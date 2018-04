Realitní kancelář nezastupuje prodávajícího, ale sebe

Pavla Švábková chtěla před rokem prodat byt, který měla v osobním vlastnictví. Ke zprostředkování si vybrala realitní kancelář M & M reality. Makléř z pobočky v Ostravě-Mariánských Horách se pustil do práce, brzy našel zájemce a podepsal s ním rezervační smlouvu. Dohodli se, že když jeden nebo druhý od smlouvy odstoupí, ten druhý bude mít nárok na odstupné ve výši složené rezervační zálohy.

Dohoda platila, ale pro jiné strany

A brzy na to přišla řeč. Zájemce si totiž nákup rozmyslel, zaplatil dohodnuté odstupné realitce, ale ta si je celé nechala. „A já z něj neměla ani korunu, i když jsem skoro půl roku musela zbytečně platit čtyři tisíce korun měsíčně do fondu oprav,“ povzdychla si Pavla Švábková.

Jak je to možné? Rezervační smlouva ji totiž z nároku na odstupné vynechala: nárok měla buď jen realitní kancelář coby zprostředkovatel, nebo jen zájemce, ale prodávající ne.

„Realitka měla v tomto případě právo si ponechat celou smluvní pokutu. Z ničeho nevyplývá, že by ji měla vydat prodávající, a ve formuláři se zájemcem je uvedeno, že smluvní pokuta je ve prospěch zprostředkovatele,“ vysvětluje advokát Ondřej Mader.

Na postupu realitky nevidí nic zlého ani Jan Borůvka z Asociace realitních kanceláří ČR (ARK ČR). Podle něj se způsob, jak naložit s odstupným, v praxi liší případ od případu a záleží jen na tom, jak se spolu účastníci transakce dohodnou: „Někdy celá ta částka připadne realitní kanceláři, jindy vlastníkovi, který se nějakým způsobem s realitní kanceláří podělí.“

Dvakrát do stejné řeky ...

Paní Švábková se ponaučila, řekla si, může se stát, jdeme dál. „Pak přišla realitka opět, že má kupce, řekla jsem ano, ale pod podmínkou, že pokud se byt neprodá, chci kompenzaci 15 tisíc korun,“ vypráví.

Letos v březnu tedy uzavřela s realitní kanceláří novou dohodu o zprostředkování na dobu určitou. Když realitka našla kupce a ten složil rezervační zálohu, nechala si paní Švábková od makléře Tomáše Vehovského písemně potvrdit, že v případě odstoupení zájemce jí bude vyplacena 15tisícová kompenzace.

A stalo se, že zájemce zase z obchodu vycouval, jenže kompenzace nikde. „Teď dělají mrtvého brouka,“ tvrdí majitelka bytu. Po urgencích se vedení pobočky nechalo slyšet, že by kompenzaci vyplatilo, ale pod jednou podmínkou: že paní Švábková realitce prodlouží platnost výhradní zprostředkovací dohody na prodej bytu. To ale prodávající odmítla a byt bez dalších komplikací prodala přes jinou realitní kancelář.

Podle advokáta Ondřeje Madera nejsou namístě žádné dodatečné podmínky pro vyplacení kompenzace. „Z dopisu zástupce realitky vyplývá, že 15 tisíc korun jako kompenzaci by měli vyplatit. Jde vlastně o jednostranné prohlášení realitní kanceláře. Z ničeho neplyne, že by zde byla jakákoli podmínka uzavření další smlouvy,“ soudí advokát.

Jako hra na honěnou

Co na to realitní kancelář? Pobočka v Ostravě nás odkázala na centrálu, centrála na dotazy neodpověděla. „Oni to pravděpodobně poslali zpátky na tu pobočku,“ domnívá se Martina Šimonidesová z oddělení klientské péče.

To by se ještě dalo pochopit. Trochu hůř už se chápe, že odpovědný makléř z oné pobočky Tomáš Vehovský o problému nic neví. „Já k tomu nemám bližší informace, takže to spíš potom oni (centrála - poznámka redakce). Já fakt nevím, ale pošlu vám kontakt,“ tvrdí do telefonu makléř, jehož podpis je na všech dohodách s paní Švábkovou i na závazku kompenzace.

Kontakt opravdu poslal na Martinu Šimonidesovou z oddělení klientské péče. Ta slíbila, že se na problém hned podívá, a slib splnila. „S klientkou komunikováno, vše vám sdělí,“ hlásila o hodinu později.

Co nešlo několik měsíců, se najednou rozhýbalo během hodiny. Jenomže zase s jednou podmínkou. „Volali mi, že se strašně omlouvají, že na tu kompenzaci mám nárok a že mi ji pošlou, když ovšem budu souhlasit s tím, že se tenhle článek neotiskne. To je do nebe volající,“ říká Pavla Švábková.

Na následný dotaz iDNES.cz ovšem realitka jakékoliv podmiňování popřela. „Neklademe žádné podmínky pro vyplacení částky,“ napsala Martina Šimonidesová. Kompenzace podle ní nebyla dosud vyplacena v důsledku „nedostatečné komunikace“ mezi pobočkou, centrálou a klientkou, ale hned ji prý klientce pošlou. Nazítří klientka redakci potvrdila, že 15 tisíc dostala.

Realitka není advokát

Realitní kancelář se při uzavírání smlouvy občas tváří, že prodávajícího zastupuje podobně jako advokát, ale není tomu tak - realitka je zprostředkovatelem a jediný zájem, na který z podstaty hledí, je její vlastní.

„Zprostředkovatel není zástupce povinný jednat vždy pouze v zájmu zastoupeného. Prodávající by vždy měli pozorně číst text smlouvy a trvat na změnách, nespoléhat na profesionalitu a nenechat se odbýt tím, že jde o formulář a nesmí být v něm nic měněno,“ radí advokát Ondřej Mader.

Jan Borůvka z ARK ČR připomíná, že stejně jako vzniknou náklady realitce, vznikají při zmařeném obchodu i prodávajícímu, a je tedy především v jeho zájmu, aby si jejich úhradu smluvně ošetřil.