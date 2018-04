Povýšení přináší řadu nečekaných problémů. První pomoc, jak je řešit

Když se řekne povýšení, vybaví se většině lidí něco v podstatě příjemného. Ať už to, že byli konečně oceněni za svou práci, nebo to, že teď dostanou více peněz, případně že je za o něco vyšší plat čeká více práce a větší zodpovědnost v kombinaci s možností úkolovat ostatní. Rozumní v rozumných firmách obvykle pochopí, že to bude od každého něco, ale mnoho z nich přesto dělá zásadní chybu: slibuje kolegům, že „všechno bude jako dřív“.

Mnoho povýšených, a zdaleka ne jen do nižších vedoucích funkcí, se potom nestačí divit. Proč mí kolegové už nejsou, jako bývali? Kam zmizelo jejich kamarádské chování? Proč se nedozvídám věci, které jsem předtím věděl? A proč se na mě dívají úkosem? Funguje to úplně stejně, ať jste nově vedoucí výrobní linky, či náměstek ředitele, pouze jazyk, kterým s vámi hovoří, se liší.

Nebylo by správné v tom hledat něco negativního. Naprostá většina jednotlivců i týmů se chová podle poměrně pevných vzorců a to, že nadřízený je zkrátka „někdo jiný“, je součást hry. Proti této hře nelze bojovat. Abychom v ní byli úspěšní, musíme ji hrát. Jak na to?

1. Váš svět bude jiný

Jste-li povýšeni, uvědomte si, že váš svět bude jiný, než býval. Hlavně pro ty, kteří byli na vaší úrovni a nyní jsou pod ní, jste a budete někdo jiný. Nebude se vám to líbit, ale nemělo by vás to překvapit, protože je to přirozený proces. Nesnažte se svým bývalým kolegům vnucovat do přízně tím, že budete „jako oni“, protože už nikdy nebudete. Místo toho se snažte změnu přijmout a být pro ně předvídatelný.

2. Žádná arogance

Může se hodit Chcete i vy být šéfem? Nebo jen hledáte lepší místo? Splňte si své sny na jobDNES.cz.

Hlavně u těch, kteří dostávají moc do rukou poprvé, se stává, že si ji chtějí „užít“. Dopouštějí se tak, většinou nezamýšleně, různých drobných příkoří vůči kolegům. Obvykle takových, která předtím viděli u svých nadřízených, a velmi často takových, která je samotné štvala. Nechcete-li být okamžitě nepopulárními, snažte se toho vyvarovat. Arogance a zneužívání moci do žádné firmy nepatří, povyšování se znamená vždy jen problém. Pokud jste povýšením získali pravomoci nad ostatními, dejte jím najevo, že je držíte pevně v rukou, ale nikdy neudělejte nic jen proto, že je máte.

3. Změňte úhel pohledu

Vůbec nejtěžší věc. Každý zaměstnanec vidí problémy, které firma řeší ze svého úhlu pohledu. Úhel nižšího managementu je jiný než úhel vyššího, výkonní pracovníci vidí věci jinak než jejich mistři. Jste-li povýšeni, měli byste získat co nejvíce informací o práci, která vás nyní čeká a změnit svůj úhel pohledu na práci tak, aby vyhovoval roli, ve které jste. To neznamená, že zapomenete vše, co jste dosud dělali (dost možná právě proto vás povýšili), ale že změníte pozici, ve které mentálně stojíte. Pro váš další úspěch je to nezbytné.

4. Smiřte se s osaměním

Že kolegové už nejsou to, co bývali, že se s vámi baví jinak, případně méně, že vám neříkají věci, které jste si předtím říkali běžně, to vše jsou zcela běžné průvodní jevy povýšení. Když se jim budete vnucovat s tím, že „jsem to přeci pořád já“, asi zažijete bolestivé zklamání. Pokud se jim naopak budete snažit být partnerem s ohledem na novou situaci, ocení to. Důležité je, abyste se chovali tak, jak se očekává od vaší současné pozice, a zároveň se nestali arogantními, nebo bezradnými.

5. Neztraťte směr

To nejtěžší nakonec. Možná jste si ještě před povýšením přestavovali, jak by se měly všechny věci, které byly špatně, dělat správně. Mnoho lidí poté, co získá reálnou moc, zjistí, že měnit věci je ve skutečnosti velice těžké, ne-li nemožné (podívejte na politiky) a že když už se to povede, jsou změny možné jen ve velmi omezeném měřítku. To podstatné je, abyste neztratili směr. Snažte se ke změnám přispívat a snažte se, aby to byly změny dobré.

I když povýšení vypadá na první pohled jako příjemná věc, je to změna. A někdy změna velmi zásadní. Nebojte se jí, buďte připraveni. Váš svět nebude jako dříve, nečekejte však, že bude pohodovější. Když se k němu budete umět postavit, budete pro ostatní užitečnými. Budete takový nadřízený, jakého byste sami chtěli.