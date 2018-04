Pro peněženku je výhodnější být svobodná matka než vdaná

Denní vyměřovací základ (DVZ) do 786 korun 100 % Max. 786 korun

DVZ od 786 korun do 1178 korun 60 % Max. 235,20 korun

DVZ od 1 178 korun do 2356 korun 30 % Max. 353,40 korun

Celkem maximální redukovaný základ 1 375 korun