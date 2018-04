Přivyděláváte si? Využijte modelový návod, jak tyto peníze zdanit

Paní Iva z našeho modelového příkladu má několik typů příjmů. A protože mezi ně patří i přivýdělky, bude si muset podat daňové přiznání sama, nemůže to svěřit mzdové účtárně svého zaměstnavatele.

Model: Ivě je 33 let, pracuje v kanceláři jedné středně velké firmy a měsíčně si vydělá 19 tisíc korun hrubého (celkem za rok 228 000). Zaměstnavatel za ni odvedl na pojistném 77 520 korun a zaplatil zálohu na daň z příjmu 0 korun, naopak jí vyplácel daňový bonus 779 korun měsíčně.

Kromě zaměstnání má Iva ještě jiné příjmy:

Pronajímá garáž, která je prázdná, protože auto v roce 2016 za 180 000 korun prodala, neboť neměla dost peněz na jeho provoz. V roce 2016 byly její příjmy z pronájmu 30 000 korun.

Ukončila penzijní připojištění, na které si předtím tři roky posílala 2 000 korun měsíčně a využívala daňového zvýhodnění.

Ušila na zakázku kostýmy tanečnímu souboru. Výdělek byl 34 000 korun, náklady se šitím spojené však činily 18 000 korun.

Je rozvedená a má dvě malé děti. Osmiletou Ivetu a čtyřletou Irenu. Bývalý manžel jí na děti posílá měsíčně 4 000 korun. Mladší Irena chodí do školky, za tu Iva ročně zaplatí 10 000 korun. Žena také splácí úvěr ze stavebního spoření, banka jí potvrdila zaplacené úroky ve výši 8 650 korun. Kromě toho byla Iva v roce 2016 dvakrát darovat krev.

1. S jakými příjmy počítá

Od zaměstnavatele: Příjmy ze zaměstnání má Iva jednoduché: v roce 2016 neměnila místo, takže má od zaměstnavatele jen jedno potvrzení a takzvané „příjmy ze závislé činnosti“ vyplňuje podle něj.

Hrubá mzda: 228 000 Odvedené pojistné: 77 520

Ke zdanění (tzv. superhrubá mzda): 228 000 + 77 520 = 305 520

Kam zapsat: hlavní formulář, příjmy dle § 6

DANĚ 2017 Průvodce formulářem daňového přiznání a tipy jak ušetřit: SPECIÁL NA TÉMA DANĚ Jak správně vyplnit daňové přiznání a kde zjistit, jaká daňová zvýhodnění můžete uplatnit? VYPLNIT FORMULÁŘ ON-LINE

Za auto: Auto, které prodala za 180 000 korun, měla tři roky. Příjem z prodeje tedy nemusí danit. Kdyby se auta zbavovala dříve než rok po jeho koupi, nebo kdyby šlo o vůz k podnikání, musel by se příjem v daňovém přiznání objevit.

Pronájem: Auto si momentálně nemůže dovolit, tak se rozhodla od března pronajímat garáž. Dostává 3 000 korun měsíčně. Protože s pronajímáním nemá v podstatě žádné skutečné náklady, rozhodla se, že bude výdaje uplatňovat paušálně. Je to pro ni výhodnější – prostě 30 procent z dosažených příjmů uvede jako výdaj.

Příjmy z pronájmu: 30 000

Související výdaje: 30 000 x 30 % = 9 000

Ke zdanění: 30 000 – 9 000 = 21 000

Kam zapsat: Příloha č. 2, příjmy podle § 9

Za kostýmy: Iva nemá živnostenské oprávnění, a protože příjem ze šití byl ojedinělý, bude v jejím případě spadat do takzvaných „ostatních příjmů“. Skutečný zisk za ušité kostýmy byl 16 000 korun. Iva si myslela, že tyto peníze nebude muset danit, protože se vešla do hranice 30 000 korun, do které jsou ostatní příležitostné příjmy osvobozeny. Tady by však udělala chybu. Jako příjem se totiž počítá vše, co inkasovala, takže celých 34 000 korun.

Ostatní příjmy příležitostné: 34 000

Související výdaje: 18 000

Ke zdanění: 16 000

Kam zapsat: Příloha č. 2, příjmy podle § 10

Zrušené spoření: Iva potřebovala peníze (a také nemá na další šetření), a tak vypověděla penzijní připojištění. Peníze, které z něho dostala, nemusí nijak danit – našetřila si je tam sama a o státní příspěvky kvůli předčasnému výběru přišla úplně. Přesto však tato akce její daně ovlivní, využívala totiž možnosti snížit si díky úsporám daňový základ. A všechny peníze, o které si v předchozích deseti letech základ snížila, k němu teď musí připočíst. Iva měla penzijní připojištění jen tři roky, i tak však musí do daní zahrnout 36 000 korun. Žádné výdaje v tomto případě nejsou možné.

Ostatní příjmy jiné: 36 000

Související výdaje: 0

Ke zdanění: 36 000

Kam zapsat: Příloha č. 2, příjmy podle § 10

Alimenty: Ty moc komplikované nejsou: prostě se v daních nikde neobjeví. Ani jako příjem toho, kdo je dostává, ani jako výdaj toho, kdo je platí. Přesto to mnoha lidem stále připadá divné a na dané téma spekulují.

2. Co si může odečíst

Iva si v předchozích krocích sečetla, co vše bude muset zdanit. Celkem je to 379 000 korun. Ale některé další věci může odečíst:

Odběr krve: Za každý bezplatný odběr krve si může daňový základ z předchozího odstavce snížit o 2 000 korun. Je to prostě, jako by dala dar na charitu.

Dar: 2 x 2 000 = 4 000

Kam zapsat: hlavní formulář, řádek 46

Stavební spoření: Iva zaplatila na úrocích 8 650 korun za rok. Protože se vejde do limitu 25 000 korun měsíčně a protože úvěr byl na rekonstrukci bytu, ve kterém nyní s dcerami žije, může si i o tuto částku snížit daňový základ.

Úroky: 8 650

Kam zapsat: hlavní formulář, řádek 47

3. Slevy

Když obě částky odečte a podle pokynů v tiskopise zaokrouhlí, vyjde Ivě daňový základ 378 520 korun. Z něho vypočte daň 54 870 korun. Ale ani to ještě není konečná částka. Nyní může Iva uplatnit slevy na dani.

Daň: 54 870

Sleva na poplatníka (Ivu): 24 840

Sleva za umístění dcery Ireny ve školce: 9 900

4. Výsledek

V tuto chvíli by měla Iva zaplatit na dani 20 130 korun. Nepočítali jsme však ještě takzvané zvýhodnění na děti. Jde vlastně také o slevu. Jenže ta, která je uplatňována za vyživování dětí, má ještě jedno kouzlo: pokud rodič pracuje a v roce 2016 si vydělal více než 59 400 korun, může se tato sleva změnit v bonus a stát může rodině peníze ještě doplácet. To u jiných slev není možné. Iva tedy počítá dál.

Daň po slevách: 20 130

Zvýhodnění za 1. dítě (Ivetu): 12 x 1 117 = 13 404

Zvýhodnění za 2. dítě (Irenu): 12 x 1 417 = 17 004

Výsledek: – 10 203

Takže 10 203 korun dostane Iva za rok 2016 od státu navíc jako bonus. Protože jí však zaměstnavatel část tohoto bonusu již vyplatil (a uvedl to na potvrzení) během roku, musí celkovou částku o již vyplacené peníze zkrátit.

Bonus: 10 203

Už vyplaceno: 9 348 Rozdíl: 10 203 – 9 348 = 930

Výsledek je i tak příjemný, Iva nebude kvůli přivýdělkům doplácet, dokonce dostane 930 korun.

Daňový kalendář 2017 3. dubna: Ti, kdo podávají daňové přiznání sami, jej do tohoto dne musí doručit finančnímu úřadu, pokud nevyužívají služeb daňového poradce. K tomuto termínu je také třeba uhradit případný nedoplatek na dani z příjmů. Jestliže služeb poradce využíváte, musíte o tom do 3. dubna úřad informovat. 2. května: Do tohoto termínu vám finanční úřad vrátí případný přeplatek na dani. Nejpozději v této lhůtě musí podnikatelé odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pokud využívají služeb daňového poradce (do 2. května 2017 to musíte doložit správě sociálního zabezpečení), posunuje se termín až na 1. srpna. 3. července: Ti, kdo využívají služeb daňového poradce, musí formuláře do tohoto dne doručit finančnímu úřadu a zaplatit případný nedoplatek.

Kdy budete muset podávat daňové přiznání:

Jste zaměstnáni, ale vaše ostatní výdělky, například z podnikání či pronájmu, přesáhly 6 000 korun ročně.

Pokud máte jednoho hlavního zaměstnavatele a současně ve stejném období i jiné příjmy ze závislé činnosti – nejčastěji dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce (u provedení práce jde o příjmy nad 10 000 korun od jednoho zaměstnavatele v měsíci, u nižších příjmů z tohoto typu dohody odvede zaměstnavatel daň automaticky).

Nejste zaměstnáni a máte příjem z podnikání, pronájmu či z takzvaných ostatních činností vyšší než 15 000 korun za rok. Týká se to například důchodců, studentů, lidí na rodičovské.

Vykazujete ztrátu z podnikání – sice jste neměli zisk ani 15 000 korun, ale o ztrátu si budete chtít zvýšit výdaje v následujícím období, proto je třeba podat daňové přiznání.

Dostáváte příjmy ze zahraničí a zároveň i z činnosti v tuzemsku.

Máte příjmy pouze ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele, ale v roce 2016 máte základ daně vyšší než 1 296 288 korun a budete platit solidární daň.

Pokud jste OSVČ, v roce 2016 jste neměli příjmy z této činnosti a nemáte ani žádné jiné, oznamte to svému správci daně formou podání nulového přiznání.

Dostali jste dar hodnotnější než 15 000 korun od někoho cizího.

Vyhráli jste v loterii a její organizátor daň neodvedl.

Obdrželi jste pojistné plnění, které je náhradou mzdy například u pracovního úrazu).

Máte příjmy z prodeje cenných papírů, které jste vlastnili kratší dobu než tři roky.

Kdy nebudete muset podávat daňové přiznání:

Jste pouze zaměstnáni (i když uplatňujete úroky z hypotéky, dary charitě, platby životního pojištění atd.).

Pokud máte jen příjmy z více zaměstnání postupně za sebou, můžete požádat svého posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh, musíte mu však dodat potvrzení o zdanitelných příjmech od předešlých zaměstnavatelů.

Nemáte žádné příjmy nebo jen ty, které jsou od daně osvobozené (sem patří například podpora v nezaměstnanosti, rodičovská, výživné, nemocenská, stipendium, ale také například pojistná plnění, pokud se netýkají náhrady mzdy).

Máte kromě zaměstnání jen příležitostné příjmy (§ 10 zákona o daních z příjmů) do 30 000 korun za rok.

Máte výdělky daněné srážkovou daní (dividendy, podíly na zisku, úroky z bankovních vkladů, dohody o provedení práce do 10 000 korun, honoráře za příspěvky do médií do 10 000 korun apod.).

Vaše příjmy jsou pouze ze závislé činnosti v zahraničí, které jsou vyňaty ze zdanění.

Dědili jste nebo dostali dar od příbuzných.

Vyhráli jste v loterii a její organizátor daň odvedl.

Máte příjem z prodeje nemovitostí či některých movitých věcí, které jste určitou dobu vlastnili.

Uvedený výčet situací obsahuje základní informace. V případě pochybností se vždy obraťte na daňového poradce.