Šest užitečných tipů na studentský přivýdělek

Statistika agentury Student uvádí, že před 20 lety tvořili studenti až 90 procent brigádníků, v roce 2005 to bylo 50 procent, letos zhruba čtvrtina. Je to proto, že nyní jsou studenti více časově vytíženi, ať už kvůli koníčkům nebo školním povinnostem, a také mají lepší materiální zajištění ze strany rodiny. V průměru odpracuje student čtyři směny za měsíc. Kde a jak si můžete přivydělat?

1. Venčení psů

Rozmáhá se hlavně na sídlištích, kde je jeden člověk schopen „obsloužit“ více domácností a venčit třeba tři psy najednou. Nabídka často převyšuje poptávku, inzeráty je snazší hledat (a umisťovat) na domovních nástěnkách, na internetu lehce zapadnou.

Je dobré majiteli psa přinést nějaké reference, které doloží vaše předchozí zkušenosti se zvířaty. Ještě před tím, než se psem vyrazíte do parku, se s majiteli domluvte na tom, jakým způsobem zvíře vychovávají, co smí a co ne... Za venčení psa dostávají brigádníci většinou stokorunu za hodinu.

2. Doučování

Většinou se poptává doučování látky ze základní školy, na které stačí osvěžit už dávno nabyté znalosti. Velký zájem je o doučování angličtiny a dalších cizích jazyků. Mnoho mladých lidí má za sebou pobyt v zahraničí a školské učivo tak zvládnou i s konverzací levou zadní.

Poměrně nově se objevuje poptávka po doučování češtiny pro cizince, ti, kdo nabízejí konverzační hodiny českého jazyka, si proto klienty najdou. Stejně tak i doučovatelé matematiky či chemie, jimiž nezřídka bývají vysokoškolští studenti právě těchto oborů.

Soukromé doučování je většinou pohodlnější než docházet na jazykové (konverzační nebo doučovací) kurzy. Cena za hodinu je obvykle o trochu vyšší než u obyčejného hlídání, za šedesát minut se platí asi dvě stě korun.

3. Hlídání dětí

Zvláště ve větších městech bývá často problém sehnat pro děti po škole nějaké hlídání, pokud třeba kroužek nebo družina končí dříve, než se rodiče vracejí z práce. V tu chvíli nastupují studentky, které dítě vyzvednou, odvedou domů, připraví mu svačinu a třeba s ním udělají úkoly. Jindy rodiče vyžadují jen doprovod potomka na kroužek nebo ze školy k babičce.

Za hlídání dětí si studentky obvykle účtují kolem sta korun za hodinu, což je méně, než by žádaly hlídací agentury. Je vhodné přinést zájemcům o hlídání nějaké reference, a tím udělat hned při prvním setkání dobrý dojem. Stejně tak je třeba domluvit se na podmínkách výchovy - zda se dítě může dívat na televizi a jak dlouho, co si může poručit ke svačině a podobně.

4. Vlastnoruční výrobky - Fler.cz, Etsy.com...

Opět fenomén posledních let: weby pro všechny kreativce, kteří chtějí své výrobky ukázat světu. Na stránkách typu Fler.cz (americká obdoba Etsy.com) se dá najít snad všechno, „handmade“ výrobky od náušnic a náramků přes kabelky, bytový textil a keramiku po společenské šaty a módu obecně, ceny se pohybují od jednotek korun po několik tisícovek.

Fajn přivýdělek, ale jinak nic moc. Drtivou většinu nabízeného zboží totiž tvoří drobnosti typu šperků či háčkovaných šál, které nelze prodávat za vysoké ceny, i když jsou originální a precizně vyrobené. Navíc je potřeba investovat do materiálu (korálky, látka, FIMO hmota) a strávit výrobou nějaký čas. Stává se mnohdy, že na stránky s „handmade“ výrobky člověk zavítá ne kvůli koupi, ale kvůli inspiraci pro vlastní tvorbu.

5. YouTube & spol.

V posledních letech se s takovými přivýdělky roztrhl pytel jak v zahraničí, tak v tuzemsku. Mladí lidé se natáčejí třeba při hraní populárních počítačových her, při běžných denních činnostech, při líčení nebo česání. A toto video, řádně okomentované, někdy i s hudbou v pozadí, umístí na internet, nejčastěji na YouTube.com, a vydělávají díky reklamě před nahrávkou.

Není potřeba moc, většina vlogerů, jak se jim říká (spojení slov video a blog/bloger), používá webkameru či digitální fotoaparát s možností nahrávání videa. Je jasné, že diváky si spíše najde kvalitní video, ale i to se v dnešní době dá natočit s minimem nákladů s běžně dostupnou elektronikou. Internet se jen hemží nahrávkami o líčení a oblékání, většina má přídomek tutorial. Nejslavnější vlogeři a vlogerky mají i miliony příznivců, na to pak slyší známé firmy, které jim zadarmo dají své výrobky a zajistí si tak propagaci. I v polních podmínkách s tisícovkou příznivců se dá vydělat vlogováním pár stovek měsíčně. Potřeba je odvaha a nápad.

6. Roznášení letáků

Přivydělává si tak hodně mladých lidí. Stačí si však projít pár diskusních fór a toto přilepšení ke studentskému rozpočtu si nejspíš rozmyslíte. Jsou společnosti (hlavně velké hypermarkety), které v porovnání s ostatními platí poměrně slušně. Většinou se však za jeden leták dává pár desítek haléřů a reálný měsíční přivýdělek se nepřehoupne přes několik tisícovek.

Práce je to poměrně namáhavá, rozhodně nestačí vzít při večerním venčení psa do ruky štos letáků a roznést je. Oblasti pro roznos jsou poměrně velké, letáků může být i několik tisíc. Každou várku je potřeba roznést do dvou až tří dnů, pak hned dostanete další. Úskalí může být i v nutnosti kompletovat letáky doma v obývacím pokoji.

Některé rady uvádějí, že je dobré vzít si najednou roznos dvou až tří letáků. Výhodné je to leda z časového hlediska, kdy při jedné obchůzce můžete do schránek vhazovat více prospektů najednou, ale malé peníze většinou nestojí za tahání několika kilogramů navíc.

Zvolíte-li rozdávání letáků třeba u metra nebo na rušné ulici, obrňte se trpělivostí a dobrou náladou, spěchající lidé jsou často nepříjemní a hrubí. Hodinový plat se však pohybuje i kolem stovky, záleží na lokalitě a počtu letáků.

Kolik si vyděláte při dalších činnostech manipulační práce ve skladech: 75 až 80 korun za hodinu

pomocné práce v e-shopech: 70 až 75 korun za hodinu

doplňování zboží a obsluhované úseky v supermarketech: 70 až 90 korun za hodinu

práce pokladních v supermarketech: 75 až 90 korun za hodinu

skenování, administrativa: 70 až 75 korun za hodinu

gastronomie (obsluha ve fastfoodech, kavárnách): 70 až 100 korun za hodinu Uvedené sazby platí pro Prahu, v jiných krajích mohou být o pět až 10 korun za hodinu nižší, ovšem třeba platy v průmyslových odvětvích jsou mimo Prahu naopak vyšší.

Smlouvy DPP a DPČ musí být písemné

Dohoda o provedení práce (DPP) - Zdravotní a sociální pojištění se u této smlouvy platí, až pokud výdělek u jednoho zaměstnavatele přesáhne deset tisíc hrubého měsíčně. Dohod o provedení práce můžete mít uzavřeno několik, podmínkou je nepřekročit u jednoho zaměstnavatele 300 pracovních hodin za rok. I když tedy máte s jedním zaměstnavatelem uzavřeny smlouvy dvě, hlídejte si počet odpracovaných hodin dohromady. Minimální hodinová mzda je 50 či 60 korun hrubého na hodinu, maximální stanovena není.

Nově se smlouva musí uzavírat výhradně písemně. A je vhodné ji mít i na hlídání či doučování, i když nejde o práci pro firmu. Ve smlouvě je dobré popsat domluvenou práci a výši odměny, vzory jsou ke stažení na internetu. Dohoda o provedení práce je vymezena § 74 až 77 zákoníku práce.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) - Opět je potřeba uzavřít ji písemně, ve smlouvě je nutné uvést typ činnosti, dobu, na kterou se dohoda uzavírá (na určito nebo neurčito), a finanční ohodnocení. S DPČ se většinou brigádníci setkají při práci ve fastfoodových řetězcích, kde nedostanou na výběr – jinak je totiž pro studenta jednoznačně výhodnější dohoda o provedení práce.

Při uzavření dohody o pracovní činnosti nesmí práce přesáhnout 20 hodin týdně (poloviční pracovní úvazek) a zdravotní a sociální pojištění se odvádí již od odměny 2 500 korun měsíčně. Studenti však mohou uplatnit slevu na dani, veškeré informace by jim měl zaměstnavatel sdělit hned při nástupu.

Tento typ pracovní smlouvy se uzavírá zejména v případě, kdy student za rok odpracuje více než 300 hodin, ale chce zůstat brigádníkem. Při vypovězení smlouvy ze strany zaměstnance může zaměstnavatel trvat na patnáctidenní výpovědní lhůtě. Stejně tak je možné do obou typů smluv zakotvit i delší výpovědní lhůtu. DPČ je opět vymezena § 74 až 77 zákoníku práce.

Kdy platit daně?

Student-brigádník by měl podepsat Prohlášení poplatníka k dani (růžový papír). To lze měsíčně uplatnit jen u jednoho zaměstnavatele. Může si pak na konci roku uplatnit slevu na dani na poplatníka i slevu na studenta, výpočet je složitější, vše by mu měl vysvětlit zaměstnavatel.

Prakticky to ale znamená, že pokud si student vydělá zhruba 16 000 korun hrubého měsíčně, nic státu neodvádí a vrací se mu daňové přeplatky. Když student pracuje u více zaměstnavatelů, z druhého příjmu (pokud je větší než 5 000 korun) se mu odečítá daň 15 procent. Jak si požádat o vrácení daně, by měl opět poradit zaměstnavatel.