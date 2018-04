Problémy mezi kolegy je dobré řešit ihned

Je lektorem na Českém institutu marketingové a reklamní komunikace. Rád rybaří, hraje tenis nebo kulečník. Je ženatý a má dvě děti.



Který okamžik odstartoval vaši kariéru?



Rozdělení federativního Československa. Šli jsme ten den podepsat s kolegou smlouvy o úvěru do banky. Tam nám řekli, že kvůli politické situaci je dočasný stopstav poskytování úvěrů. Vše bylo předjednané - budova, stroje, zaměstnanci, dodavatelé. Takže jsme se všem omluvili a smlouvy zrušili. Začali jsme znovu téměř bez kapitálu. Neexistovaly mobily. Tak jsme se scházeli u telefonní budky, v kapse plno mincí, s diářem a termoskou s kafem. To byla naše první kancelář. Byla to inspirativní doba.



Jaké největší chyby v práci jste se dopustil?



Začal jsem podnikat velmi mladý, ale poučil jsem se z chyb, kterých se jako nezkušení asi nevyvarujete. V počátcích jsme třeba neurčili správně cenu naší práce, mohli jsme vydělat více. Naučil jsem se také řešit problémy ihned. Hlavně ty, které se týkaly vztahů v práci. Odkládání řešení všem jen škodí.

Váš největší konflikt v práci?





Co dělá můj šéf: závidíte jim vysoký plat? A tu dřinu a odpovědnost taky?

Více čtěte ZDE .

Asi ten s klientem, s nímž jsem musel ukončit spolupráci. Choval se arogantně a urážel zaměstnance, kteří pro něj pracovali na projektu. Hodit do koše dvouměsíční práci nebylo jednoduché.Na začátku tak kolem dvanácti hodin i více denně, nyní kolem osmi až devíti.Řídit úspěšně se rozvíjející firmu ve státě, který povedou inteligentní a schopní lidé k prosperitě nás všech.Obklopujte se lidmi, kteří jsou chytřejší a schopnější nežli vy, a snažte se hrát fair play.