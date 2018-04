Přizpůsobte investice svým potřebám, ne naopak

Mnoho soukromých investorů od svých investic požaduje „aby to neslo více než v bance, ale moc to nekolísalo“. Takovému majiteli portfolia pak nezbývá nic jiného, než se spolehnout na jasnozřivost privátního bankéře či finančního poradce, nebo si držet palce a čekat, že až se zainvestované prostředky zhodnotí natolik, aby se z nich mohlo začít utrácet. V obou případech by aktuální stav vašich investic diktoval, co si můžete dovolit a co ne.

Kdo by se ale chtěl nachat vláčet vlastními penězi? Udělejte to obráceně. Chtějte po svých investicích, aby vám financovaly vaše potřeby. Investujte s přesně definovaným cílem. Pokud projdete domácí inventurou, zcela určitě zjistíte, že máte investiční cíl, a to hned několik. Cíle jsou příbuzné okamžikům nebo obdobím větších finančních výdajů, jako např. pořízení nemovitosti, svatba a věno, školné dětí, ale nejčastěji – spokojený důchod.

Více investičních cílů však znamená různé horizonty. Víme, že čím delší je investiční horizont, tím rizikovější a potenciálně výnosnější investice si můžeme dovolit. Tím pádem si různé cíle budou vyžadovat i různé alokace. Jak tedy sestavit portfolio, aby vždy vyhovovalo aktuální situaci?

Nemáte-li v úmyslu používat složité optimalizační modely (jejichž statistická úspěšnost ostatně bývá vysoká většinou jen na historických datech), sestavte si několik portfolií pro každý účel zvlášť. Jednotlivým portfoliím přidělte váhu podle výše investované částky a nakonec je všechny posčítejte dohromady.

Víceúčelové portfolio:

Roky Částka Váha Akcie Dluhopisy Peněžní trh Dceři na byt 2 250 000 16,7% 0,0% 20,0% 80,0% Synovi na školu 3 150 000 10,0% 25,0% 60,0% 15,0% Na nový dům 6 800 000 53,3% 80,0% 20,0% 0,0% Na důchod 10+ 300 000 20,0% 100,0% 0,0% 0,0% Celkem 1 500 000 100,0% 65,2% 20,0% 14,8%

Příklad rozložení investice 1 500 000 Kč podle účelu použití.

Na příkladu v tabulce rodina Svobodova, disponující částkou 1,5 miliónu korun, uvažuje o své finanční budoucnosti následovně: Svobodovi (oba 45 let) mají dvě děti – dceru a syna. Bydlí ve slušném 3+1. Starší dcera má přítele a asi za dva roky by se chtěla vdávat. Svobodovi musí vypravit svatbu a chtěli by novomanželům přispět na nové bydlení (250 000 Kč). Syn končí střední školu a za tři roky by rád odjel studovat do zahraničí (150 000 Kč). Svobodovi chtějí synovi přenechat byt. Sami by si asi za šest let rádi pořídili malý domek. Budou ho sice financovat z hypotéky, ale na začátku potřebují zaplatit minimálně 30% z pořizovací ceny. Proto si dávají stranou 800 000 Kč. Zbylých 300 tisíc chtějí dlouhodobě investovat, aby si přispěli na časy, kdy budou odkázáni na státní penzi, příp. důchodové připojištění.

Při investicích do dvou let je třeba velké opatrnosti, proto jsou čtyři pětiny plánované částky umístěny do peněžního trhu. Tři roky jsou již dostatečně dlouhá doba, aby zmírnila riziko částečné investice do akcií a dluhopisů. Nový dům Svobodovi budou chtít pořizovat až za 6 let, ale protože by se jim nespalo dobře při vidině většího poklesu akcií, raději nechávají čtvrtinu ve stabilnějších dluhopisech. Do důchodu je daleko a proto s touto částkou mohou podstupovat daleko větší riziko avšak s potenciálem největšího výnosu.

Pokud by Svobodovi investovali dnes, dají 65% do akciových fondů, 20% do dluhopisových a 15% nechají ve fondech peněžního trhu. Než provdají dceru, prodají podílové listy fondů za 250 tisíc a vyrovnají váhy v portfoliu tak, aby po změně investičních cílů i nadále poskytovalo maximální potenciální výnos při daných rizikových omezeních.

Další rady a tipy, jak si postavit portfolio a udržovat ho fit naleznete zde.

Jak se Vám líbí portfolio Svobodových? Postupovali byste podobně nebo byste naopak některé věci udělali jinak?