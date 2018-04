Privátní klient banky má velké výhody, musí mít ale pár milionů

Lidé s průměrným platem mohou očekávat, že jejich osobní bankéř na ně bude sice milý, jenže jednat s nimi bude u otevřené přepážky a v pracovní době. Občas se bankéř vymění, protože už nebude chtít každému klientovi říkat, že by bylo fajn vzít si kreditní kartu či uzavřít prostřednictvím banky životní pojistku.

To se skutečně privátnímu klientovi nepřihodí. Bankéř ho pozve do vlastní, často nákladně zařízené kanceláře, k dispozici mu bude 24 hodin denně sedm dní v týdnu a celá léta se nezmění. Z míst privátních bankéřů se totiž neodchází po půl roce.

Pro horních 17 tisíc

Pokud chcete lepší služby, musíte mít víc peněz. A kupodivu, lepší péče možná nebude dražší: bohatí klienti si u banky uloží víc peněz a ta se jim odmění tím, že spoustu služeb poskytne zdarma.

Kdo jsou privátní klienti Majitelé společností: 8 000 lidí

OSVČ: 4 000 lidí

Dřívější majitelé společností: 600 lidí

Manažeři: 2 400 lidí

Restituenti: 1 200 lidí

Rodinní příslušníci výše uvedených: 600 lidí

Celebrity, sportovci 200 lidí zdroj: odhad dle průzkumu ČSOB

Podle odhadů je v Česku víc než sedmnáct tisíc lidí, kteří disponují volným majetkem přes deset milionů. Volný majetek je ten, který mohou investovat, tedy nemají ho vázaný ve vlastním podnikání ani v nemovitostech, v nichž sami žijí.

Trend je takový, že počet privátních klientů bude stoupat. "V Česku a na Slovensku je stále mnoho majetných lidí, kteří nejsou ve správě privátních bank. Lidé zkoušejí různé banky a hledají tu nejlepší," vysvětluje Andrej Zaťko z J&T Banky.

Na jednu stranu někteří bohatí klienti dlouze hledají správnou banku, na druhou stranu k nim banky mnohdy přicházejí jen tak mimochodem. "Jeden klient čekal u pobočky ještě před otvírací dobou. Pracovník banky si ho všiml a během hovoru řekl mimo jiné, že v kteroukoli dobu se klientovi věnuje bankéř, pokud by se stal klientem privátního bankovnictví. A klient se okamžitě rozhodl," popisuje Martin Kučera z České spořitelny.

Rozložení rizik

Bohatým nemusí jít o to, aby co nejvíc vydělali. "Hlavním cílem je spíš zachování reálné hodnoty portfolia," říká Monika Klucová z Komerční banky. Bankéři také často zmiňují snahu klientů zachovat majetek pro další generaci. A tak se volné peníze investují spíš konzervativně - do fondů, státních dluhopisů... Ne že by se někdo bránil výnosu dvacet procent za rok, ale investoři už chápou, že výnos není nikdy jistý, a tak například na hraní na burze věnují jen část kapitálu.

Kolik musíte mít, abyste se stali privátním klientem 1,5 milionu: Citibank

2 miliony: Volksbank

2,5 milionu: Fio

5 milionů: Česká spořitelna, LBBW Bank

10 milionů: ČSOB, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, J&T

15 milionů: Gutmann

20 milionů: Komerční banka Zdroj: banky, uvedeno v korunách, hranice nebývá zcela striktní, mnohde stačí dostatečný potenciál

Některé banky používají takzvanou otevřenou architekturu - pro vhodný produkt sáhnou i ke konkurenci. "Jsme schopni rozložit riziko jak do různých produktů, tak i podle různých společností," vysvětluje Tomáš Zahálka z LBBW Bank CZ.

Volné peníze se investují i do zlata a do umění. Ale investice mohou být i naprosto unikátní. "Mezi naše klienty patří třeba i jeden lovec," říká Pavla Hávová z ČSOB. "Není to však ten, který by za velké peníze lovil po světě unikátní trofeje. Opravdu část roku tráví na Sibiři se vším, co k tomu patří. Nedávno si koupil farmu v Africe, a tak s kolegy bankéři řešil nákupy zvířat - buvolí stádo, antilopy, nosorožce... V jeho případě i toto je investice."

Na investice do umění se specializuje UniCredit Bank: umí pro klienty navrhnout správnou investici, zajistit odbornou expertizu díla, koupi, pojištění, transport i případné restaurování.

Kromě klasických finančních služeb nabízejí některé banky i nadstandardní asistenční služby. Jejich rozsah je velmi široký a lze si vymyslet v podstatě cokoli. "Pro jednoho z klientů, jehož syn je náruživým fanouškem hokeje, jsme například zařídili při jejich cestě do USA vstup do šaten NHL a rozhovor s hráči," popisuje Irena Loukotová z banky Gutmann.

Takový asistent, když je třeba, zařídí i další věci. Například:

Pomůže s výběrem dárku pro tchyni, zajistí jeho nákup a doručení.

Zajistí letenky a hotel na dovolenou.

Rezervuje lístky na divadelní představení, často i to vyprodané.

Zajistí pohoštění pro návštěvu obchodních partnerů.

Zajistí překlad dokumentů, přeposlání peněz.

Zařídí soukromou prohlídku uměleckých děl, zkontaktuje se se soukromými sběrateli.

Nakoupí zlato či diamanty a zajistí jejich bezpečné uložení.

Domluví lékařské prohlídky u předních specialistů.

