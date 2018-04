Přiznaná státní podpora u stavebního spoření klesá

Spoření a státní příspěvek

Stavební spoření se po změně legislativy v roce 2003, kterou se snížil státní příspěvek ze stavebního spoření, začíná stabilizovat. Podle údajů ministerstva financí bylo uzavřeno více než 700 000 nových smluv o stavebním spoření. To je sice jen o něco více než před deseti lety, nicméně oproti roku 2004, kdy došlo k dramatickému poklesu, to znamená nárůst na více než dvojnásobek.

Zatímco počty smluv rostou znovu od roku 2004, průměrná cílová částka nepoklesla od roku 2001. Z necelých 137 000 korun se do loňského roku zvýšila na více než 300 000 korun. V loňském roce ale její růst zpomalil. Na zvyšování cílové částky působí především klienti žádající o úvěr, naopak ji limitují pouze spořící klienti, pro které je optimální cílová částka výrazně nižší než průměr.

Přestože počet nových smluv rostl a zároveň rostla i cílová částka, přiznaná státní podpora klesá. Důvodem je, že končí více smluv, než kolik jich lidé otvírají. Počet aktivních smluv ve fázi spoření klesá od roku 2003. V této perspektivě je zajímavé, že výdaje na státní příspěvek klesají až od roku 2005.

"Postupně se však mění struktura portfolia smluv. Roste podíl smluv uzavřených po 1. 1. 2004, tzv. "nových" smluv se státní podporou max. 3 000 korun, na celkovém počtu smluv stavebním spoření. Ten ke konci roku 2008 činil 43 procent, což je oproti roku 2007, kdy podíl činil 31,1 procenta, nárůst o cca 11,9 procentního bodu. Se zvyšováním podílu smluv s režimem státní podpory 3 000 korun se záloha státní podpory poskytovaná účastníkům stavebního spoření každoročně snižuje," uvádí komentář ministerstva financí.

Lidé postupně vypovídají starší smlouvy o stavebním spoření, čímž přicházejí o nárok na státní podporu ve výši až 4 500 korun ročně. Zároveň méně lidí uzavírá nové smlouvy, než kolik jich své smlouvy vypovídá, a nenárokují tak státní podporu v aktuální výši až 3 000 korun.

Navzdory poklesu objemu přiznané státní podpory je tato vyšší než v roce 2003, kdy došlo k jejímu snížení pro nové smlouvy.

Prostřednictvím stavebního spoření lidé naspořili již přes 400 miliard korun.

Úvěry ze stavebního spoření

Zatímco počet i objem hypotečních úvěrů v loňském roce klesl, úvěrů ze stavebního spoření přibylo. Jediný ukazatel, který zaznamenal pokles, byl počet poskytnutých řádných úvěrů ze stavebního spoření (o necelá 2 procenta), ovšem tento "schodek" vydatně nahradily úvěry překlenovací. Navíc i objem řádných úvěrů navzdory poklesu jejich počtu vzrostl.

Za pozornost stojí poměr řádných a překlenovacích úvěrů. Přestože překlenovací úvěry tvoří co do počtu jen 41,3 procenta úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami, jejich objem na poskytnutých prostředcích tvoří 81,1 %. To lze vysvětlit dvěma skutečnostmi.

První z nich je relativní obtížnost získání řádného úvěru ze stavebního spoření. Klient musí spořit 2 roky, dosáhnout dostatečně vysokého hodnoticího čísla a především naspořit řádově 35-50 procent cílové částky. Zejména poslední podmínka předurčuje stavební spoření spíše pro nižší objem řádných úvěrů. U překlenovacích úvěrů klient může získat prostředky i bez naspoření jediné koruny.

Druhá skutečnost nebývá tak patrná, ale poměr průměrné výše překlenovacích a řádných úvěrů vysvětluje mnohem přesvědčivěji. Zatímco řádný úvěr je poskytnut na částku rovnající se rozdílu cílové částky a naspořených prostředků, přičemž klient začíná rovnou úvěr splácet, překlenovací úvěr je poskytnut na celou cílovou částku. Klient úvěr nesplácí, platí pouze úroky a dospořuje do té doby, než získá nárok na přidělení řádného úvěru. Teprve poté je úvěr "překlenut" na řádný, je částečně splacen naspořenou sumou a začíná se řádně splácet.



