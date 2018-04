Přiznání: co vás zajímá o daních

Daňové přiznání je vcelku jednoduchou záležitostí do chvíle, než se začne komplikovat různými vedlejšími příjmy třeba z pronájmu nebo odečty úroků z hypoték a pojištění. Dobré je také vědět, že se někdy vyplatí uvádět skutečné náklady, jindy zase použít paušál. A jak jsou na tom studenti a jak manželé, kteří by rádi danili společně? Mnoho lidí tápe, avšak i tak mají šanci vše zvládnout sami bez pomoci poradců. Jen je třeba vyznat se v některých záludnostech.

Slevy pro studenty

Učí se a přitom si vydělávají, mají takoví studenti na rozdíl od ostatních nějaké výhody? Studující mají jedinou daňovou výhodu, kterou je sleva na dani 2400 korun, a vztahuje se ke všem příjmům, které student v průběhu roku měl,“ uvádí daňový konzultant Vlastimír Čech ze společnosti APOGEO Tax. Na slevu má nárok student do 26 let, pokud studuje dále v doktorandském programu, tak až do 28 let. Studuje-li jen část roku, započítá si slevu 200 korun za každý měsíc řádného studia.

Zaměstnavatel nepodává daňové přiznání

„Zaměstnavatel za zaměstnance nikdy daňové přiznání nepodává, protože to není třeba. To je poměrně rozšířený omyl,“ upozorňuje daňový poradce František Brabec. Zaměstnavatel pouze provádí roční zúčtování daně, které se však nikam neodevzdává a je součástí mzdové evidence. O provedení zúčtování musíte písemně požádat na tiskopisu Prohlášení a může ho provést jedině poslední zaměstnavatel v daném roce. Případný přeplatek na daních pak dostanete přímo od zaměstnavatele.

Pokud jste nestihli o zúčtování požádat do 15. února, budete si muset vyplnit a podat daňové přiznání sami. Požádejte zaměstnavatele o výpis všech vašich příjmů a do přiznání zapište odečitatelné položky, jako jsou úroky z hypoték, částku za životní pojištění, dary. Spočítejte si daň, odečtěte slevy, a pokud vám vyjde přeplatek, požádejte finanční úřad na čtvrté straně daňového přiznání o jeho vrácení. Také manželé, kteří chtějí podat daně společně, vyplňují daňové přiznání sami. Stejně tak ti, kteří kromě hlavního pracovního poměru ještě podnikali či si přivydělávali například na dohodu o provedení

práce.

Slevy platí i u dohody

Dohoda o provedení práce se nijak neliší ve zdaňování od ostatních pracovních vztahů, snad jen tím, že se z ní nikdy neplatí pojištění, a z hrubého příjmu se tedy rovnou počítá daň. „A také je dost vžitý mylný názor, že se z částky pocházející z dohody o provedení práce do 5000 korun měsíčně nemohou uplatňovat žádné slevy a musí se vždycky zdaňovat srážkovou daní, která se nezúčtovává a nevrací,“ říká František Brabec. „Opak je pravda, pokud nemá zaměstnanec jiné hlavní zaměstnání a podepíše prohlášení k dani, může slevy na dani uplatňovat a daň se počítá zálohově,“ dodává daňový poradce.

Co se počítá do příjmů

Mnozí z vás dostávají během roku různé dávky a při vyplňování přiznání si nevědí rady. Musím je danit? A pokud ne, počítají se do příjmů? Sociální dávky jsou od daně osvobozeny, přesto se některé do příjmů započítávají. Je to například peněžitá podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, invalidní důchod, starobní důchod, alimenty. Takže pokud byste chtěli mít slevu na manžela nebo manželku, které živíte, nesmí jejich příjem z těchto dávek za rok překročit částku 38 040 korun.

Ale existují i dávky, které se nejen nedaní, ale ani do příjmů nezapočítávají. Jsou to například přídavky na dítě, sociální příplatky, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné.

Není paušál jako paušál

Některé z vás zmátla věta v poučení k vyplnění přiznání, že nemůže podat společné zdanění manželů ten, kdo má předepsanou paušální daň. A vy si chcete odečíst výdaje paušálem. Jak to tedy je? Jsou to dva rozdílné pojmy, i když na první pohled podobné.

Zatímco o paušální daň si musíte zažádat na finančním úřadě, který vám ji po posouzení na určité období vyměří, paušální odpočet je možnost pro podnikatele odečíst si určité procento z příjmů jako náklady. Paušální výdaje se pohybují od 30 procent pro příjmy z pronájmu až po 80 procent ze zemědělské činnosti.

Ale pozor, týkají se jen drobných podnikatelů a pro právnické osoby neplatí. I s takovým případem se setkal daňový poradce Zdeněk Veselý: „Klienta – právnickou osobu – jsem musel velmi dlouho a složitě přesvědčovat, že nemůže na rozdíl od podnikající fyzické osoby uplatnit výdaje procentem z příjmů. Nakonec jednatel prohlásil, že si daňové přiznání raději zpracují sami, zřejmě jsem ho nepřesvědčil.“