Přiživte se na úspěchu velkých automobilek

Vlastnit automobil je v současné době již prakticky samozřejmost a život bez něj si v současnosti málokdo dokáže představit. I když se stále mluví o tom, že budoucnost automobilového průmyslu není nikterak optimistická, ve skutečnosti to možná není až tak černé, jak se zdá.

Je sice pravdou, že některé velké společnosti, sídlící zejména v USA mají v poslední době problémy s odbytem svých výrobků, v žádném případě to však neplatí pro celý trh. Evropské a japonské automobilky zažívají doslova boom a s každým novým reportem vykazují rekordní tržby a zisky. Tři největší evropští výrobci aut reportovali za poslední čtvrtletí rekordní zisky (Volkswagen a DaimlerChrysler dokonce svůj zisk oproti minulému roku zdvojnásobily). Japonské automobilky (dobrým příkladem je společnost Toyota) se letos dokonce dostaly na čelní příčky v prodeji automobilů na velmi důležitém americkém trhu a do budoucna v tomto trendu míní pokračovat a ohrozit tak vedoucí postavení lídra na trhu - General Motors.

Problémy mají řešení

Hrozba trvalého růstu ceny ropy jako základní suroviny pro pohonné hmoty do automobilů se s postupem času zvětšuje, což se může zdát jako velký problém, ve skutečnosti je však řešení na cestě. Už i automobilky si totiž dávno uvědomily, že dnešní zákazníci, kromě výkonu motoru, designu a výbavy pohlížejí také na spotřebu a ekologickou šetrnost automobilů. Nové technologie tak sice vyžadují nemalé investice, do budoucna však trh s ekologickými automobily s hybridními pohony představuje velký potenciál. K úsporám při vývoji, nákupu, nebo sdílení výrobních kapacit vede také stále častější spojování společností do velkých celků.

Další velkou hrozbou, která však ohrožuje také evropské a japonské výrobce, jsou levné auta z Číny. Naštěstí je zatím dojem z automobilů „made in China“ dosti rozporuplný. Čínské automobilky využívají k tomu, aby se prosadily, většinou kopírování známých modelů velkých výrobců, čímž si na jedné straně mohou udělat špatný obraz u fanoušků původních modelů (kopie nikdy nedosáhne kvalit původního auta), ale na druhou stranu tak mají ti méně majetní možnost vlastnit auto s vizáží drahých západních modelů. Na bezpečnost a kvalitu se totiž při omezeném rozpočtu příliš nehledí, levná pracovní síla cenu dostatečně nesníží.

Vývoj indexu DJ US Automobiles, zahrnující největší světové automobilky, za poslední rok

Zdroj: Bigcharts

Právě kvalita zpracování a malý důraz na bezpečnost jsou také důvody, proč se zatím auta z východu ve velké míře nedostala na západní trhy. Buď jim přísné předpisy vůbec neumožní na tyto trhy dosáhnout, nebo jsou nakonec výbava a vzhled (pokud tedy nejde o zmiňovanou kopii) nejlevnějších modelů skutečně podprůměrné, nemluvě o spolehlivosti čínských vozů. Když pak čínské firmy budou chtít tyto nedostatky odstranit, nezbude jim než jít s cenou nahoru.

Zatím tedy čínské automobily světové trhy nezahlcují podobně jako je tomu například s oděvy, do budoucna však v žádném případě nelze východní konkurenci podceňovat. Také o japonských automobilech se před několika desítkami let nemluvilo zrovna mile a v současnosti jsou na světovém trhu s osobními automobily jednoznačnými lídry.

Výnosy akcií firem patřících do indexu DJ US Automobiles Index Název společnosti Rok 2 měsíce Ford Motor Co. -23,46% 16,17% Fiat SPA 72,71% 12,75% General Motors Corp.. -8,92% 11,99% DaimlerChrysler AG 3,38% 10,84% Toyota Motor Corp. 36,20% 9,20%

Zdroj: Bigcharts

Nemalý podíl na neklesajícím úspěchu automobilového průmyslu mají také výrazné aktivity v oblasti marketingu. V této oblasti se automobilky snaží vytvářet z automobilu něco víc, než je jen normální dopravní prostředek. Je to nástroj dotvářející zákazníkovu image. Mediální tlak vytvářený na jednotlivé skupiny zákazníků společně s chrlením stále nových modelů, případně změn u modelů starých (auto starší třech let je staré, nemoderní, nedostatečně reprezentuje svého majitele apod.) má za cíl jediné – přinutit kupující, aby svůj vozový park pravidelně modernizovali a kupovali tak nové auto ve stále kratším intervalu a zvyšovat tak příjmy automobilek.

Jak na autě vydělat?

Do akcií největších a nejznámějších automobilek lze investovat nejjednodušeji prostřednictvím brokerských společností, které jsou schopny zprostředkovat nákup a prodej jak na největších amerických trzích jako je NYSE, nebo NASDAQ, ale také v Evropě (XETRA, Frankfurt, LSE) nebo v Asii (Tokyo SE).

Zajímavou nabídku tvoří také různé alternativní investice, které jsou výhodné pro konzervativnější investory, případně ty, kteří kladou důraz na diverzifikaci. Těm je k dispozici množství certifikátů s různou mírou rizika, případně indexové akcie (ETF), které věrně kopírují indexy zaměřené na automobilový průmysl. Drobní investoři, kteří chtějí investovat v české koruně, pak mohou investovat na RM-Systému do akcií společností Tatra nebo Avia.