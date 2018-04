Problémy s platebními kartami dorazily do ČR

Podle oznámení společnosti CardSystem Solutions, že počítačoví hackeři zaútočili na její informační systém, se nepovolané osoby dostaly k informacím o platebních kartách, které byly použity u amerických obchodníků v období srpen 2004 až květen 2005. Objem získaných dat představuje podle dostupných informací zahrnuje zhruba 40 milionům platebních karet.

Karetní asociace zasahují

V pondělí 20. června 2005 obdržely tuzemské banky od karetních asociací VISA a MasterCard informaci o nastalém problému spolu se souborem několika stovek čísel jimi vydaných platebních karet. A ty, které identifikovaly „své“ karty, je zařadily okamžitě na „stoplist“. Ohrožené platební karty tak byly nenávratně zablokovány a banky zahájily vystavování nových karet.

Toto opatření se týká zejména klientů, kteří použili platební kartu u obchodníků na území Spojených států v období mezi srpnem 2004 a květnem 2005 a nikoli všech platebních karet vydaných v ČR. Karty byly postiženým klientům bez poplatku zablokovány a zdarma jim také budou v co nejkratším čase vydány karty nové.

Které banky mění karty?

Nutné blokace se týkají klientů např. GE Money Bank, Komerční banky, České spořitelny nebo ČSOB. Právě Milan Tománek, výkonný ředitel komunikace ČSOB uvedl: „Reagovali jsme rychle a razantně, abychom ochránili peníze, ale i data našich klientů tak, jak to držitelé karet od nás právem očekávají. Je nám líto, že americká strana zadržovala informaci poměrně dlouho dobu.“

Sama ČSOB uvádí, že v tuto chvíli jde o několik desítek případů, kdy její klienti během posledních devíti měsíců platili v USA svými platebními kartami u obchodníků. Plošná blokace všech karet, které byly použity v USA, není zatím nutná. Podle informací, které má ČSOB k dispozici od karetních asociací, unikla z americké firmy CardSystem Solutions data, která však neobsahují PIN kód.



Mluvčí Komerční banky Marie Petrovová uvádí, že: „banka provedla preventivní stoplistaci u několika platebních karet. Klienti, kterých se stoplistace týkala byli neprodleně individuálně kontaktováni.“ Zároveň také mluvčí uvedla, že KB doposud nemá informaci o tom, že by skutečně byla zneužita data některého z jejích klientů, takže opatření je skutečně preventivní.

Ani klientům České spořitelny nehrozí bezprostřední nebezpečí. Z více než 2,5 milionu karet, které používají, zatím ČS preventivně zablokovala pouze cca 30 karet, a ty následně klientům bezplatně do týdne vymění. Postižené klienty kontaktuje banka opět telefonicky a vysvětluje jim důvod blokace karty.

Závěrem...

Rozhodně se ale všechny banky shodují na tom, že preventivně by klienti by měli sledovat výpisy z účtu a stav konta a v případě pochybností u některé z transakcí kontaktovat vydavatele karty - tedy úvěrovou společnost nebo banku. A pokud by snad došlo ke zneužití dat kvůli hackerovi, podle pravidel kartových asociací škodu plně nahradí vydavatel karty.

