Pro hypotéku se často vyplatí jít do své banky

Při rozhodování, kterou banku zvolit, proto finanční poradci doporučují orientovat se nejen podle „ceny“ úvěru, ale i toho, zda klienta ve vybraném finančním domu znají, protože mu zde již delší dobu spravují účet. Tento fakt totiž může pomoci při posuzování bonity, tedy schopnosti úvěr splácet. Vyhodnocování žádostí totiž probíhá podle poměrně přísných kritérií a i rodině s nadprůměrnými příjmy se může stát, že odejde s nepořízenou.

Cena úvěru je ovšem také důležitá. Byť se například roční úroková sazba může lišit mezi bankami o několik desetin procenta, tedy na první pohled zanedbatelnou částku, v konečném zúčtování zaplatí klient s vyšším úrokem za úvěr na deset až dvacet let (běžná doba splácení) i o několik desítek, či dokonce stovek tisíc korun víc, a to podle výše úvěru. Jediná Česká spořitelna nyní garantuje v rámci svého programu Top bydlení roční úrok 5,6 procenta. Konkurence sice také ve svých nabídkách uvádí například 5,7 procenta či 5,9 procenta, ale před číslo vsunuje slůvko „od". To znamená, že tato sazba je určena jen vybraným, obvykle velmi bonitním klientům, a běžný žadatel získá sazbu většinou o několik desetin procenta vyšší. Například při úvěru jeden milion korun na dvacet let a sazbě 5,6 procenta činí měsíční splátka bez státní podpory zhruba 6 600 korun. S úrokovou sazbou o šest desetin vyšší, tedy 6,2 procenta, by splátka byla 7 160 korun. Za rok by tak klient s „horším" úrokem zaplatil o 6 720 korun více, a ty by se po dvaceti letech rozrostly na více než 130 tisíc korun.

Zanedbatelná není ani výše poplatků za zpracování úvěru a vedení účtu. V prvním případě se může jednorázová částka lišit až o několik tisíc korun, měsíční poplatek za správu účtu se různí mezi bankami i o 200 korun. Zatímco GE Capital si naúčtuje 200 korun za měsíc, v HVB Bank je služba zdarma, ovšem vyšší je v jejím případě zase poplatek za vyřízení úvěru. Například Komerční banka si řekne o 80 korun (pokud klient nečerpá státní podporu). Rozdíl mezi ní a prvně jmenovanou GE Capital bank se tak za rok vyšplhá na 1 440 korun a po dvaceti letech se rozroste na necelých 29 tisíc korun.

Banka Min. výše úv. Max. výše úvěru vzhledem k hodn. zast. nemov. Max. splatnost Min. roční úr. sazba s fixací na 5 let Max. doba fixace úr. sazby Popl. za zprac. žádosti o úvěr, poskyt. úvěru Měsíční poplatek za vedení úv. účtu se státní podp. (bez státní podpory) Česká spořitelna (program TOP Hypo) 300 tisíc Kč 90% maximálně 15 let při koupi starší nem. a 20 let při koupi nové nemovitosti 5,6% 5 let 0,5% z hodnoty sjedn. úvěru, min. 9 500 Kč, max. 20 000 Kč1) 150 Kč (110 Kč) Českomor. hypoteční banka 200 tisíc Kč 100% až 30 let 5,9% 5 let 0,6% z objemu úvěru, min. 5 000 Kč, max. 20 000 Kč2) 220 Kč (150 Kč) GE Capital Bank 300 tisíc Kč 85% až 20 let 6,29% 5 let 0,7% z objemu úvěru, min. 5 000 Kč, max. 20 000 Kč 200 Kč (200 Kč) HVB Bank Czech Republic 400 tisíc Kč 85% až 30 let 5,45% 3) 10 let 1% z objemu úvěru, min. 10 000 Kč, max. 25 000 Kč 0 Kč (0 Kč) Komerční banka 200 tisíc Kč 90% až 30 let 5,78% 4) 5 let 0,8% z objemu úvěru, min. 4 000 Kč, max. 25 000 Kč 150 Kč (80 Kč) Raiffeisen- bank 250 tisíc Kč 90% až 20 let 5,9% 5 let 0,7% z objemu úvěru, min. 4 000 Kč 150 Kč (100 Kč) Živnostenská banka 300 tisíc Kč 90% až 20 let 5,7% 5 let 0,9% z objemu úvěru, min. 3 000 Kč5) 200 Kč (100 Kč)

1)poplatek se vztahuje k úvěru do 5 mil. Kč s dobou čerpání do šesti měsíců od podpisu smlouvy

2)poplatek se vztahuje k úvěru použitému na koupi nemovitosti, vypořádání majetkových poměrů spojených s nemovitostí a na vyrovnání dříve poskytnutých půjček poskytnutých na investice do nemovitostí sazba

3)sazba se vztahuje k úvěru ve výši 1 milion Kč

4)sazba se vztahuje k úvěru ve výši 1 milion Kč pro žadatele, který nemá životní pojištění

5)poplatek se vztahuje k úvěru s dobou čerpání do šesti měsíců od podpisu smlouvy

Zdroj: hypoteční bank

Pro mnoho žadatelů je také podstatné, kolik mu banka půjčí. Ze zákona mají totiž finanční domy možnost poskytnout úvěr jen na 70 procent ceny nemovitosti (odvíjí se mimo jiné od objemu vydávaných hypotečních zástavních listů), zbytek by měl pokrýt klient z vlastních zdrojů. Všechny banky již dnes „dotují“ půjčovanou sumu a dávají až 85 či 90 procent, Českomoravská hypoteční dokonce a od října i Česká spořitelna (lidem do 35 let) 100 procent odhadní ceny pořizovaného domu či bytu. Pokud si ale člověk půjčuje všechny peníze, musí počítat s vyšším ročním úrokem, například v České spořitelně 6,6 procenta, a také s mnohem přísnějšími požadavky na velikost jeho příjmů. Navíc ne vždy se musí krýt odhadní cena, kterou určuje znalec banky, a ta, za kterou se nemovitost opravdu kupuje. Pokud odhadce ohodnotí dům či byt nižší cenou, stejně musí mít klient k dispozici vlastní zdroje.

