Pro koho se hodí životní pojištění a kolik vám vydělá

Životní pojištění se stalo populární také díky možnosti snížit daňový základ o zaplacené pojistné. Daňový základ můžeme snížit až o 12 000 Kč ročně, pokud splníme základní podmínky: Pojištění alespoň do 60 let věku pojištěného a doba trvání pojištění je alespoň 5 let. Výše státní úspory závisí na tom, jak vysoké daně z příjmu platíme. Kdo má vyšší příjem, ušetří více, kdo má nižší příjem a platí nižší daně, ušetří méně.

Příklad 1

Ve věku 40 let jsme založili životní pojištění a platíme 1 000 Kč měsíčně. Náš příjem je vysoký (např. 40 000 Kč měsíčně), takže patříme do nejvyššího daňového pásma (32 %). Kolik ušetříme na daních?

Do pojištění platíme přesně tolik, kolik odpovídá limitu pro daňové odpočty. Snížení daňového základu pro nás znamená úsporu 3 840 Kč (to je 32 % z 12 000 Kč). My sice platíme ročně 12 000 Kč, ale 3 840 Kč dostaneme zpět. Životní pojištění nás tak stojí jenom 8 160 Kč ročně. Když už mluvíme o daních, tak poznamenejme, že vyplacené pojistné plnění podléhá dani ze zisku 15 %. Daní se zisk, tedy to, co nám vyplatí pojišťovna po odečtení toho, co jsme zaplatili. Podobně jako u penzijního připojištění i u životního pojištění jsou zvýhodněny platby zaměstnavatelů. Proto je životní pojištění některými zaměstnanci

využívané.

Zhodnocení u životního pojištění je složitější než u jiných produktů. Pojišťovna garantuje jisté minimální zhodnocení vložených prostředků (např. 2 %). Peníze, které nám spravuje, investuje na kapitálovém trhu a ty se zde zhodnocují. Když se dosáhne vyššího než garantovaného zhodnocení (např. 2 %), je část výnosů připsána klientovi. Jednoduše a laicky řečeno: Pojišťovna garantuje, že např. za 20 let dostaneme minimálně určitou částku. Bude-li se trhům dařit lépe, bude částka vyšší.

Jaké zhodnocení se dá od pojišťovny očekávat?

Pojišťovny investují (podobně jako penzijní fondy) velice konzervativně. Nemohou si dovolit investovat velké částky do akcií, protože si nemohou dovolit propady hodnoty portfolia. Drtivá většina portfolia pojišťovny je opět investovaná do dluhopisů. U pojištění je možné čekat přibližné podobné zhodnocení jako u dluhopisových fondů nebo jako u penzijního připojištění.

Zhodnocení u pojišťovny má jiný význam než u podílových fondů. U fondů víme, že když budeme pravidelně investovat 1 000 Kč měsíčně do fondu peněžního trhu, budeme mít za rok 12 000 Kč plus nějaké malé výnosy.

V případě pojištění za rok budeme mít na účtu pouze několik set (nebo málo tisíc). To je dáno úplně jinými náklady než v případě fondů. U fondů jsme zvyklí na nějaký vstupní poplatek a nějaký manažerský poplatek. Takto jednoduše to u pojišťovny nefunguje. Opět není dost místa problematiku do detailu rozebrat. Stačí, když si budete pamatovat, že vložením 1 000 Kč do pojištění nemusí vzrůst hodnota vašeho účtu o 1 000 Kč. Bude to méně díky nákladům pojišťovny. Zhodnocení a poplatky jsou složité a pro laika neprůhledné. Při rozhodování se o pojištění si nechte zpracovat simulaci, kolik byste měli naspořeno za určitou dobu. Rozhodujte se podle naspořené částky.

Příklad 2

Ve věku 40 let jsme si založili životní pojištění, kde chceme maximálně upřednostnit jeho spořicí funkci. Proto volíme co nejmenší pojistnou částku (aby všechny peníze šly na spoření). Budeme platit 1 000 Kč měsíčně. Kolik budeme mít v našich 60 letech?

Kolik budeme mít naspořeno nevíme přesně. Ale jak jsme řekli dříve, pojišťovna nám bude garantovat určité minimální zhodnocení – např. 2 % ročně. Tomuto zhodnocení odpovídá garantovaná částka 243 000 Kč za 20 let. Když se bude trhům dařit lépe, budou nám připsány vyšší výnosy. Můžeme si nechat zpracovat simulaci programem pojišťovny a vyjde nám, že při zhodnocení 4 % ročně nám bude vyplaceno 290 000 Kč. Zhodnocení 4 % ročně by mohlo být v horizontu 20 let reálné. Takže za 20 let dostaneme minimálně 243 000 Kč, ty máme jisté. Možná dostaneme 290 000 Kč, když se trhům bude dařit. Sami jsme vložili 240 000 Kč. Takže je vidět, že výše výnosu není nic zajímavého. Máme jisté, že dostaneme navíc 3 000 Kč, když se bude trhům dařit dostaneme o 50 000 Kč více, než kolik jsme sami vložili.

Příklad 3

Budeme pravidelně investovat 1 000 Kč měsíčně do:

a) Fondu peněžního trhu s výnosem 2 % ročně.

b) Dluhopisového fondu s výnosem 4 % ročně.

Jakou hodnotu bude mít naše investovaná částka za 20 let?

V případě fondu peněžního trhu budeme mít naspořeno 295 000 Kč, v případě dluhopisového fondu 367 000 Kč.

Srovnejme výsledky pravidelného investování do fondů s životním pojištěním. V pojištění bude naspořeno daleko méně než bude ve fondech. To je dáno právě tím, že pojištění má další náklady, které fondy nemají. Pojištění není ideální produkt na zhodnocování peněz. Fondy umí zhodnotit peníze lépe. Jak na tom bude pojištění se započítáním daňových odpočtů? Zatím jsme s daňovými odpočty nepočítali. Do pojišťovny platíme 1 000 Kč, ale něco dostaneme od státu zpět. Jsme-li v nejvyšším daňovém pásmu, ušetříme měsíčně 320 Kč a pojištění nás tak bude stát 680 Kč.

Příklad 4

Budeme pravidelně investovat 680 Kč měsíčně do:

a) Fondu peněžního trhu s výnosem 2 % ročně.

b) Dluhopisového fondu s výnosem 4 % ročně.

c) Smíšeného fondu s výnosem 6 % ročně.

Jakou hodnotu bude mít naše investovaná částka za 20 let?

Při zohlednění maximálních daňových odpočtů budeme mít naspořeno více v životním pojištění, než kdybychom dosáhli stejného výnosu ve fondech. Při ukládání peněz do fondů, kde by byl výnos 2 %, budeme mít za 20 let cca 200 000 Kč. Při ukládání stejné částky a při využití životního pojištění s daňovými odpočty budeme mít za 20 let částku 243 000 Kč.

U pojištění si většinou nemůžeme vybrat, jak se budou naše peníze zhodnocovat. Peníze se zhodnocují všem klientům stejně a všem poměrně konzervativně. Budeme-li investovat na 20 let do fondů, budeme volit rizikovější portfolio s větší šancí na výnos. Máme tedy šanci vydělat ve fondech více než v pojištění, ale musíme volit rizikovější strategii. Proto je v tabulce u fondů uvedeno i zhodnocení 6 %. Tomuto zhodnocení by odpovídalo nějaké balancované portfolio.

Pro koho se hodí životní pojištění

Životní pojištění, jak již bylo řečeno, má být primárně používáno pro zajištění rizik v rodině. Hodí se i pro zhodnocování peněz a pro spoření.

Životní pojištění je zajímavé v případě:

Že splníme podmínky pro daňový odpočet zaplaceného pojistného.

Máme vysoký příjem a platíme vysoké daně.

Preferujeme jistotu nějakého zhodnocení.

Fondy budou zajímavé v případě, že:

Nesplňujeme podmínky daňových odpočtů u životního pojištění nebo

jsme ochotni podstoupit kolísání hodnoty investice a investovat rizikověji a tím i výnosněji (např. do balancovaných fondů) nebo

potřebujeme mít možnost jednoduše a bez sankcí vybrat vložené peníze.

V mnoha případech nestojí rozhodování: Buď fondy nebo pojištění. Často máme možnost použít obě formy zhodnocování peněz. Pak platí něco podobného jako v případě penzijního připojištění: Fondy mohou tvořit rizikovější část portfolia, životní pojištění bude tvořit konzervativní část portfolia, kde jsou vyšší výnosy díky daňovým odpočtům.

Úryvek je z knihy

"Investování pro záčátečníky"

vydané nakladatelstvím Grada Publishing

více informací naleznete na www.grada.cz

