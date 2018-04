Problémy v rodině: jak pomoci kolegovi

Existují situace, kdy osobní život ovlivní i ten profesní. Například smrt nebo vážná nemoc v rodině, rozvod či problémy s dětmi nejdou jen tak vymazat. Potíže, které řešíte, se odrážejí na pracovním výkonu. Takový člověk bývá nesoustředěný, nervózní, roztržitý, někdy dokonce neschopný cokoli smysluplného udělat.

Zapomeňte na laické rady

Jak se k člověku, který řeší vážnou osobní situaci, chovat? Pokud jste jeho kolega, zkuste se ho opatrně zeptat, zda ho něco netrápí. Jestli se mu nebude chtít mluvit, netlačte na něj. Můžete však upozornit nadřízeného. Je to totiž "práce" pro něj. Ale pozor, pokud není zrovna studovaný psycholog, i on by měl být jen prostředníkem.



"Nemám ráda takové to 'pomůžeme si sami'. To znamená, když si nadřízený zavolá zaměstnance a snaží se mu za každou cenu radit a pomáhat. Pouští se do rozhovorů, které patří do kompetence odborníka psychologa. Může tím totiž víc zkazit než zachránit," upozorňuje psycholožka Iva Moravcová ze společnosti IQI Individual Quality.

Když se totiž momentálně nešťastný člověk jednou vypovídá, může se "zablokovat" a příště už o problému nebude chtít mluvit ani s odborníkem. "Radím neztrácet čas a případ předat rovnou psychologovi," dodává Iva Moravcová.

Tři týdny a dost

Jak dlouho lze tolerovat nižší výkon? A v čem je možné zaměstnanci ulevit? Podle Ivy Moravcové lze v dnešní době tolerovat "výpadek" zhruba čtrnáctidenní až třítýdenní. "Přece jen firmy nejsou zaopatřovací ústavy," říká. Jinak se samozřejmě bude chovat šéf party v kanceláři, jinak ten, kdo řídí tým za operačním stolem.

Přednosta anesteziologicko-resuscitační kliniky pražské motolské nemocnice Karel Cvachovec přirovnává stav, kdy například někdo v rodině zemře, těžce onemocní dítě a podobně, k náhlé nemoci. "Musí se přivolat posila, vyřešit rychle akutní zástup," říká. "Každé pracoviště musí mít mechanismy, jak podobné situace řešit. Pod tíhou osobní krize by měl být pracovník maximálně šetřen," uvádí.

Složitější je podle něj řešit stav, kdy je pokles výkonu už chronický. Pokud se lidé vyrovnávají s obtížnou situací i týdny nebo měsíce, může přijít na řadu pracovní neschopnost s psychiatrickou diagnózou. "Někdy je dokonce nutné zvážit, zda je takový člověk schopen vůbec v práci pokračovat," doplňuje.

Psycholog na zavolání

Ve společnosti Skanska nabízejí svým zaměstnancům v případě krizových situací psychologickou či lékařskou péči. "Řešení je v daných situacích ryze individuální," uvádí odborná personalistka společnosti Veronika Kapušanská.

Rozhodne-li se zaměstnanec danou situaci řešit sám, vždy jeho přání akceptuje. "V současnosti našim zaměstnancům nabízíme předem připravenou formu pomoci na základě rad spolupracujících expertů. Tu upravujeme vzhledem ke specifickým okolnostem každého případu," dodává. Individuálně řeší situace i v pražském Dopravním podniku. Podle slov zástupce společnosti Ondřeje Pečeného nemá firma žádný standardní postup. "Jsme schopni například přeorganizovat směny řidičům a podobně. Záležitosti, jako jsou například bezúročné půjčky nebo mimořádná volna z rodinných důvodů, řeší kolektivní smlouva," říká.

Jak doplňuje Iva Moravcová, někdy je paradoxně nejlepším lékem pro člověka s osobním problémem více práce, tedy spíše než úlevy větší zápřah. Ale je to velmi individuální.