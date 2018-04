Problémy s prognózami při investování

"Porostou úrokové sazby? Kam půjde akciový trh? Tyto otázky jsou zpravidla nejméně důležité, protože nikdo je nemůže zodpovídat soustavně a s jistotou. Anebo otázky typu: Kde bude akciový trh za šest měsíců od nynějška? U nás ve firmě Morningstar hledáme dobré podílové fondy. Jedním z trendů, které jsme objevili, je, že nejlepší manažeři jsou takoví, kteří tráví nejméně času debatováním, kterým směrem půjde akciový trh." Tento názor vyjádřil Don Phillips, ředitel a zakladatel firmy Morningstar (agentury, která hodnotí výkonnost amerických podílových fondů), v rozhovoru s Kenem Sternem, autorem knihy Secrets of the Investment All Stars (Tajemství investičních hvězd).

Bez prognózování se neobejdeme

Ať už pracujeme jako investiční profesionálové, nebo se jen staráme o své vlastní peníze, vždy musíme mít alespoň velmi hrubou představu o tom, co nám mohou v budoucnosti poskytnout výnosy z cenných papírů či z jiných typů investic – navzdory skeptickým názorům Dona Phillipse. Některé finanční instituce, zejména pojišťovny a penzijní fondy, musí na rozdíl od podílových fondů předpovídat dlouhodobé výnosy cenných papírů ve svých portfoliích, aby mohly plnit své závazky vůči klientům.

Mnohem důležitější však je předpovídání rizik, abychom věděli, o kolik můžeme v nejhorším případě přijít. Předpovídat tedy musíme, ať už chceme, nebo ne. Podívejme se nyní na tuto problematiku z ryze praktického hlediska: zajímá nás spíše robustnost než přesnost předpovědí a také nechceme trávit touto činností zbytečně mnoho času. Čas, který ušetříme na předpovídání výnosů, budeme věnovat předpovídání rizik. Předpovídat rizika je zaprvé užitečnější a zadruhé má tato činnost ve srovnání s předpovídáním výnosů mnohem solidnější teoretický i praktický základ.

Soustředíme se na předpovídání v krátkodobém horizontu (do jednoho roku) a v dlouhodobém horizontu (několik let až desetiletí). Než se však pustíme do diskuse o výnosech a rizicích jednotlivých typů investic, měli bychom si uvědomit několik důležitých skutečností.

Kapitálový trh se nechová jako počasí

Všichni známe problémy s předpověďmi počasí. Meteorologové "vidí" pouze několik dní do budoucnosti. Úspěšnost krátkodobých předpovědí se pohybuje kolem 85 %. S rostoucím časovým horizontem rychle klesá spolehlivost: dlouhodobé (měsíční) předpovědi mají již jen asi 65% úspěšnost, předpovídat počasí na delší dobu nemá cenu. Podobně se na kapitálový trh často dívají i laici. "To nemůžete předpovídat kurzy akcií ani na dva dny dopředu?" zní častá udivená otázka. Ne, není to možné. Právě krátkodobé (i velmi krátkodobé) předpovědi chování kapitálových trhů nemají žádnou cenu. Jistou platnost mohou mít jen ve speciálních případech: například na nelikvidních trzích, kde se projevují časté převisy poptávky nebo nabídky. Na takovýchto trzích však bývá obtížné realizovat z úspěšných předpovědí nějaký zisk.

Čím vyspělejší trh, tím je předpovídání obtížnější

Občas se objevuje názor, že český kapitálový trh se chová nepředvídatelně, protože ještě není dostatečně vyspělý. Pravý opak je ovšem pravdou. Čím vyspělejší a efektivnější je trh, tím hůře lze předpovídat jeho chování v blízké budoucnosti. Tímto zdánlivě paradoxním zjištěním byl překvapen již slavný britský statistik sir Maurice Kendall, když v 50. letech zjistil nepředvídatelné chování cen na chicagské komoditní burze. Sir Maurice byl svým zjištěním překvapen tím spíše, že (jak poznamenal ve své práci): "Chicago není žádný zapadákov a tamní burza je velmi vyspělá." Dnes už víme, že nešlo o výjimku, nýbrž o pravidlo.

Dlouhodobé odhady bývají někdy spolehlivější než krátkodobé

Skutečně neexistuje seriózní možnost, jak předpovídat vývoj kurzů cenných papírů (zejména akcií) na měsíc či na rok dopředu. Kupodivu se výnosy akcií chovají mnohem pravidelněji v dlouhém časovém horizontu než v krátkém. Jakékoli krátkodobé předpovědi výnosů cenných papírů jsou v lepším případě podezřelé, v horším případě úmyslně zavádějící. V žádném případě však krátkodobé předpovědi výnosů akcií nepředstavují seriózní nástroj pro investiční rozhodování.

Stručný návod, jak předpovídat krátkodobé výnosy Neutrální odhad Úprava (+/ – ) Peněžní trh Krátkodobé úrokové sazby Očekávaná změna krátkodobých úrokových měr Obligace Výnos do doby splatnosti Kapitálový výnos (ztráta) odpovídající očekávané změně úrokových měr Akcie Odhady založené na dlouhodobých historických statistikách výnosů Podle nejlepších zkušeností nelze doporučit žádnou metodu krátkodobého předpovídání kurzů akcií Cizí měny Nulová změna Podle nejlepších zkušeností nelze doporučit žádnou metodu krátkodobého předpovídání kurzů cizích měn Nemovitosti Extrapolace krátkodobého trendu nebo předpoklad nulové změny Subjektivní expertní názor na vývoj realitního trhu

Stručný návod, jak předpovídat dlouhodobé výnosy Neutrální odhad Úprava (+/ – ) Peněžní trh Odhady založené na dlouhodobých historických statistikách výnosů Strategické studie o možnostech dlouhodobého makroekonomického vývoje (zejména s přihlédnutím k inflačnímu riziku) Obligace, akcie Odhady založené na dlouhodobých historických statistikách výnosů Rozbor odvětvové struktury daného akciového trhu v souvislosti s očekávanými trendy v technice, v ekonomice a ve společnosti Nemovitosti Odhady založené na dlouhodobých historických statistikách výnosů Makroekonomická analýza a expertní odhad perspektiv dané lokality Cizí měny Nulová změna Odhad založený na očekávaném vývoji parity kupní síly, úrokových měr a důvěryhodnosti centrální banky