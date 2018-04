Problém: jak se zbavit špatné pojistky

Před několika lety se v Česku vesele prodávaly životní pojistky. Kapitálové, protože jiné nebyly. Když se trh nasytil, vyrukovaly pojišťovny s modernějšími typy pojištění, takzvanými pojistkami flexibilními a investičními. Jejich podstatou a výhodou je to, že se smlouva může v průběhu času upravovat, jak to zrovna vyhovuje klientovi. Dokonce se v nich dá i bez problémů na nějakou dobu přerušit placení.

Co dělat se starou drahou pojistkou?

Vzhledem k tomu, že na rizikové pojistce si nic nespoříte, nemáte o co přijít. Jestli už nepotřebujete být pojištěni, smlouvu klidně vypovězte. Je-li však pro vás pojistná částka podstatná, nejprve si dobře přečtěte podmínky pojistky, kterou hodláte nově uzavřít – u rizikových pojistek se spíš zdražuje, a tak když je nová smlouva levnější, asi má přísnější podmínky.

Investice: pojistku změňte Pokud má klient krátkodobý nedostatek finančních prostředků, je možné přerušit investiční pojištění, někdy až na celý rok,“ popisuje Tomáš Rampula ze společnosti AWD.

Klient po tuto dobu neplatí pojistné, ale u některých pojišťoven po tuto dobu nejsou kryta rizika. Můžete také využít částečných odkupů, které pojišťovny u smluv tohoto typu umožňují. Odkoupit můžete peníze, které jste formou pojištění naspořili, počítejte však s tím, že v prvních dvou letech moc nespoříte, spíš jen platíte poplatky.

Krajní variantou je zrušení pojistné smlouvy. Vtomto případě je však třeba zpětně doplatit daňové odpočty, pokud jste je uplatňovali. To se udělá tak, že v následujícím daňovém přiznání uvedete všechny dosavadní odpočty jako příjem. Nezapomeňte také, že při předčasném vypovězení smlouvy musíte zdanit zisk (zhodnocení, které k vašim platbám připsala pojišťovna) 25 procenty. To se dá částečně ošetřit, když před vypovězením smlouvy uděláte nejvyšší možný částečný odkup, u kterého se zisk daní jen 15 procenty.

Největší oříšek: kapitálovka

Pokud klient uvažuje o zrušení nevýhodného kapitálového životního pojištění a chce je nahradit investičním, nejlepší cestou je konverze – převedení z kapitálového na investiční. Je to možné jen u některých ústavů a vždy jen v rámci jedné pojišťovny. „Při konverzi smlouva nezaniká, nemusí se tedy zpětně dodaňovat. Kapitálová rezerva se převede na nové pojištění, u některých ústavů již není třeba platit počáteční poplatky, klient dál pokračuje ve stejné smlouvě, ale v jiném režimu,“ vysvětluje Tomáš Rampula.

Když konverze není možná, pokuste se o úpravu podmínek. Snažte se dosáhnout snížení pojistné částky na minimum, abyste platili co nejnižší pojistné. To však některé pojišťovny neumožňují. Například Amcico dovolí u starších smluv snížit pojistnou částku pouze o čtvrtinu. Kdo se tedy kdysi pojistil na dva miliony, musí i po snížení platit dost vysokou pojistku s pojistnou částkou 1,5 milionu.

V tu chvíli se nabízí varianta ukončení smlouvy. Počítejte s tím, že dostanete pouze odbytné, tedy jen část peněz, které jste do pojistky vložili. Čím je smlouva mladší, tím je odbytné nižší. Kdybyste chtěli zpátky alespoň to, co už jste zaplatili, museli byste počkat 10 a více let. A samozřejmě, ten, kdo uplatnil daňové úlevy, musí za všechna předchozí období dodanit. Pokud se této nepříjemnosti chce vyhnout, může pojišťovnu požádat o takzvané převedení pojistky do splaceného stavu.

Znamená to, že pojistka nezanikne, klient přitom nebude muset dál platit žádné pojistné, ale odbytné nedostane hned, počká si na ně do doby, kdy dosáhne šedesáti let a dodanění už mu hrozit nebude. „Bral jsem si hypotéku a pojistka pro mne byla příliš drahá, využil jsem převedení do splaceného stavu. Byl jsem mile překvapen, že ačkoliv nic neplatím, stále trochu pojištěn jsem,“ říká Milan Bárta z Prahy. Pojišťovna totiž přepočítala pojistnou částku a za to, že u ní „leží“ klientovo odbytné, ho alespoň trochu pojišťuje.

reklama