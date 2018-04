Pro rodinné cestování po Česku je výhodnější vlak než autobus

Za cestu vlakem z Prahy do Českých Budějovic utratila rodina se dvěma dětmi ve věku 7 a 14 let ještě v červnu až 612 korun. Nyní, díky skupinové slevě, jezdí po železnici na stejné trase už za 315 korun. O něco dráž, na 378 korun, vyjde cesta, pokud jsou všichni čtyři z rodiny vlastníkem Z karty a nejdráž, na zmíněných 612 korun, pokud nevyužijí žádné z nabízených slev.

„Rodiny si mohou pořídit Kartu Z s platností na jeden rok, která stojí pro jednu osobu 100 korun. Nejvýhodnější je ale od prázdnin zavedená skupinová sleva. K nároku na ni není ani zákaznická karta potřeba,“ potvrzuje Pavel Tesař z Českých drah. Kdyby stejná rodina cestovala autobusem, zaplatila by za jednu jízdenku nejméně 115 korun - celkově 460 korun nebo 345 korun s padesátiprocentní slevou pro obě děti, kterou někteří dopravci poskytují.

Cestujte vlakem ve skupině, ušetříte

Zjednodušení systému slev a přilákání nových cestujících do vlaků - to byly hlavní důvody, proč České dráhy zavedly od června zásadní změny v tarifních podmínkách. Nejpříjemnější novinkou je skupinová sleva. Ta se poskytuje už dvěma osobám - první cestující zaplatí celé zákaznické jízdné, každý další pak polovinu z uvedené ceny. „Právě o tuhle změnu je největší zájem,“ uvádí Tesař. Nejen rodiny, ale i přátelé tak nyní mohou cestovat podstatně levněji než v minulosti, aniž by si museli kupovat například zákaznickou kartu. Skupinová sleva je platná pouze ve vlacích druhé třídy, získat ji může kdokoli. „Na slevu mě upozornil sám pokladní nádraží, dohodla jsem se proto se dvěma známými, koupili jsme si skupinovou jízdenku a každý z nás ušetřil na jedné cestě téměř 40 korun,“ říká Milada Benešová z Prahy.

Další změnou je zlevnění Kilometrické banky z 1350 korun na 1200 korun. Pro koho je určena? Třeba pro výletníka, který cestuje sám, nebo studenta, jenž b

ěhem letních prázdnin dojíždí za příležitostnou prací mimo region. Protože oba ví, že po ukončení letní sezony už vlakem nepojedou, nemá cenu, aby si kupovali některou ze slevových karet. „I Kilometrickou banku mohou využít rodiny, pokud cestují pohromadě. Vyplatí se ale spíše pro jednoho člověka, který cestuje na delší vzdálenost - minimální odpis z banky činí 100 kilometrů u dospělé osoby, polovina u dítěte mladšího 15 let. Jízdné je v tomto případě na úrovni zákaznického jízdného, druhá osoba by tedy zaplatila víc, než v případě skupinové slevy,“ vysvětluje Tesař.

Kilometrická banka je přenosný jízdní doklad, společně na něj mohou cestovat až tři osoby starší 15 let - dvě děti, které ještě nedosáhly této věkové hranice, se považují za jednu osobu. Během šesti měsíců lze na jeden sešit projet 2000 kilometrů. Pokud cestovatel překročí limit, může rozdíl doplatit v hotovosti nebo využít další Kilometrickou banku.

Z Prahy do Brna také levněji

Podstatně klesla i cena jízdenky na trase Praha - Brno, kde chtějí České dráhy konkurovat autobusové dopravě. „Vzhledem k velké frekvenci cestování na této trase jsem změnu přivítal. Jezdit vlakem je mnohem pohodlnější než autobusem. Vyhovuje mi navíc to, že si jízdenku mohu zakoupit až ve vlaku a že si lze pořídit místenku třeba i dva měsíce předem,“ říká student David Vavruška z Prahy, který v Brně studuje vysokou školu. Relaxační sleva platí v přímých vlacích mezi hlavním městem a moravskou metropolí, stojí 140 korun - v porovnání s obyčejným jízdným se dá ušetřit 214 korun. Za cestu autobusem zaplatí cestovatel kolem 150 korun, najít se však dají i autobusové společnosti, které vás z Prahy do Brna dopraví levněji než vlak - cena lístku nepřesáhne 120 korun.

Rodinná sleva na autobus - utopie

Pokud se chystáte na výlet autobusem, se zlevněním nepočítejte. Někteří linkoví dopravci sice nabízejí slevy, ty se však vyplatí pouze pravidelným cestovatelům. Nebo při nákupu dětské jízdenky - mladiství do patnácti let většinou cestují linkovým autobusem za polovinu. Se slevou však nelze počítat automaticky: co přepravce, to jiné podmínky cestování.

Rodinné slevy jsou výjimkou, při pilném hledání se někdy podaří narazit na společnost, která na rodiny nezapomíná - třeba Čebus poskytuje během prázdnin slevu pro dva dospělé a dvě děti, zpáteční jízdenka z Brna do Prahy stojí 685 korun. Za cestu vlakem tam i zpět přitom stejná rodina zaplatí 910 korun, a to i v případě, kdy využije skupinovou slevu. Než se proto vydáte na výlet, vyplatí se pečlivě prozkoumat ceníky jednotlivých dopravců - dobře k tomu poslouží internet nebo informační střediska na nádražích.

Malé děti jezdí zadarmo, studenti až s poloviční slevou

Vyhráno mají rodiny s malými dětmi, tedy do té doby, než jejich ratolesti odrostou věku, kdy mohou cestovat zdarma. Horní hranicí bezplatného cestování bývá šest let - ať už při cestování v linkovém autobuse, vlaku nebo v prostředku městské hromadné dopravy. „Děti do dvou let získají letenku zdarma, jsou ale bez nároku na vlastní místo a přepravu volných zavazadel,“ říká Gabriela Nováková z cestovní kanceláře Fischer. „Do dvanácti pak mají nárok na 25procentní slevu ze základního tarifu dospělé osoby,“ dodává. Pozadu nezůstávají ani ostatní cestovky, třeba Marco Polo zlevňuje pro stejně staré děti o 25 až 33 procent - záleží na konkrétním případu.

Ušetřit můžete i tehdy, pokud vaše dítě studuje. Řada dopravců už slyší na mezinárodně uznávané karty, jako je ISIC nebo EURO 26. Ty vystavují za 250 korun studentské agentury, platí jeden školní rok. Na jejich získání postačí pouze potvrzení o studiu a fotografie pasového formátu.



Kolik bude stát jízdné rodinu s dětmi*

(dvě dospělé osoby a dvě děti ve věku 7 a 14 let)

Cíl cesty Skupinová sleva Plné jízdné S kartou Z Autobusem

Praha - Brno 455 882 546 420 Praha - Hradec Králové 215 420 258 216 Praha - České Budějovice 315 612 378 345 Praha - Plzeň 215 420 258 180

Zdroj: České dráhy, autobusoví přepravci

Poznámka: ceny jsou v korunách, v případě autobusů jsou orientační, konkrétní závisí na přepravci, do rodinné ceny je započítána sleva pro děti do 15 let ve výši 50 procent

Mladí lidé zapomínají na cestovní pojištění

Riskování patří k životu, ale nemusí se vyplatit. Cestování po České republice samozřejmě cestovní pojištění nevyžaduje; odcestovat bez něj do zahraničí je však velké riziko. Přesto z výzkumů společnosti TNS Factum pro Českou pojišťovnu vyplývá, že pět procent lidí se před cestou do ciziny nikdy nepojišťuje.

„Za varující považuji zjištění, že největší podíl těch, kteří se při cestách do zahraničí pojišťují pouze občas nebo nikdy, tvoří mladí lidé do 29 let,“ uvádí Miroslav Řezník, ředitel marketingu České pojišťovny. „A přitom právě mladí lidé nejenže nejvíce cestují, ale mnohdy se věnují aktivitám s vyšším rizikem úrazu,“ dodává Miroslav Řezník.

Jedenačtyřicet procent dotazovaných uvedlo, že si pojištění sjednává při každé cestě, pět procent občas a stejné množství lidí spoléhá na pojištění zahrnuté do platební karty. Při všech cestách uzavírají cestovní pojištění častěji než ostatní lidé se středoškolským vzděláním a vysokoškoláci. K nejčastějším úrazům patří šlápnutí na mořského ježka, podvrtnutí nohou, úrazy z provozování rekreačního sportu a ze skoků do vody, pád ze schodů, dopravní nehody.

Jak cestujete po České republice? Dáváte přednost dopravě autobusem, autem, nebo vlakem? Co říkáte cenám jízdného? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.