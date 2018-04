Pro dům potřebujete dvě pojistky: na nemovitost i domácnost

Jak dobrou pojistku máte, zjistíte až v případě, že se něco nemilého stane. Ať už vás "navštíví" zloděj, nebo velká voda. To už však může být pozdě. Ideální je alespoň každý druhý rok otevřít svoji pojistnou smlouvu a znovu se zamyslet nad tím, co všechno a na kolik máte pojištěné.

1. O smlouvu se průběžně starejte

Nejčastějším problémem jsou zastaralé pojistné smlouvy. Na tom se shodují zástupci všech pojišťoven.

"Pojišťovny někdy uplatňují institut takzvaného podpojištění. Klient se pojistí na menší hodnotu, než je cena nového zařízení domácnosti při totální škodě. Například se domnívá, že stačí, když si pojistí domácnost na 250 000 korun, že přeci o všechno najednou nepřijde. Pak třeba vyhoří, přijde o všechno a nahlásí škodu za půl milionu. A myslí si, že když o tolik přišel, dostane alespoň těch 250 tisíc. Pojišťovna však bude situaci hodnotit jako podpojištění, protože reálně měl pojištěnu pouze polovinu majetku a nikoliv celý. Uvedl tak pojišťovnu v omyl a ta ho může postihnout poměrovým krácením za podpojištění, a to tak, že v tomto případě by mohla krátit plnění na 125 000 korun," vysvětluje problematiku Tomáš Bok ze společnosti Kapitol.

Myslete především na to, že kdybyste přišli o celý domov, měla by vám částka od pojišťovny stačit na pořízení nového. A zahrňte do propočtů i to, že ceny ve stavebnictví stoupají, navíc se čeká i zvýšení DPH a tím pádem další zdražování.

„V pojistné smlouvě lze nastavit automatickou indexaci, která pomáhá hlídat výši pojistné částky v závislosti na nárůstu hodnoty nemovitosti,“ upozorňuje Jiří Cívka z pojišťovny Generali. Majetek si také zhodnocujete sami, například si pořídíte novou televizi, počítač, nové podlahy... Podle mluvčí pojišťovny Uniqa Evy Svobodové je dobré smlouvu aktualizovat přibližně po třech až pěti letech a kromě toho vždy, když provedete nějaký podstatnější zásah, třeba zrekonstruujete koupelnu či kuchyň.

2. Na vše nestačí jedna pojistka

Dům, byt, bydlím tam, stačí tedy jedna pojistka. Pozor, jedno to není a pojišťovny rozlišují dvě různá pojištění: nemovitost a domácnost. "Když to velmi zjednoduším, pokud byste svůj byt nebo dům obrátili vzhůru nohama, tak vše, co se nepohne, tedy třeba zdi, se zahrnuje do pojištění nemovitosti. To, co je uvnitř a spadne na zem, pak patří do oblasti pojištění domácnosti," vysvětluje Tomáš Zavoral z České pojišťovny.

Často se tedy stane, že si majitel rodinného domku sjedná pojistku nemovitosti a domácnost neřeší, protože si myslí, že ji má pojištěnou automaticky. Když však dojde ke škodě, třeba domem proteče rozzuřený potok, pojišťovna uhradí jen škody na domě a věci, které uplavou nebo je voda zničí, si budete muset pořídit ze svého. A naopak, když pojistíte jen domácnost a shoří celý domek, dostanete v porovnání se skutečnou škodou minimální částku. Většina pojišťoven již také nabízí výhodné balíčky, kde pojišťuje nemovitost i domácnost zároveň.

3. Změnu vlastníka oznamte

Když se změní vlastník domu, ať už z důvodu prodeje či třeba v případě, že majitel zemře, pojištění většinou zaniká. Konkrétně je to popsáno v pojistných podmínkách. Kdo dům zdědí nebo koupí, musí uzavřít smlouvu novou. Pokud by to neudělal a stala se škoda, pojišťovna škodu neuhradí, i kdyby jí prokázal zaplacené složenky.

Co dělat, když vás vykradou Co nejdříve událost nahlaste policii, pro pojišťovnu budete potřebovat protokol. Zabezpečte místo tak, aby nedocházelo k dalším škodám. Informujte o události pojišťovnu (telefonem, on-line) a konzultujte další postup. Vše vyfotografujte, dohledejte dokumentaci k odcizeným věcem. Podle pokynů pojišťovny buď začněte s odstraňováním následků, nebo počkejte na příjezd likvidátora, který místo prohlédne a zjistí výši škody.

4. Zajímejte se, co je pojištěno

Určitě je chybou spokojit se s tím, že seženete nejlevnější pojistku. Důležité je vědět, proti čemu všemu jste svůj dům či byt pojistili. "Podle našich zkušeností lidé chybují v tom, že se nepojistí například proti povodni a záplavě, odcizení, vandalismu, a pak jsou zklamaní, že nic nedostanou," říká Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

"Zapomínají také na různé doplňky domů a přístavby, bazény, pergoly, přístřešky..., které se ve většině případů musí připojistit," doplňuje Milan Káňa z Kooperativy. I když je čtení pojistných podmínek dlouhé a nezáživné, vyplatí se. Třeba máte sjednanou asistenční službu, která vám rychle pomůže a ani o tom nevíte.

5. Schraňujte si doklady

Stejně důležité jako dobře nastavit pojistnou smlouvu, je mít pro pojišťovnu dostatek důkazů. To v případě, že se stane škoda. "Velice doporučuji fotodokumentaci nebo video z celého bytu s detailními záběry včetně výrobních čísel. A hlavně uschovat tuto dokumentaci mimo pojištěný byt, aby nedošlo k jejímu zničení. V případě cenností a věcí mimořádné hodnoty pak doporučuji využít služeb soudního znalce," doporučuje Pavel Ronovský ze společnosti Top-Pojištění.cz.

V případě nedostatečné dokumentace má pojišťovna právo krátit pojistné plnění nebo škodu dokonce neproplatit vůbec.