Přiznání k dani z nemovitosti za rok 2012 musíte podat do konce ledna

Letos budou muset podávat daňové přiznání k dani z nemovitosti lidé, kteří loni koupili, zdědili nebo dostali nový pozemek, dům či byt, přistavěli třeba kůlnu nebo změnili pozemek například z kategorie pole na stavební parcelu.

Rozhodující je přitom datum zápisu do katastru nemovitostí. Jestli ke změně v zápisu došlo loni, povinnost vyplnit a podat daňové přiznání do konce ledna se vás týká. Pokud jste však o zápis požádali v loňském roce a zápis bude proveden až letos, posouvá se vám termín odevzdání formuláře o tři měsíce od konce měsíce, ve kterém k zápisu došlo.

Nově musí podat přiznání i majitelé parkovišť

Letos budou muset znovu vyplnit přiznání i ti, kteří užívají k podnikatelské činnosti zpevněné plochy. To se týká například majitelů parkovišť, výstavních ploch či přilehlých komunikací.

Sazba daně v nově vytvořené kategorii "zpevněné plochy" se zvýší podle druhu podnikání z původních 20 haléřů za metr čtvereční na jednu korunu pro zemědělce, lesní a vodní hospodářství a na pět korun za metr čtvereční pro ostatní podnikatelskou činnost.

Všichni, kterých se to týká, pak musí podat dílčí daňové přiznání do 31. ledna 2012, finanční úřady totiž změnu automaticky upravovat nebudou. Daň musíte zaplatit do konce května 2012.

Za nepodání přiznání hrozí od správce daně sankce. Podle daňového řádu vám automaticky vyměří pokutu, pokud se s podáním zpozdíte o více než pět pracovních dnů (8. února 2012 a později). Výše pokuty je 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení, minimálně však 500 korun. Maximální výše je pět procent vaší vyměřené daně.

Co potřebujete znát

Vyplnit formulář (stahujte zde) není zrovna jednoduché, jeho podoba se kvůli změnám i mírně změnila. Vezměte si k ruce příslušné pokyny k vyplnění, které dostanete na finančním úřadě, nebo je můžete stáhnout z internetu.

K vyplňování budete potřebovat znát sazby daní za jednotlivé kategorie pozemků a staveb (viz tabulka) a také velikost koeficientů. Příslušným koeficientem totiž násobíte vypočítaný základ daně.

Koeficienty jsou stanoveny podle velikosti obcí od nejnižšího 1,0 po nejvyšší 4,5.

Koeficient podle velikosti obce Velikost obce Koeficient do 1 000 obyvatel 1,0 1 000 až 6 000 obyvatel 1,4 6 000 až 10 000 obyvatel 1,6 10 000 až 25 000 obyvatel 2,0 25 000 až 50 000 obyvatel 2,5 nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5 v Praze 4,5

To však ještě není konečná, protože obce si mohou tyto koeficienty ještě navýšit či snížit, případně vyhlásit další koeficienty, takže ve dvou obcích se stejným počtem obyvatel mohou mít různé daně. Jestli se vás přímo dotýká nějaké navýšení, zjistíte na úřední vyhlášce v obci, na příslušném finančním úřadě nebo na webu České daňové správy.

Co by mohlo dělat problémy

Zatímco daň z příjmů podáváte finančnímu úřadu v místě bydliště, daň z nemovitostí a její daňové přiznání patří finančnímu úřadu v místě, kde se nachází nemovitost.

Katastrální území nejsou totožná s působností finančních úřadů, proto se nejdříve informujte na finančním úřadu, který je nejblíže, jestli k nim daná nemovitost opravdu spadá.

Když vyplňujete formulář poprvé, zaškrtnete políčko "řádné". Pokud přiznání podáváte proto, že došlo k nějakým změnám u nemovitosti, kterou již vlastníte, zaškrtnete políčko "dílčí" a vyznačíte pouze změny. Když po podání, ale ještě v termínu (do konce ledna) zjistíte, že jste udělali nějakou chybu, vyplníte další formulář a zaškrtnete políčko "opravné". Jestli však přijdete na chybu až po termínu pro řádné podání, zaškrtnete políčko "dodatečné".

Určitě nezapomeňte vyplnit kontaktní údaje. Když přijdou úředníci na nějaké drobné nesrovnalosti nebo bude třeba něco doplnit, mohou to s vámi vyřešit rychle a jednoduše telefonem či e-mailem.

Kdo daňové přiznání neřeší

Daňové přiznání se podává pouze jednou, a pokud nenastaly v uplynulém roce žádné změny ve vlastnictví, dostane majitel od finančního úřadu složenku (když se změní sazby a koeficienty s vypočtenou novou částkou) a do konce května ji zaplatí.

Pokud vaše celková roční daň nepřesáhne částku 5 000 korun, musíte ji splatit jednorázově. Když je vyšší, lze ji rozdělit na dvě stejné splátky (konec května a konec listopadu). Když daň z nemovitosti u jednoho správce daně nepřesáhne 30 korun, platit ji nemusíte.

Kdo nějakou nemovitost prodal nebo daroval, musí tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu písemně oznámit. Nic jiného dělat nemusí, pokud už nevlastní žádnou jinou nemovitost, která spadá do příslušnosti tohoto finančního úřadu. Jestli ale prodal například dům a zůstala mu garáž, bude muset podat dílčí daňové přiznání, kde změnu uvede.