Privatizace bytů láká banky

Komerční banka spolu s Union pojišťovnou již například uzavřely rámcovou dohodu pro financování privatizace bytů v prvním pražském obvodě. Tržní ceny bytů v této lokalitě jsou nejvyšší v zemi. "Jejich cena má být od osmi do deseti tisíc za metr, takže padesátimetrový byt přijde na 400 tisíc korun. Obratem jej lze prodat za několikanásobek," soudí Vladimír Kubiš ze společnosti ACM, která se na přípravě dohody podílela.

Dohoda banky a pojišťovny má podle Kubiše umožnit, aby hypotéky na privatizované byty mohli získat třeba i sedmdesátiletí nájemníci, kteří by jinak kvůli vysokému věku dvacetiletou hypotéku nedostali. V případě jejího nesplácení začne podle Kubiše bance platit pojišťovna, která by měla řešit i případné problémy.

Mluvčí Komerční banky Markéta Dvořáčková rámcovou smlouvu s pojišťovnou a Prahou 1 o financování privatizace bytů potvrdila. Poskytování hypotéky starším nájemníkům je podle ní běžné, ale pouze jako spolužadatelům. Hlavním žadatelem musí být vždy osoba, která bude po celou dobu trvání hypotéky v produktivním věku.

Kubiš věří, že masové financování privatizace bytů by se mohlo rozrůst i mimo Prahu. "Jsem přesvědčen, že to půjde dělat kobercově v celé republice," říká Kubiš.

Zájem bank zastupitele nepřekvapuje. "Čekali jsme, že se toho chytnou, když v zástavě budou byty v Praze," uvedl zástupce starosty Prahy 1 Karel Loucký.

Za snahou privatizovat byty je podle Louckého skutečnost, že deregulace nájemného je v nedohlednu.

"A ve skutečnosti nedržíme práva k těm bytům my, ale lidé, co v nich bydlí," dodal zástupce starosty. Od privatizace si navíc slibuje rozhýbání trhu. "Odhaduji, že třetina lidí prodá byt hned a třetina v krátké době. Bohatší je pronajmou, chudší si koupí byt jinde. Existují i případy, kdy jsme byt zprivatizovali za 750 tisíc korun a později byl prodán za 7,5 milionu. To je však extrém, běžný je spíš pětinásobek," řekl Loucký.

Při privatizaci obecních bytů by také nájemníci neměli mít problém získat hypotéku ve výši celé kupní ceny. "Rozdíl mezi prodejní a tržní cenou to bankám umožňuje," uvedl člen představenstva Českomoravské hypoteční banky Jan Sadil.

Přístup zastupitelů k privatizaci bytového fondu není jednotný.

"U nás bydlí hlavně starší lidé a pro ně by privatizace sotva byla řešením. Věříme, že regulace časem skončí a budeme schopni mít z domů slušné výnosy. Proto se teď nechceme majetku zbavovat," uvedla radní z Prahy 2 Jana Černochová.