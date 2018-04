Pro úschovu cenností není slamník nejvhodnější

Stačí, když přijdete do vybrané bankovní pobočky a u přepážky si sjednáte pronájem bezpečnostní schránky na základě smlouvy, kterou s vámi banka uzavře. K ochraně majetku klientů v bezpečnostních schránkách používají banky moderních bezpečnostních zařízení, která zaručují maximální bezpečí. Různé banky však mají různé ceny, poplatky a podmínky a ani u pronájmů bezpečnostních schránek tomu není jinak.

Získání bezpečnostní schránky do pronájmu

Princip získání bezpečnostní schránky do pronájmu je u všech bank prakticky stejný. Přijdete do banky, vyberete si velikost schránky, která vám vyhovuje a zvolíte si délku doby pronájmu (některé banky rozlišují sjednání smlouvy o pronájmu na dobu určitou nebo neurčitou). Některá banka vám ovšem pronajme bezpečnostní schránku pouze za podmínky, že u ní máte sjednaný běžný účet (ČSOB, Raiffeisen Bank).

Poté je s vámi sepsána smlouva, která jasně specifikuje povinnosti obou smluvních stran. Po jejím sepsání obdržíte jeden nebo dva klíče od bezpečnostní schránky (jeden jako rezervní) a od té chvíle máte možnost kdykoli, v otvírací době banky, ukládat nebo naopak vybírat ze schránky své cennosti podle vlastního uvážení. Stačí pak zajít na přepážku, jejíž obsluha má schránky na starost a prokázat svou způsobilost jednak klíčem od schránky a jednak podpisem na návštěvní lístek.

V případě, že by se váš podpis neshodoval se vzorovým podpisem, který je součástí smlouvy o pronájmu bezpečnostní schránky, je dobré mít s sebou občanský průkaz. Banka by pak porovnala vaše iniciály s daty uvedenými ve smlouvě a schránka by vám měla být bez problémů zpřístupněna.

Každá schránka má dva zámky. Jeden ovládáte Vy, pomocí vašeho klíče, druhý banka. Obsluha bezpečnostních schránek má možnost ovládat zámek buď elektronicky přímo z přepážky nebo fyzicky dalším klíčem. Ve druhém případě s vámi musí pracovník banky zajít přímo až do trezoru, kde se schránky nalézají.

Ani tato služba však není zadarmo, ale částky, které si banky účtují za úschovu vašeho majetku jsou adekvátní zabezpečení, které je v tomto případě maximální.

Za co všechno bance zaplatíte:

Cena za pronájem schránky Vratná kauce ze poskytnutí klíče ke schránce (v některých bankách pouze od cizinců), která je vratná (u ČSOB je dokonce úročena) Pokuta za ztrátu klíče Pokuta za prodlení s platbou za pronájem schránky

V následující tabulce máte možnost porovnat ceny za roční pronájem bezpečnostních schránek (adekvátních námi vybraných rozměrů uložených cenností) u některých významných bank. Jak je z tabulky patrné, dosahují cenové rozdíly mezi pronájmy bezpečnostních schránek u jednotlivých bank až 2 500 Kč.

Objem uschovaných cenností v ccm Vybrané banky ČSOB KB Česká spořitelna Raiffeisenbank HVB Bank 7 400 900 912 1 980 1 200 500 11 000 1 680 1 752 2 500 1 800 750 22 000 3 960 3 192 3 200 - 1 200 27 000 3 960 3 192 4 500 - 2 000

Uvedené ceny jsou v Kč.

Různé banky disponují různým počtem a různými velikostmi bezpečnostních schránek. Na výběr nabízí až ze sedmi rozměrů (Komerční banka). Největší schránky naleznete u ČSOB – 65 000 ccm, což představuje úložný prostor 25 x 65 x 36 cm. Klasické rozměry schránek pak většinou kopírují velikost formátu A4 s rozdílnými výškami schránky.

Ne všude Vám bezpečnostní schránky nabídnou

Nejen, že ne nenaleznete bezpečnostní schránky v každé pobočce banky, ale některé banky jimi vůbec nedisponují. Například banka GE Capital Bank nám sdělila, že od této služby úplně upustila.

Velice často mají také pobočky bank bezpečnostní schránky plně obsazené. Doporučujeme proto před osobní návštěvou kontaktovat pobočku banky telefonicky. V případě, že budou mít v této pobočce schránky obsazené, ochotně Vás odkáží na pobočku jinou.

Jaké záruky banky poskytují?

Banky se ve smlouvě zavazují zabezpečit uložený majetek klienta a to jednak proti vnitřním faktorům, jakými jsou například rez, vlhko nebo jinak a jednak i proti faktorům vnějším (katastrofy, loupež apod.). V případě, že bance přes to nedůvěřujete, je samozřejmě možné Váš majetek pojistit pomocí některé z Vámi vybraných pojišťoven a jejich znaleckého posudku.

Možnost zplnomocnění jiné osoby

V případě, že potřebujete provést nějakou operaci s Vaší bezpečnostní schránkou, ale nemůžete tak učinit osobně (zdravotní neschopnost nebo jiné důvody), můžete k tomu zplnomocnit jinou osobu. Některé banky k tomu mají speciální formulář, jiné to zas vůbec neumožňují a k obsluze schránky vyžadují výhradně Vaši přítomnost (člověk uvedený ve smlouvě jako nájemce schránky).

Co když ztratím klíč?

V případě, že ztratíte klíč (nebo oba klíče - některé banky poskytují ještě jeden rezervní), které Vám banka pro přístup k bezpečnostní schránce svěřila, musí banka nechat otevřít násilně schránku zámečníkem. K této akci budete ovšem pozváni, takže se nemusíte bát, že by se Vám snad ze schránky něco ztratilo (tyto informace nám poskytla Česká spořitelna). Banky si za ztrátu klíče účtují sazbu, která většinou odpovídá kauci složené oproti získání klíčů (až 3 500 Kč za klíč).

V následující tabulce Vám nabízíme k porovnání dispozice a požadavky jednotlivých bank, které se vážou k pronájmu bezpečnostní schránky.

Vybrané banky ČSOB Česká spořitelna KB Raiffeisenbank HVB Bank Záloha na klíč (Čech) 4 000 Kč (2 klíče) 0 Kč 0 Kč (2 klíče) 1 000 Kč (2 klíče) 1 000 Kč Poplatek za ztrátu jednoho klíče 2 000 Kč 1 500 Kč 3 500 Kč 1 000 Kč náklady na zhotovení klíče Povinnost mít u banky běžný účet ano ne ano ano ne Možnost zplnomocnění druhé osoby ano ano ano ne zplnomoc. ověřené notářem

Konečně víte, co si do schránky uložit nesmíte?

Smlouva o pronájmu bezpečnostní schránky zakazuje klientovi ukládat do bezpečnostní schránky věci nebezpečné, nebo věci, které ohrožují zdraví jako jsou zbraně, věci výbušné nebo snadno zápalné, dále věci, které snadno podléhají zkáze atd. Banka však nesleduje, co si do schránky uschováváte, takže toto pravidlo je ve smlouvě ukotveno pouze pro právní ochranu banky.

