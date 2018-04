Pro účinnou reklamaci zájezdu si dejte práci s cestovní smlouvou

Při výběru zájezdu doporučuji uzavírat smlouvu pouze s tou cestovní kanceláří, která má uzavřeno pojištění proti úpadku. Tím by se vám měli na kontaktním místě (buď přímo v cestovní kanceláři, anebo v cestovní agentuře) prokázat. Pokud by takové pojištění cestovní kancelář neměla, tak raději běžte jinam.

Vystavujete se riziku, že buď neodjedete vůbec, anebo budete mít problémy se vrátit ze zahraničí. Zkrachovat sice může i pojištěná cestovní kancelář, avšak v takovém případě na základě platné pojistné smlouvy pojišťovna přebírá závazky za návrat turistů, zajištění dopravy apod.

Cestovní smlouvu si nejprve prostudujte, důležité body si tam před podpisem zaneste

Při výběru zájezdu a samozřejmě i cestovní kanceláře platí obdobná základní pravidla jako u jakýchkoli jiných smluvních vztahů. Měli byste podepisovat jen to, s čím se detailně seznámíte a zároveň i všemu porozumíte. To znamená jediný osvědčený postup – vzít si návrh smlouvy na konkrétní zájezd domů a v klidu ho prostudovat.

. TIP Budete-li mít pocit, že ve smlouvě s cestovní kanceláří něco chybí, tak neváhejte a po pracovníkovi cestovní kanceláře požadujte danou záležitost doplnit. Naopak považujete-li nějaké předem stanovené body smlouvy za nevyhovující, tak vyzvěte příslušného pracovníka k nápravě.

Cestovní smlouva je upravena v občanském zákoníku a povinně obsahuje několik náležitostí, které v ní musí být vždy. V těch problém nebude a nelze předpokládat, že by je některá cestovní kancelář opomíjela. Jaké jsou ale nejčastější prohřešky nebo finty ze strany cestovních kanceláří?

Pozor na doložku zvyšující cenu zájezdu. Hlídejte lhůtu tří týdnů

Velmi oblíbenou doložkou, kterou vkládají cestovní kanceláře z preventivních ekonomických důvodů do cestovních smluv, je možnost zvýšit cenu zájezdu v důsledku nárůstu cen pohonných hmot, palivových a letištních příplatků anebo změny směnného kurzu týkající se konkrétního zájezdu o více než 10 %.

Jde tedy o situaci, kdy vy jako klient zaplatíte nějakou cenu za zájezd a najednou vám CK oznámí určité její navýšení v důsledku některého ze zmíněných vlivů. V současnosti, kdy dramaticky roste cena pohonných hmot, tyto doložky nabývají na důležitosti a cestovní kanceláře budou této možnosti opět chtít využít. Co můžete jako spotřebitel udělat?

Jednak se podívejte, zda tato doložka před podpisem smlouvy existuje. Pokud ano, tak jednejte o jejím vypuštění. Pakliže s ní souhlasíte, tak se vyplatí vědět, že cestovní kancelář vám může zvýšit cenu zájezdu o některý z těchto vlivů maximálně tři týdny před odjezdem. Na zvýšení ceny v kratší lhůtě nemá právo, byť ve smlouvě existuje doložka. Dost často cestovní kanceláře hřeší v tom smyslu, že neinformují s dostatečným časovým předstihem své klienty v oblasti podrobných pokynů. Jde o detailní informace o průběhu zájezdu, kontaktní osobě a spojení na pracovníka cestovní kanceláře v místě pobytu apod. Tento druh pokynů musí každý klient obdržet nejpozději sedm dní před odjezdem. V případě, že uzavíráte cestovní smlouvu těsně před odjezdem, tak je cestovní kancelář povinna vám tyto pokyny dát hned při uzavírání smlouvy.

Podrobné informace nejpozději sedm dní před odjezdem

Pokud se vám stane, že po uzavření smlouvy s cestovní kanceláří nemůžete z osobních či rodinných důvodů odjet, cestovní kancelář nemá právo nijak bránit tomu, abyste za sebe na dovolenou poslali náhradní osobu. Náhradník musí jen písemně souhlasit, že akceptuje smluvní podmínky. Co se týče zaplacení ceny zájezdu, tak za ni nesou odpovědnost oba – původní a náhradní klient.

. TIP Posíláte-li za sebe na zájezd kamaráda, tak se s ním dobře domluvte na úhradě. Pokud nezaplatí, tak je cestovní kancelář oprávněna dluh vymáhat na vás.

Rozpory se smlouvou reklamujte na místě, nejpozději do 3 měsíců po návratu

Jako zákazník máte samozřejmě nárok na služby v takové kvalitě, kterou jste si sjednali ve smlouvě. Jste-li s něčím nespokojeni, tak je vhodné se snažit vyřešit vše nejlépe na místě. To znamená kontaktovat ve smlouvě nebo v pokynech pověřeného pracovníka cestovní kanceláře a vyzvat ho k odstranění problému. Velmi častou výmluvou pracovníků cestovních kanceláří je věta, že konkrétní službu zajišťuje externí dodavatel a oni na úroveň služby mají velmi malý vliv. Takové vysvětlení jednoznačně odmítněte s tím, že ručí za vady bez ohledu na to, koho si na konkrétní službu cestovní kancelář objednala.

V případě, že cestovní kancelář nezajistí odstranění vad na místě, tak lze doporučit sepsání zápisu s podpisem odpovědného pracovníka ohledně vad. Kromě toho je dobré si pořídit fotodokumentaci jako opěrný důkazní prostředek.

Po návratu z dovolené máte jako klient tři měsíce na to, abyste reklamaci uplatnili buď u cestovní agentury, která prodávala zájezd, anebo přímo u cestovní kanceláře. I cestovní kanceláře jsou zavázány odpovědností za vady podobně jako například obchodníci u prodeje zboží. Nebojte se v žádném případě vadné služby reklamovat, podobně jako reklamujete prasklou podrážku u bot. Právo je na vaší straně.