Nové finty obchodníků: zboží z akce 3 plus 1 zdarma nelze reklamovat

Jeden z prodejců designového zboží má ve svých obchodních podmínkách například větu: "Za zakoupené zboží peníze nevracíme." Na oko vypadá vše solidně. Spotřebitel předem ví, na co má nárok. Že jde o nezákonnou podmínku, která omezuje práva spotřebitele, mnohdy nedojde ani zkušenému zákazníkovi. Potvrzují to případy, které zaznamenávají odborníci poradenské linky dTest.

Za vadné zboží si vyberte jedině jiné

Stejné pravidlo totiž uplatňuje onen obchodník i na oprávněné reklamace, kdy oprava ani výměna zboží není možná a zákazník má v takovém případě právo požadovat vrácení peněz. "Vyberte si jiný výrobek za stejnou cenu, peníze vám nevrátíme," nutí zákazníka, aby si za vadné zboží pořídil něco, co třeba vůbec nepotřebuje.

A co na to říkají odborníci? "Prodejce postupuje nesprávně. Jakékoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, v jehož důsledku zaniká nebo je omezeno právo z odpovědnosti za vady, je podle občanského zákoníku neplatné," upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny dTest.

V akčním balíčku 3 + 1 zdarma byl dárek

Příkladem další obchodní praktiky, jak se vyhnout případné reklamaci vadného zboží, jsou nabídky typu "výhodná balení s jedním výrobkem zdarma". Poradenská linka dTest zaznamenala případ, kdy si jedna zákaznice pořídila v akci 3 + 1 zdarma celkem čtyři kusy úsporných žárovek. Jak doma zjistila, jedna žárovka však byla vadná a nesvítila. Když obratem zboží reklamovala, prodavačka ji odbyla: "Jedná se právě o tu žárovku, která byla v balíčku zdarma jako dárek. Reklamovat ji nelze. Přečtěte si naše obchodní podmínky."

Kde poradí zdarma Pokud si nejste si jisti, zda jste v právu, obraťte se na odborníky. spotřebitelská poradna dTest, tel.: 299 149 009

elektronická poradna

Jak se bránit? "Je pravdou, že záruka se vztahuje jen na zboží, které spotřebitel nabyl úplatně, tedy za které zaplatil. Je ale nutné vždy nepochybně určit, které zboží je tím darem. To se v tomto případě nestalo. U akcí typu 3 + 1 zdarma, kdy není možné jednotlivé kusy od sebe odlišit, se jedná jen o množstevní slevu, nikoli o tři kusy v plné ceně a jeden zdarma," říká Lukáš Zelený. Jak dodává, v tomto případě činí cena jedné žárovky 25 procent z celkové ceny. "Reklamovat je tedy možné každý kus zboží. Pokud by navíc prodejce trval na svém názoru, dopustil by se klamavé obchodní praktiky a bylo by vhodné podat podnět České obchodní inspekci," dodává právník.

Záruka je nepřenositelná, prohlásí obchodník

Někteří obchodníci se snaží reklamace odpinknout další šikovnou fintou. V obchodních podmínkách si jednoduše stanoví, že záruku může uplatnit pouze osoba, která je uvedená v záručním listě, přičemž záruka je nepřenositelná. Pokud přijde porouchaný výrobek reklamovat někdo jiný, jednoduše ho odmítnou: "Zboží nemůžete reklamovat."

"Také tato podmínka je v rozporu se zákonem. Zákon sice umožňuje vyloučit převedení záruky, na tom se však musí zákazník s prodávajícím dohodnout. Nelze tak učinit pouhým jednostranným prohlášením v obchodních podmínkách, jejichž znění nemůže zákazník nijak ovlivnit," upozorňuje právník.

Jak dodává, občanský zákoník výslovně hovoří i o jiných ustanoveních ve spotřebitelských smlouvách, která jsou nepřiměřená právě pro svou nevyváženost v neprospěch spotřebitele. "Týká se to například ustanovení, která umožňují dodavateli bezdůvodně odstoupit od smlouvy, aniž by měl stejné právo i spotřebitel." A jak se obdobným situacím bránit?

Zapamatujte si:

Jestliže v obchodních podmínkách prodejce narazíte při reklamaci na taková ustanovení, která jsou v rozporu s občanským zákoníkem, můžete u obchodníka uplatnit námitku jejich neplatnosti. Dáte tak obchodníkovi najevo, že trváte na svých spotřebitelských právech a reklamaci nevzdáte. Vzor "Namítnutí neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky" je k dispozici zde.

"Vyskytují-li se tyto nepřiměřené smluvní podmínky ve spotřebitelských smlouvách, může jít současně také o porušení zákona o ochraně spotřebitele. V těchto případech je možné se také obrátit s podnětem na Českou obchodní inspekci," radí Lukáš Zelený.

V případě, že se u zboží vyskytne neodstranitelná vada, která brání řádnému užívání věci, máte právo odstoupit od kupní smlouvy. Požadovat můžete buď vrácení peněz, nebo výměnu zboží. Volba je vždy na vás, a nikoliv na obchodníkovi.

Toto právo můžete využít také v případě, že se na věci v záruční době objeví více vad, nebo se stejná vada opakuje navzdory opravám. Zákon přesně neurčuje, kolikrát se vada musí po opravě opakovat ani nespecifikuje pojem "více vad", záleží tudíž na posouzení každého konkrétního případu. "Z rozhodovací praxe soudů se obvykle dovozuje, že důvodem k odstoupení od smlouvy je třetí výskyt stejné vady po opravě, nebo čtvrtý výskyt různé vady. Případně skutečnost, že věc vykazuje najednou minimálně tři vady," poznamenává právník.

Odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz lze i v dalších případech, například při odlišnostech v množství a počtu, při nesouladu mezi propagovanými a skutečnými vlastnostmi zboží nebo při dodání padělku.

"U všech případů je zákazník povinen prokázat zakoupení věci, nejlépe předložením kopie kupního dokladu. Jestliže kupující doklad nemá, musí vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem, například záručním listem s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z platební karty," uzavírá Lukáš Zelený.