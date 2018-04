Problém: Nemám na splátky

Splácíte-li auto a jste bez peněz, spojte se co nejdříve se společností, která vám poskytla půjčku nebo od které si auto pronajímáte, a vysvětlete svou situaci. Pokuste se dohodnout na odkladu či snížení splátek. Nepočítejte však s tím, že vám ho automaticky poskytnou; nárok na takovou úlevu nemáte.

Auto si prostě vezmou zpět

Co se tedy stane, když společnost na jiný splátkový kalendář nepřistoupí? Můžete sami ukončit smluvní vztah. Jiný postup vyrovnání bude u úvěru a jiný u leasingu. Společnost, která vám poskytla úvěr, počká, až auto prodáte a uhradíte jednorázově dluh. Pokud prostě jen budete liknaví ve splátkách, bude se banka v krajní situaci soudit nebo sáhne po zástavě, jestliže ji jako zajištění potřebovala.

Leasingová společnost to má jednodušší: jezdíte v jejím majetku a ona si ho prostě vezme zpátky. „Takových případů není málo,“ podotýká právník Ivo Jahelka. Vyrovnání nebývá pro klienta příliš příznivé – leasingová společnost mívá na základě uzavřené smlouvy nárok na náhradu ušlého zisku a často i na smluvní pokutu. Pokud jste na začátku leasingu složili nízkou akontaci (první mimořádnou splátku), může se stát, že budete dokonce doplácet.

Obdobné vyrovnání čeká zákazníky, pokud automobil zničí při dopravní nehodě nebo o něj přijdou při krádeži. Určitou náplastí je v tuto chvíli pojistné plnění z vlastního havarijního pojištění nebo z povinného ručení řidiče, který nehodu způsobil.

Abyste se nedostali do finanční nouze vlivem nemoci nebo nezaměstnanosti, můžete se pojistit. Pojištění splátek uzavřete u prodejce současně s leasingovou nebo úvěrovou smlouvou. Cena pojistky se pohybuje od jednoho do šesti procent ze splátky úvěru a platí spolu se splátkou. Jako pojistná událost bývá definována jak nemoc či úraz, tak ztráta zaměstnání. Nejásejte předem – pojišťovna nebude platit, když ulehnete na pár dní s angínou, ale ani hned poté, co přijdete o práci. Lhůta, během které budete muset splácet dál ze svého, bývá 60 dní. Teprve pak za vás pojišťovna převezme závazek. Pojištění je tak pro vás vhodné ve chvíli, kdy máte rezervu nebo dobré kamarády, kteří vám první dva měsíce bez příjmu pomohou přestát.

Nemoc a úraz pojistíte i sami

V případě onemocnění lze doplnit ztracené příjmy pojištěním denní dávky v pracovní neschopnosti. To sice také nepřinese peníze hned, ale karenční lhůta bývá kratší, pojišťovny obvykle začnou posílat peníze po měsíci. Sjednat se dá i kratší období, za to si však připlatíte. Kdo si půjčuje hodně peněz, neprohloupí, ani když uzavře klasické úrazové pojištění.

Když klient přijde o práci, je v horší situaci – samostatné pojištění tohoto typu zatím nelze sjednat. Musí se spolehnout na peníze, které má pro takový případ naspořené. Podle finanční poradkyně Miriam Hanákové by měla mít rodina jako dostupnou rezervu uložen alespoň dvojnásobek svých měsíčních výdajů.

Kdy pomohou pojistky

A - ztráta zaměstnání

– při uzavření úvěrové smlouvy si můžete sjednat pojištění splátek, počítejte však s tím, že pojišťovna za vás začne platit až po 60 dnech nezaměstnanosti

B - pracovní neschopnost

– sjednává se v pojištění splátek

– pojištění denní dávky v pracovní neschopnosti si můžete sjednat i samostatně, podmínkou je pravidelný příjem léčba úrazu

– pořiďte si úrazové pojištění pro krytí denního odškodného, pojišťovna začne platit dřív než u pojištění splátek či denní dávky

C - ukradené nebo zničené vozidlo

– havarijní pojistka je součástí leasingových splátek

– kdo si bere úvěr, měl by uvažovat alespoň o pojistce při odcizení nebo živelné události