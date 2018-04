Pro úspěch musíte něco obětovat

Opakovaně se stal finalistou soutěže Manažer roku a byl zvolen Manažerem roku ve svém odvětví v roce 2004.



Který okamžik odstartoval vaši kariéru?



Rok 1990. Tehdy si mne akcionáři Group 4 vybrali jako lektora a potom i jako náboráře lidí pro tehdy ještě nezaloženou firmu. Během půl roku jsme měli skoro pět set zaměstnanců a já byl ředitelem pro lidské zdroje. Za další tři roky jsem již řídil tři linie byznysu a více než dva tisíce lidí v Česku.



Jaké největší chyby v práci jste se dopustil?



Měl jsem období, kdy jsem chtěl firmu přesměrovat na rozšíření produktového portfolia. Ale ukázalo se, že švec se má držet svého kopyta.

Váš největší konflikt v práci?



Práce špičkového manažera je nepřetržitá řada konfliktů nepravidelně po sobě jdoucích. Pravděpodobně největší měly co do činění s loučením se s kolegy, kteří nebyli schopni a ochotni zvládat rychlý růst firmy a potřebné změny ve firemní strategii a kultuře.



Kolik hodin denně pracujete?



Každá práce vyžaduje své, a pokud chcete dobré výsledky, musíte tomu něco obětovat. Pracuji v průměru dvanáct hodin denně. V kanceláři nepotřebuji být často. Moderní komunikační technika změnila způsob mé práce a uvolnila mi ruce tak, že se mohu více věnovat jednání se zákazníky, návštěvám firemních pracovišť a jednáním mezinárodního charakteru.



Co chcete dělat za pět let?



O něco více odpočívat, věnovat se psaní knih a své nové, vlastnoručně založené zahradě.



Dobrá rada?



Zisk je pouze názor ekonomů. Jedinou pravdou v byznysu je cash.