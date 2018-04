Zpožděný let či ztracená zavazadla. Dostat můžete i třicet tisíc

Ať už je pro vás cesta letadlem požitek, nebo utrpení, nefungující servis dokáže naštvat. Nejčastěji se klienti zlobí kvůli dlouhému čekání na odlet a ztraceným zavazadlům.

„Náhrady za zpožděné lety se však nevztahují na případy, kdy je zpoždění letu způsobeno například počasím, střetem letadla s ptákem či stávkou,“ upozorňuje Vlaďka Dufková ze společnosti Travel service. Podle jejích slov bylo v květnu a v červnu ze všech letů společnosti necelé půlprocento takových, u nichž poskytovali odškodnění.

Společnosti, které se zabývají vymáháním odškodného, to však vidí jinak. „Dopravci se vymlouvají na mimořádné technické závady,“ říká Petr Novák ze společnosti Vasenaroky.cz. Soudy však často takový argument neuznávají. Nejčastěji cestující žádají o kompenzaci za zpožděný let a za let zrušený, který dopravce neoznámil 14 dní předem. K méně častým problémům patří odepření nástupu do letadla a ztráta či zpoždění zavazadel.

1 Zpoždění letadla

Situace: Letadlo mělo zpoždění z technických důvodů. Nefungoval přetlakový ventil. Cestující museli čekat na přistavení nového. Zpoždění 3 hodiny, plánovaný let 800 km.

Kde hledat pomoc Když se s dopravcem nedohodnete: www.apra.eu

www.vasenaroky.cz

www.evropskyspotrebitel.cz

Pokud je délka letu kratší než 1 500 kilometrů a zpoždění tři hodiny a delší, mají cestující nárok na odškodnění až 250 eur. Kdyby zpoždění nedosahovalo tří hodin, ale bylo delší než dvě hodiny, vznikl by nárok na občerstvení a dva telefonní hovory.

Situace: Zpoždění letu bylo způsobeno tím, že posádka nebyla kompletní. Čekalo se na jednu z letušek, která dorazila o 70 minut později.

Situace je nepříjemná a letecká společnost ji nejspíš vyřešila omluvou a možná i malým občerstvením, nárok na finanční odškodnění však v tomto případě není, protože zpoždění nepřesáhlo limit tří hodin.

2 Poškozené letadlo

Letadlo, které pro nás přiletělo na dovolenou, se při přistání srazilo s ptákem a mělo poškozený motor. Čekali jsme na náhradní a odlétali až další den.

Pokud se odlet posune přes noc, máte nárok na zajištění noclehu. Do hotelu vás letecká společnost dopraví zdarma. Péče má být přiměřená situaci, jestliže byl váš odlet plánován na 23. hodinu a odlétali jste ve 2 hodiny po půlnoci, poskytnutí noclehu není na místě, spíš by způsobilo další zpoždění. Protože jde o mimořádnou událost, na finanční odškodnění nárok nebude.

3 Nepříznivé počasí

V době plánovaného odletu byla silná bouře. Kvůli ní letadlo odletělo o víc než tři hodiny později.

Když je příčinou zpoždění něco, co nemohla letecká společnost ovlivnit (špatné počasí, popílek ze sopky, politické nepokoje, stávky…), nárok na finanční odškodnění není. Máte ale nárok na občerstvení a telefonické hovory.

4 Nepohodlí

Během letu posádka uzavřela dvě toalety ze tří. Prý z technických důvodů. Na zbývající toalety pak byla neúměrná fronta.

V tomto případě nárok na odškodnění nevznikne.

5 Škoda na majetku

Při podávání nápojů došlo k turbulenci a stevard polil cestujícího colou. Ten tvrdí, že oblek je značkový, a chce náhradu 5 000 korun.

Vznikne nárok nejvýše na proplacení služeb čistírny. Klient se musí obrátit na reklamační oddělení společnosti, třeba prostřednictvím formuláře na internetových stránkách. Ještě v letadle je třeba kontaktovat palubní personál a sepsat protokol o situaci, ke které došlo. Tento protokol je nutné mít, aby klient mohl uplatnit reklamaci. Situace se posuzuje individuálně.

6 Více rezervací na místo

Na letišti se přišlo na to, že bylo zadáno víc rezervací, než kolik je míst v letadle, takže se cestující nevešel a musel letět později.

Chyba byla v rezervačním systému letecké společnosti. Pokud se cestující náhradním letem dostal do cíle více než o tři hodiny později, náleží mu odškodné podle délky letu 250 až 600 eur.

7 Problém se zavazadly

Situace: Zavazadla nedorazila na letiště společně s cestujícím, musel na ně čekat do druhého dne.

Klientovi náleží náklady na předměty, které si musel v důsledku zpoždění zavazadla koupit - léky, hygienické potřeby …

Situace: Zavazadla dorazila poškozená, ztratila se čtečka a značkové triko.

Klientovi náleží odškodné za poničené zavazadlo i odcizené věci. Reklamovat musí u dopravce do sedmi dní, výši nároku je třeba doložit doklady o hodnotě věcí – ideální jsou účtenky.

8 Zranění v letadle

Cestující při nenadálé turbulenci upadl a zlomil si ruku v zápěstí.

Pokud personál letadla vyhlásil, že cestující mají kvůli turbulencím sedět a být připoutáni, žádný nárok nevznikne. Pokud šlo opravdu o nenadálou turbulenci, je třeba sepsat protokol a následně kontaktovat reklamační oddělení. Situace se posuzuje individuálně.

9 Špatné občerstvení

Cestou do Řecka jsme v letadle dostali jako občerstvení pouze rohlík a nedobrou limonádu. Koupili jsme si však zájezd all inclusive.

Případné odškodnění bude záležet na jednání cestujícího s cestovní kanceláří, u které koupil zájezd. Forma stravování all inclusive se však obvykle vztahuje na stravování v době pobytu v hotelu.

10 Opilství

Posádka neumožnila cestujícímu nástup do letadla z důvodu opilosti.

Posádka má právo na vyloučení opilého cestujícího z přepravy, pokud je ve stavu, že by mohl omezovat další cestující či práci personálu na palubě.

Jak uplatnit nároky

S žádostí o odškodnění se obraťte přímo na leteckou společnost. Nárok na odškodné máte i v případě, že jste letěli se zájezdem cestovní kanceláře. Pokud se nechcete s leteckou společností dohadovat sami, můžete využít služeb společností, které odškodnění vymáhají. Z vymožené částky si strhávají kolem 25 %.

Zrušený či opožděný let:

Uschovejte si údaje o letence a palubní vstupenky, případně cestovní pokyny k zájezdu. Zaznamenejte si okolnosti – důvod a délku zpoždění, termín a způsob, jakým jste byli informováni (třeba vyfotografujte odletovou tabuli), důvod odepření nástupu na palubu.

Opožděná, ztracená, poškozená či vykradená zavazadla:

Poškozené zavazadlo reklamujte písemně do 7 dnů po převzetí. Požadovat lze náhradu reálné škody.

Zpožděné zavazadlo reklamujte písemně u dopravce do 21 dnů od převzetí. Požadovat lze náhradu nákladů za věci, které si cestující musel nutně zakoupit, například hygienické potřeby, plavky na letní dovolené nebo oblek při cestě na pracovní jednání.

Za ztracené se považuje zavazadlo, které není nalezeno do 21 dnů od příletu. Požadovat lze náhradu škody za samotné zavazadlo i za veškeré obsažené věci. Právo na náhradu škody se promlčuje dva roky ode dne příletu.

Výši nároku je třeba doložit.

Odškodnění v letadle:

občerstvení a dva telefonní hovory při zpoždění letu nad dvě hodiny

až 250 eur (6 875 Kč) při zpoždění delším než 3 hodiny a letu do 1 500 km

až 400 eur (11 000 Kč) při zpoždění delším než 3 hodiny a letu nad 1 500 a do 3 500 km

až 600 eur (16 500 Kč) při zpoždění delším než 3 hodiny a letu nad 3 500 km

zajištění noclehu při zpoždění přes noc

až 1 200 eur (33 000 Kč) při ztrátě či poškození zavazadla

Slevy při snížení přepravní třídy:

30 % u letu do 1 500 km

50 % u letu 1 500 až 3 500 km

75 % u letu nad 3 500 km

Poznámka: Platí pro lety z letišť na území EU i pro lety evropských dopravců z letišť mimo EU.