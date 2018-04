Přísun peněz se zastavil - změní náladu nové fondy?

Na údajích z Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která shromažďuje data od jednotlivých distributorů fondů v ČR, lze ukázat i vliv změny daňových zákonů na sektor kolektivního investování. Zatímco majetek v domácích fondech ve třetím čtvrtletí poklesl o 7,3 %, investice do zahraničních fondů naopak dosáhly o 10,8 % vyšší hodnoty než na konci června. To je dáno tím, že korporátní investoři vybírali peníze z domácích fondů peněžního trhu, čímž se chtěli vyhnout placení vyšších daní. Celkově měli domácí investoři k 30.9. ve fondech 147,2 mld. Kč, z toho 105,9 mld. Kč v domácích fondech a 41,3 mld. Kč ve fondech zahraničních správců (ze statistiky Unie investičních společností za říjen vyplývá další odliv prostředků z domácích fondů: k 31.10. činil majetek ve fondech 104,7 mld. Kč - více ZDE).

Jak již bylo řečeno, největší nárůst zaznamenaly zajištěné fondy. To je sice vysvětlitelné nízkou srovnávací základnou, nárůst o 31 % z 3,2 mld. Kč na 4,2 mld. Kč není v absolutních číslech nijak velká částka (vzhledem k celkovému majetku ve fondech), nicméně tato jedna miliarda korun představuje více jak čtvrtinu nárůstu ve všech zahraničních fondech (nárůst o 3,8 mld. Kč za třetí čtvrtletí). Přestože investice do zahraničních akciových fondů stouply o 11 % na 6,1 mld. Kč, stále ještě velmi konzervativní přístup domácích investorů dokumentuje 2,1 mld. Kč, o které vzrostly investice do fondů peněžního trhu.

Nejvíce peněz do zahraničních fondů jde přes bankovní domy, ČSOB je na prvním místě žebříčku zprostředkovatelů s takřka polovičním podílem 20 mld. Kč, druhá ING Bank má již „pouze“ 7 mld. Kč, HVB Bank 4 mld. Kč, Česká spořitelna 2,8 mld. Kč a pátý Conseq Finance 1,6 mld. Kč.

Tři nové fondy, jeden přeměněný

Novinkou uplynulého týdne je představení spolupráce Citibank a společnosti Credit Suisse Asset Management (CSAM), které společně uvádějí na trh tři nové korunové fondy. Credit Suisse Asset Management investiční společnost, součást CSAM v české republice (kromě pojišťovny, penzijního fondu a správce aktiv), je obhospodařovatelem tří fondů, které v současnosti začíná exkluzivně nabízet Citibank - u jiných zprostředkovatelů se proto s těmito fondy nesetkáme. Spojení s bankou vysvětluje nabídku fondů pro retailovou klientelu u společnosti, která nedisponuje rozsáhlou distribuční sítí a nemohla aby tak konkurovat např. bankám jako Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka či skupině PPF (ČP Invest).

Fondy, které CSAM nabízí se podobají (jak je vidět již z názvu fondů) před nedávnem ukončené nabídce fondů Citicorp. Citicorp investiční společnost uzavřela čtyři podílové fondy v návaznosti na „strategické rozhodnutí“ Citibank koncentrovat správu aktiv pouze do několika center. Nyní CSAM přichází s fondem peněžního trhu, dluhopisovým a smíšeným.

Fond peněžního trhu Credit Suisse Money Czech Crown Fund bude tradičním konzervativním fondem investujícím do korunových krátkodobých dluhopisů. Vstupní poplatek je nastaven na maximálně 1 % z investice a manažerský poplatek na 0,9 % p.a. ze spravovaného majetku.

Dluhopisový Credit Suisse Bond Czech Fund, bude stejně jako smíšený fond Credit Suisse Select Balanced Fund investovat do dluhopisů a instrumentů s fixním výnosem denominovaných v českých korunách. Smíšený fond bude mít 20 – 60 %

portfolia zainvestovánu v akciích, především českých „ blue chip “ titulech. V současnosti je podle Kamily Horáčkové z CSAM podíl akcií blíže horní mezi vzhledem k pozitivnímu výhledu na akciovém trhu. Vstupní poplatky jsou maximálně 3 % u dluhopisového fondu a 5 % u smíšeného, správcovské potom 1,2 %, resp. 1,5 % p.a. Všechny tři fondy CSAM jsou, takže nevyplácejí průběžné výnosy (dividendy).

Pro Citibank, která formou „open architecture“ (o trendech v poskytování investičních služeb si můžete přečíst v TOMTO článku) nabízí dalších 160 fondů (např. společností CSAM, ING, Janus,...) znamenají tyto tři fondy doplnění portfolia o korunové investice, nicméně tyto fondy mají u nás již „zavedené“ konkurenty a může pro ně být těžké získat vyšší majetek pod správu.

Dalším fondem, jehož podílové listy lze od minulého týdne nakupovat (a prodávat zpět investiční společnosti) je 1.IN Křišťálový fond, jenž vznikl přeměnou Křišťálového investičního fondu na otevřený podílový fond (k výmazu investičního fondu z Obchodního rejstříku došlo k 31. říjnu 2003). Jedná se o smíšený fond, který má maximálně 70 % portfolia umístněnu do akciových instrumentů a minimálně 10 % do dluhopisů. Vstupní poplatek je shodný se správcovským ve výši 2 %, minimální investice do fondu je stanovena na 5 000 Kč. Správcem fondu je První investiční společnost (PIAS), součást skupiny ČSOB, majetek fondu je nyní 942 mil. Kč.

V tomto týdnu, od 24. listopadu, lze opět po měsíci prodávat podílové listy fondu J&T Perspektiva. Odkupy byly pozastaveny z důvodu slučování fondu J&T Perspektiva s fondem J&T Perspektiva – P (k 28. 10. 2003).

Obchodování podle UNISu

Uplynulý týden nebyl dobrý pro akcie, které ztrácely v důsledku politických událostí (teroristické útoky v Turecku, situace v Iráku), slábnoucího dolaru a poklesu investic do amerických aktiv ze strany evropských a asijských investorů. Oslabily tak i domácí akcie a poslaly takřka všechny akciové fondy do červených čísel. Největší propad postihl fond ISČS Sporoternd, ten se tak v ročním horizontu dostal téměř na dosah fondu ČPI nové ekonomiky, který na něj se 17,5 % ztrácí necelých 2,5 %. Geopolitické riziko naopak pomohlo dluhopisům a dluhopisovým fondům. Kromě dvou „rizikovějších“ fondů skončily všechny s kladným přírůstkem.

Ze statistiky čistých prodejů domácích fondů je opět patrný odliv prostředků z méně výkonných fondů dluhopisových a smíšených. Celkově za týden odteklo z fondů 628 mil. Kč, pokud budeme uvažovat pouze fondy určené pro drobné investory, pak je toto číslo „pouze“ 561 mil. Kč.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ČPI Fond farmacie a biotech. 0,04% ISČS SPOROTREND -5,11% AKRO Eurotech -1,28% IKS fond světových indexů -4,61% ČPI Fond ropného a energet. průmyslu -1,28% ČPI Fond nové ekonomiky -4,33% Dluhopisové ISČS BONDINVEST 0,45% ISČS TRENDBOND -0,99% ČPI Fond státních dluhopis 0,41% IKS Plus bondový -0,98% ISČS SPOROBOND 0,38% ČPI OPF korp. dluhopisů 0,03% Fondy fondů IKS fond fondů -4,57% ISČS GLOBALTREND -4,86% Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,05% AKRO OBLIGACE -0,52% IKS peněžní trh 0,05% IKS Dividendový 0,00% ČSOB výnosový 0,04% ČPI - OPF Peněžní 0,01% Smíšené 1.IN Fond bohatství 0,37% IKS balancovaný -2,91% ČPI Moravskoslezský 0,19% AKRO mezinárodní balancovaný -1,86% ČPI Český OPF 0,18% AKRO Výnosový -1,74% Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 86,4 ČPI Český OPF -234,3 IKS peněžní trh 11,5 ISČS SPOROBOND -133,6 Živnobanka růstový fond 4,4 ČPI Moravskoslezský -116,0

Zdroj: UNIS ČR