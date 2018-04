Pro kvalitní cestovní pojištění nemusíte do pojišťovny, získáte jej k obyčejné platební kartě

Pomalu se blíží čas dovolených a cest do zahraničí za prosluněnými plážemi, vrcholky hor a sportovními výkony. Bez cestovního pojištění ovšem může vysněná dovolená vyjít nakonec o několik set procent dráž, a proto je rozumné se podívat, jak se pojistit proti možným nehodám, a to co možná nejvýhodněji.

Karta zdravotní pojišťovny nestačí

Abyste mohli využít pojištění z karty pojištěnce, musíte se nalézat v zemi, která ji uznává (kromě zemí Evropské unie jenom Lichtenštejnsko, Island, Norsko a Švýcarsko). V těchto státech je v případě nehody poskytnuta nezbytná lékařská péče, hrazen pobyt v nemocnici a léky s tím spojené.



Prakticky využít můžete tři možnosti:



- kartu zdravotní pojišťovny

- jednorázové pojištění sjednané pouze na dobu pobytu

- cestovní pojištění navázané na platební kartu

Podle informace VZP lze na základě vlastnictví karty pojištěnce hradit nejnutnější operace, po kterých je dotyčný schopen převozu. Převoz pacienta do jeho vlasti už ovšem hrazen není, a pokud je zapotřebí přeprava k další operaci či rekonvalescenci zpět do České republiky, může se cena za převoz snadno vyšplhat až k 50 000 korun. Kryta není ani péče v soukromém zdravotnickém zařízení, repatriace ostatků, ani asistenční služba, takže při nehodě jste odkázáni na místní obyvatele a pomoc v cizím jazyce.

Poslouží tedy v případě úrazu či nemoci pouze omezeně a neposkytuje pojištění zavazadel. Na kartičku pojištěnce tedy rozhodně slepě nespoléhejte a ve vlastním zájmu si raději sjednejte jakékoli další cestovní pojištění.

Pojištění na platební kartě má proti jednorázovému navrch

Jednorázové pojištění (pro představu: nejlevnější typ na 12 dní v Evropě vychází u pojišťovny Uniqa na 300 korun za osobu) má v porovnání s pojištěním na platebních kartách obecně tři nevýhody. Je platné pouze na dobu pobytu v zahraničí, obvykle mívá nižší limity pojistného plnění a prohrává i v ceně pro osoby cestující do zahraničí vícekrát do roka. Cestovní pojištění si můžete sjednat i na celý rok přímo u pojišťovny, ale potom stojí i několik tisíc korun.

Nevýhodou pojištění na platební kartě je spoluúčast ze skutečné škody nejčastěji se pohybující ve výši 3 %.

Podívejme se na porovnání cen mezi vybraným jednorázovým pojištěním a pojištěním na kartách v několika příkladech.

Pojišťovna/Produkt Léčebné výlohy Úrazové pojištění Ztráta zavazadel Jednoráz. pojistné Allianz/Silver Tour 2 mil. 200 000 20 000 354 ČPP/Standard 1 250 000 100 000 15 000 548

Banka/Typ pojištění Léčebné výlohy Úrazové pojištění Ztráta zavazadel Roční pojistné Česká spořitelna/Comfort 1,5 mil. 1 mil. 10 000 300 ČSOB/Exclusive 2 mil. 200 000 není 1 000 KB/Comfort Plus 2 mil. 2 mil. 30 000 2 400

V tabulce jsou uvedeny maximální limity pojistného plnění u vybraných druhů pojištění v Kč.

Banky i pojišťovny ještě nabízejí různé druhy cestovního pojištění s jinými pojistnými plněními a poplatky.

Kolik zaplatíte za cestovní pojištění v rámci karty

Dnes už lze předpokládat, že opravdu velká skupina lidí cestuje do zahraničí alespoň dvakrát v roce, zaměřme se na pohodlnou variantu pojištění na platebních kartách, která je výhodná pro častěji cestující.

Cestovní pojištění, které lze získat prakticky k jakékoli bankovní platební kartě, většinou zahrnuje lékařské ošetření, léky, pobyt v nemocnici, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, náklady na repatriaci, lehké ošetření zubů, pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku, trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu, pojištění zavazadel a asistenční služby.

Co se týče ceny cestovního pojištění na kartě, pak kromě ročního poplatku za vybraný typ pojištění (a samotnou cenu platební karty, kterou ovšem zaplatíte vždy, ať s pojištěním či bez něj) nesmíte zapomínat na již zmíněnou spoluúčast ze skutečné škody, a to 3 %, minimálně 500 korun. Při zaviněné škodě ve výši 100 000 korun činí spoluúčast pojištěného 3 000 korun.

Omezení cestovního pojištění do zahraničí v rámci platebních karet je v délce nepřetržitého pobytu, buď 90 nebo 120 dnů. Záleží na tom, jakou kartu vlastníte (horní hranice je často až u Gold karet). Pokud si zaplatíte cestovní pojištění k platební kartě na rok, jsou pojištěny všechny cesty do zahraničí během kalendářního roku. V případě, že máte cestovní pojištění již zahrnuto v poplatcích za platební kartu, nemusíte se o tuto službu více starat. Pojištění totiž vzniká dnem vydání platební karty nebo první transakcí a zaniká spolu s platností karty.

Některé banky nabízejí k platební kartě vedle klasických typů ještě pojištění na zpoždění letu, právní pomoc, náhradu osobních dokladů, únos dopravního prostředku a pojištění v případě teroristického útoku, tato nadstandardní pojištění získáte většinou až u karet typu Gold, které vyjdou až na několik tisíc ročně a musíte splňovat velmi vysoké nároky na bonitu.

Obvykle si u tuzemských bank můžete vybírat z následujících nebo podobných typů cestovního pojištění k platební kartě. Níže vybrané dva typy nabízí konkrétně ČSOB a Volksbank:

Typ Standard – za 300 korun ročně získáte pojistné plnění léčebných výloh do 1 000 000 korun, odpovědnost za škody na zdraví do 300 000 korun a odpovědnost za škody na majetku do 100 000 korun. Při formě Standard Family, která vás vyjde na 800 korun ročně, získáte stejná pojistná plnění, ovšem pro každého člena rodiny.

Typ Exclusive – za 1 000 korun ročně získáte pojistné plnění za léčebné výlohy do 2 000 000 korun, pojištění odpovědnosti za škody na zdraví do 1 000 000 korun, odpovědnost za škody na majetku do 500 000 korun. Exclusive Family stojí 2 200 korun ročně.

Když už si budete pořizovat cestovní pojištění, jistě se vyplatí sjednat si vyšší limity plnění. I za poměrně málo peněz máte jistotu, že když už vás na cestách potká nějaká nepříjemnost, satisfakcí budou alespoň peníze z pojistky.