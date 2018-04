Nezapomeňte na přiznání k dani z nemovitosti. Koho se týká a co obnáší

Daň z nemovitosti se jako jediná platí na rok dopředu, ne zpětně, proto je nyní poplatníkem každý, kdo vlastnil nemovitosti k 1. lednu 2015.

„Daňové přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat do 31. ledna, letos díky víkendu do pondělí 2. února. Učinit tak musí každý, kdo v minulém roce nemovitost nabyl, nebo změnil na své nemovitosti skutečnosti zásadní pro výpočet daně, například vybudoval přístavek nebo přeměnil pozemek v zasíťovanou stavební parcelu, rozvedl se, nebo nabyl či prodal další nemovitost,“ říká Blanka Štarmanová, daňová poradkyně ze společnosti TaxVision a portálu eDaně.

Forma nabytí nemovitosti – koupě, dědictví, nebo dar – nemá na daňovou povinnost vliv. Každý nový vlastník zapsaný na katastru v roce 2014 musí nyní do konce ledna podat daňové přiznání tomu finančnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. Nepřihlíží se tedy k adrese trvalého pobytu poplatníka. Jestliže nebyl zápis do katastru nemovitostí učiněn do 31. prosince 2014 a vlastnictví bude zpětně nabyto před 1. lednem 2015, je majitel povinen odevzdat daňové přiznání do tří měsíců od zápisu do katastru nemovitostí. Daň vyměřenou finančním úřadem pak zaplatí bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději 31. května 2015.

Noví majitelé družstevních bytů mohou být klidní, o nic se starat nemusí, v takovém případě podává přiznání k dani z nemovitosti za celé společenství vlastníků družstvo. „Stejně tak se daň nevztahuje na bývalé majitele nemovitosti, kteří ji vlastnili pouze několik měsíců minulého roku. Například pokud ji zdědili a následně prodali. Přiznání k dani z nemovitosti vždy podává ten, kdo nemovitost vlastní k 1. lednu, daň zaplatí na celý rok dopředu,“ upozorňuje Blanka Štarmanová.

Kolik kdo zaplatí, závisí na typu nemovitosti a lokalitě, ve které se nachází. Výpočet daně se různí pro rodinný domek a pro ornou půdu, pro vesnici se stovkou obyvatel a pro velkoměsto. „Daň se počítá pomocí sazby daně pro daný typ nemovitosti a dále se násobí koeficientem, který je daný podle zákona počtem obyvatel. Koeficient si však může obec vyhláškou stanovit vyšší. V roce 2015 se koeficient změnil vyhláškou jen ve městě Jablonec nad Nisou. V Praze podle vyhlášky platí koeficient 5,“ přibližuje Blanka Štarmanová.

Stejně jako u všech daňových přiznání je možné s podáním otálet ještě pět pracovních dnů po nejzazším termínu, aniž by poplatníkovi byla vyměřena pokuta. Poté už následuje sankce 0,05 procenta stanovené daně za každý další den prodlení, nejvýše však pět procent vyměřené daně. Pokuty pod 200 korun se nepředepisují.