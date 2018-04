Přízeň investorů se obrací k akciovým fondům

Minulý týden na trhu českých podílových fondů lze bezesporu označit za nejúspěšnější v letošním roce. Většina fondů zaznamenala nejen nárůst čistých prodejů, ale i velice slušnou výkonnost. Štěstěna se konečně obrátila čelem k akciovým fondům, které v minulém týdnu kralovaly na výkonnostním žebříčku. Investoři odhadli správnou chvíli k nákupu podílových listů akciových fondů a nakoupili rekordní objem podílových listů akciových fondů.

České otevřené podílové fondy v minulém týdnu v celkovém součtu prodaly podílové listy za 506 mil. Kč a odkoupily podílové listy za 268 mil. Kč. Čisté prodeje tak činily 238 mil. Kč. Značnou zásluhu na nárůstu čistých prodejů mají akciové fondy s čistými prodeji ve výši 96 mil. Kč a jmenovitě především fond SIS Sporotrend.

Jaké je pořadí jednotlivých fondů v pomyslném žebříčku čistých prodejů? Poprvé se v letošním roce umístil na první příčce akciový fond SIS Sporotrend s čistými prodeji ve výši 72 mil. Kč. Na druhé příčce stanul fond SIS Sporoinvest s čistými prodeji ve výši 62 mil. Kč. Na příčce vítězů má v letošním roce premiéru fond Živnobanka-Sporokonto, když se umístil na třetí příčce s čistými odkupy 43 mil. Kč.

Minulý týden byl příznivý pro výkonnost akciových fondů, především pak těch, kteří investují na zahraničních akciových trzích. Evropské i americké akciové trhy se v minulém týdnu vzpamatovaly a obrátily se vzestupným směrem. Bohužel to samé nelze říci o českém akciovém trhu, který sice zpočátku týdne zaznamenal pětiprocentní růst, který ale dokázal během posledních dvou dnů týdne smazat. Průměrná výkonnost akciových fondů v minulém týdnu byla 1,7%. Nejlépe si přitom vedl fond ČSOB světový akciový, který za minulý týden zhodnotil své podílové listy o 4,0%. Ostatní akciové fondy si sice vedly hůře, ale ani jeden z nich nedosáhl záporné výkonnosti.

Nižší výkonnost zaznamenaly smíšené fondy (+0,7%). Stejně jako v kategorii akciových fondů, i v kategorii smíšených fondů dosáhl nejvyšší výkonnosti fond spravovaný OB Investem – fond ČSOB smíšený (+2,6%). Výsledky smíšených fondů jsou stále negativně ovlivněny vysokými odkupy podílových listů bývalých kupónových fondů, které musí udržovat značnou část svého portfolia v likvidní formě – na běžných účtech. Tato skutečnost výrazně ovlivňuje výkonnost této kategorie.

Ještě nižší výkonnosti dosáhly fondy fondů (+0,5%). Nejvíce v této kategorii vzrostlo čisté obchodní jmění na podílový list ve fondu IKS fond fondů (+1,3%). Není bez zajímavosti, že tento fond fondů překonává své rivaly i v celé své krátké historii (4 měsíce).

Dluhopisům se v minulém týdnu vedlo ve srovnání s předminulým týdnem o poznání hůře, když jejich průměrná výkonnost činila 0,21%. Nejvyšší výkonnost přitom zaznamenal fond IKS Dluhopisový (+0,49%). Jen o tři desetiny procenta nižší výkonnosti dosáhly fondy peněžního trhu (+0,18%). Na tomto výsledku má největší zásluhu fond Akro Obligace (0,72%), jehož výkonnost fluktuuje v závislosti na vývoji směnného kurzu koruny vůči euru.

Výsledky za minulý týden nelze hodnotit jinak než příznivě, a to i přes možnost, že za výrazným přílivem peněz do akciových fondů stojí spekulativní investoři, kteří fondy opustí při prvních náznacích návratu medvědího trendu. Na vývoji celkového obchodního jmění fondů je znát, že investice do podílového fondu se stává pomalu, ale jistě, běžným instrumentem v portfoliu českého střadatele. Svoji zásluhu na této skutečnosti má i česká národní banka, která svými rate-cuty snížila úrokové sazby z termínovaných vkladů komerčních bank na historické minimum.

Investoval byste raději do akciového fondu nebo do fondu peněžního trhu? Myslíte si, že český akciový trh má perspektivu či nikoliv? Podělte se o své názory s ostatními čtenáři.