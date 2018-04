Pro dárky do zahraničí?

Polské trhy jsou nízkými cenami pověstné. Největšími hity, tedy výrobky výrazněji levnějšími než v tuzemsku, jsou v současné době mimo jiné kompaktní grily či plynové trouby a kamna. Výhodně tu můžete pořídit třeba i vánoční cukroví. Nebo kuřata, za kilogram zaplatíte 36 korun. Také umělé stromky a ozdoby se nabízejí zhruba o třetinu levněji než v Česku.

Německo a Rakousko se zase vyplatí těm, kdo kupují značkové oblečení, parfémy, elektroniku, víno či nábytek. Ale pozor, neplatí to vždy a všude. Záleží na tom, který typ zboží kupujete a kde. Pokud bude například digitální fotoaparát nebo DVD v tuzemském kamenném obchodě v akci, můžete ho pořídit za menší peníze než u sousedů a naopak. Právě u elektroniky se totiž ceny v poslední době hodně vyrovnávají a například české internetové obchody mohou zahraniční kamennou konkurenci u mnoha druhů výrobků lehce porazit.

Při nákupu značkového oblečení se vyplatí počkat na výprodeje. Zimní začínají obvykle v lednu. Slevy bývají výraznější než v Česku, běžně mohou dosáhnout i sedmdesáti procent, kdežto tuzemští prodejci někdy „končí“ na padesáti procentech a větší slevy se případně týkají jen úplného zbytku zboží.

Hypermarkety mažou výhody

Díky přítomnosti velkých obchodních řetězců se sjednotila například cena zboží denní spotřeby, jako jsou sprchové gely a obecně drogistické zboží či potřeby pro domácnost. Jednou vyjde šampon levněji v Německu či Rakousku, podruhé zase v českém hypermarketu. Například sprchový gel Palmolive nabízeli za hranicemi v Německu v přepočtu za 51 korun, v pražském supermarketu byl k mání ve stejnou dobu za 59 korun, v diskontu pak zhruba o deset korun levněji. A aby obchodníci zamotali zákazníkům ještě více hlavu, „hrají“ si s cenami i v rámci jednoho obchodu a jedné značky: například křeslo Lund Hogen se v české pobočce Ikea nabízí za 6990 korun, v Německu ho koupíte zhruba o 400 a v Rakousku o 100 korun levněji. Naopak sada čtyř ručníků Thisted Rand vyjde nejlevněji v Rakousku (450 korun), následuje Česko (499 korun), v Německu se nabízí za necelých šest set korun a v Polsku dokonce v přepočtu za 988 korun.

Na nákupy do ciziny se proto vyplatí vozit s sebou kalkulačku a vyzbrojit se základními informacemi o cenách v českých obchodech. Ceny zdejší a zahraniční si můžete porovnat na internetu. Například pokud si otevřete národní stránky Ikey (www.ikea.cz, www.ikea.de, www.ikea.at ...). Podobně můžete srovnávat i na stránkách obchodů s oblečením H&M. Najdete konkrétní výrobek a zjistíte cenu v různých zemích..

Ceny zboží v mimořádných akcích obchodníků zjistíte na webu www.slevy.cz, který odkazuje na adresy jednotlivých řetězců. O akcích obchodníků se dozvíte i na adrese www.akcniceny.cz.

Lépe s kartou než s hotovostí

Do zahraničí se nemusíte bát vyjet s platební kartou, pochopitelně za předpokladu, že vlastníte mezinárodní typ. Takových je ale většina, hlásí banky. Je to pohodlnější a bezpečnější než jet s plnou kapsou peněz. Většina obchodníků v Německu nebo Rakousku karty přijímá. Naopak na polský trh byste se měli vybavit dostatečnou hotovostí. Pokud budete nakupovat značkové zboží, nemusíte se obávat ani případné reklamace. V rámci Evropské unie platí zákonná dvouletá záruční lhůta. Zdejší servisy by měly být schopné – v případě značek nabízených i u nás – reklamaci vyřídit.