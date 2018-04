Přivýdělky v létě: nabídka slušná, odměny nízké

Do kanceláře i na pole

Zprostředkování brigády nabízí jen v Praze několik desítek agentur, které mají často nabídku i na internetu. Služby agentur jsou zdarma, zájemce však musí počítat s tím, že „cenou“ za větší výběr možností a kompletní dojednání pracovních podmínek včetně uzavření pracovních dohod je o čtvrtinu až polovinu nižší odměna, než kdyby si práci obstarával sám.

Výběr brigád je velmi široký, od úklidových či pomocných prací v zemědělství (sběr jahod, jablek, chmel), na stavbách či v hypermarketech (doplňování zboží) až po administrativní výpomoc ve firmách. „Převažuje nabídka manuální práce, jako jsou vykládky kamionu či doplňování zboží,“ popisuje situaci v Hradci Králové Lenka Bednářová. Nejvíce se o brigády zajímají studenti. „Středoškoláci seženou spíše pomocné práce, vysokoškoláci odbornější činnost v administrativě, obchodě i na technických pozicích, například administrátorů počítačové sítě,“ doplňuje nabídku o zkušenosti z Prahy ředitelka poradenské společnosti Adecco Ludmila Schaferová. Podle ní by za pomocné práce neměli studenti v Praze inkasovat méně než 50 korun čistého za hodinu, za kvalifikovanější práci mohou být odměny i dvoj- až trojnásobné. Ve vyšších patrech odměňování jsou práce hostesek či správců počítačové sítě.

Jakou smlouvu podepsat?

Pokud má student jediný pracovní poměr, pak podepisuje Prohlášení poplatníka a zaměstnavatel mu od základu daně odečítá nezdanitelnou částku (38 040 korun za rok, to je 3170 korun měsíčně plus další nezdanitelnou částku určenou pro studenty ve výši 11 400 korun ročně (950 korun měsíčně). Dohromady si tak může vydělat 49 440 korun za rok, aniž by je danil. Podmínkou je řádné studium a věk do 26 let.