Pro vysoký výnos nemusíte daleko! Stačí české blue-chips

Celý měsíc se střídaly pozitivní a negativní zprávy, čemuž odpovídají i výsledky akciových indexů. Nejvíce rostl index technologických akcií , který překonal úroveň 1800 bodů, což představuje 16-ti měsíční maximum. Ostatním trhům vévodí japonské akcie, s výnosem nad 8 %. Makro data z obou stran Atlantiku dokládají stále stejný trend – oživení v USA a pokračující stagnace v západní Evropě. Revize výsledků posunula v USA za druhé čtvrtletí až na 3,1 % nebo meziročně na 2,5 %. Oproti tomu meziroční růst v poklesl z 0,9 % na pouhých 0,4 %.

Zmiňovaný výpadek proudu v polovině měsíce příliš škody na trzích nenatropil a bude mít dopad především na mírný pokles produktu a pojišťovny, které by měly zaplatit vzniklé škody (více o výpadku proudu v USA si můžete přečíst ZDE). I když burzy takřka okamžitě přešly na záložní zdroje a obchodování probíhalo i nadále, nebyl takřka nikdo, kdo by obchodoval. Proto zůstaly obchody na minimálních hodnotách (více např. v článku Výpadek proudu výrazně utlumil obchodování na amerických trzích).

Více než špatná rozvodná síť však americké investory zajímalo zveřejnění odměn manažerů newyorské burzy (NYSE). Richard Grasso, její současný šéf, totiž dostane jednorázovou odměnu (skládající se z různých provizí, důchodového účtu, apod.) ve výši 139,5 mil. USD. Navíc mu bude prodloužena smlouva o další dva roky se základním platem 1,4 mil. USD a minimálním ročním bonusem 1 mil. USD.

Přestože je NYSE soukromou společností, jejíž chod je placen především z členských příspěvků, působí rovněž jako významný regulátor. Proti zastáncům NYSE, kteří pokazují například na to, že za působení Grassa v čele burzy vzrostl počet z 1,549 na 2,800, stojí kritici takto vysoké odměny. Mezi mini i předseda americké Komise pro cenné papíry, předchůdce Grassa v čele NYSE (jehož plat je „pouhých“ 142 tis. USD), který poukazuje na to, že ve společnosti byť jen s „kvazi-veřejným“ zájmem by neměly být platy srovnatelné s velkými soukromými společnostmi.

Index Změna S&P 500 1,79% DJIA 1,97% Nasdaq Composite 4,35% FTSE 100 0,10% DAX -0,09% CAC 40 3,15% Nikkei 225 8,16% 10-leté vládní dluhopisy USA -0,45%

Zdroj: Fincentrum

Oproti zahraničním trhům si domácí akcie udržely růstový trend. Spolu s obchodovanými objemy rostly i indexy. Index pražské burzy překonal úroveň z května roku 2000, index RM-Systému se přehoupl přes hranici 900 bodů a zaznamenal tak pokoření 40-ti měsíčního maxima. Dosažený nárůst o takřka 9 % přitáhl mnoho zahraničních obchodníků, pro následující dny však představuje riziko vybírání zisků a lze očekávat i výraznější korekci.

Index Hodnota 31.7.2003 Hodnota 29.8.2003 Změna (%) PX-50 568,9 618,5 8,72 PX-D 1404,5 1537,6 9,48

Zdroj: BCPP

Z českých akcií se dobře vedlo Českému Telecomu, ČEZu, který dosáhl absolutního maxima 136,54 Kč za akcii, Erste Bank, která zaznamenala nejvyšší hodnoty od uvedení na (nutno však dodat, že část úspěchu připadá na oslabení koruny vůči euru, ve kterých se Erste Bank obchoduje ve Vídni), Komerční banka s kurzem 2 376 Kč za akcii zase nejvyšší hodnotu od roku 1997. I přes možnou korekci mají dále především akcie ČEZu, který se chystá expandovat do dalších východoevropských států (více ZDE) a Unipetrolu, vyhlídky na další růst.

Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna (%) Nejhorší změna (%) Domácí akcie (bez SPADu) SPOLEK CH.HUT.VÝR. 48,5 JČ ENERGETIKA -19,8 SPAD ČESKÝ TELECOM 12,9 ERSTE BANK 6,7

Zdroj: BCPP

Stejně jako akciím dařilo se i akciovým fondům. U zahraničních fondů nalezneme tři nejúspěšnější skupiny fondů. Fondy zaměřené na Japonsko, východní Evropu a technologie. Tyto tři skupiny fondů vyplňují prvních dvacet míst v tabulce nejúspěšnějších fondů (ještě s fondem Capital Invest Gold Stock, který je po delší odmlce opět mezi nejlepšími). Následují fondy s globálním zaměřením na malé společnosti. Nejlépe z korunových fondů si vedl ING český akciový fond, který si připsal 12,36 %.

Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový Franklin Templeton JAPAN A EUR 21,99 Pioneer ITALIAN EQUITY -5,24 3,98 Smíšený Templeton Global BAL EUR 6,73 PIONEER MIX 1 -5,16 2,20 Dluhopisový PARVEST MEDIUM TERM EURO BOND 4,78 Pioneer EURO CORPORATE BOND -5,46 -0,27 Peněžního trhu PARVEST SHORT TERM STERLING 0,25 RAIFFEISEN DOLAROVÝ -0,59 0,11

Zdroj: AKAT ČR

Akciovému fondu od ING se už velmi podobají domácí fondy, které jistě v uplynulém měsíci investory potěšily. S průměrným výnosem 6,83 % je srpen nejlepším měsícem v tomto roce. Na čele žebříčku akciových fondů je již dlouhou dobu ISČS Sporotrend. Dobrých výsledků však poslední měsíce dosahují i , které začínají nakupovat více akcií do portfolií. U domácích dluhopisových fondů je situace již méně radostná. I když dluhopisové fondy překonávají na ročním horizontu o přibližně 4 %, jejich absolutní výkonnost pod pět procent mnohé investory odrazuje. Nicméně nesmíme zapomínat, že může být ještě hůře. Se zlepšujícími se vyhlídkami ekonomik bude uvadat zájem o dluhopisy a ceny by měly dále klesat.

Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový ISČS SPOROTREND 10,68 ČPI Fond farmacie a biotec -2,25 6,83 Smíšený IKS balancovaný 6,90 1.IN - PIF 0,17 1,48 Dluhopisový ISČS TRENDBOND 2,14 Živnobanka obligační fond -0,18 0,36 Peněžního trhu OPF AKRO OBLIGACE 1,55 ČSOB institucionální CZK peněžní 0,11 0,20

Zdroj: UNIS ČR

I fondy peněžního trhu ztrácejí s poklesem absolutní výkonnosti své kouzlo. Průměr 0,2 % za měsíc totiž stačí na pouhých 2,4 % za rok (i to je však někde troj- či čtyřnásobek úroku na běžném účtu nebo termínovaném vkladu).

Měnové kurzy opět nepřinesly žádný zvrat. Koruna stále mírně oslabuje, když se dostala až k úrovni 32,60 Kč za euro (podrobnosti např. ZDE). Další oslabování je však pro následující období více než pravděpodobné. Na korunu budou mít velký vliv často zmiňované výplaty dividend zahraničním vlastníkům, větší nebezpečí však naší měně hrozí při projednávání státního rozpočtu a dalších kroků reformy veřejných financí. Při neúspěchu vládní koalice může česká koruna oslabit až pod 33 Kč za euro.

Podrobné informace o měnových kurzech naleznete ve specializované sekci ZDE

Oproti americkému dolaru však koruna ztrácí více. Dolar posiluje takřka na všech trzích, což se muselo odrazit i u nás. Z 1,12 USD za euro počátkem srpna dolar posílil až na 1,09 USD za euro poslední srpnový den. Vůči koruně se z červnových hodnot u 26 Kč/USD vyšplhal až těsně nad 30 Kč za dolar (Obchodníci věří americkému dolaru).

U některých investorů oblíbené zlato minulý měsíc opět rostlo. Za měsíc vzrostla cena zlata o 6,6 % a poslední den v srpnu se obchodovalo už za 375,6 dolarů za troyskou unci, což je cena, na které se zlato obchodovalo naposledy před válkou v Iráku (6. února). Cena stříbra byla v posledním měsíci výjimečně volatilní a obchodování skončilo přibližně na stejné úrovni jako počátkem měsíce. Závěrečná kurz činil 5,1 dolarů za troyskou unci. Další drahé kovy rovněž posilovaly, platina na 707 USD/tr.oz., cena palladia vzrostla o necelých 11 %.

Shodně se zlatem rostla i cena "černého zlata". (Tentokrát se také růst výrazně projevil na ceně benzínu). Cena ropy se opět blíží 30 dolarům za barel, což dává ropnému kartelu OPEC možnost zvýšit těžbu ropy (více ZDE).

Vydělali jste na českých akciích, myslíte si, že domácí akcie dále porostou nebo přijde korece? Těšíme se na vaše názory.