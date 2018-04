Probouzeli jsme své úspory na aukci bankbook.cz. Budíček to byl ale slabý

Podle údajů ČNB leží na běžných účtech občanů ladem 600 miliard korun. Tyto peníze, které se kvůli inflaci a prakticky nulovému úroku postupně znehodnocují, tvoří celé dvě třetiny vkladů obyvatelstva České republiky.

Přitom by mohly každý rok přinést svým majitelům miliardové výnosy. Stačilo by, aby je lidé uložili na lépe úročené účty, termínované vklady či spořicí účty. Podle Michaela Christensena ze společnosti Sardis, která aplikaci bankbook provozuje, by se za současných podmínek mohly za rok rozrůst o dalších 12 miliard korun.

Místo obíhání bank stačí pár kliků

Vybrat pravý spořicí účet nebo termínovaný vklad však není pro mnoho lidí nic jednoduchého. Většinou nemají čas obíhat banky a zjišťovat aktuální produkty, či procházet jejich nabídky na internetu. Podle Christensena jim chybí možnost porovnat a vybrat si nejvýhodnější produkt na jednom místě.

Na bankbook,cz zadá zájemce o zhodnocení úspor do aukce požadavky a finanční společnosti, které jsou do systému zapojeny, mu na míru připraví nabídku termínovaných vkladů nebo spořicích účtů. Pak už záleží jen na klientovi, jestli si některou z nabídek vybere.

Od registrace po převedení peněz na zvolený produkt

Samotná internetová aukce proběhne ve čtyřech krocích. Tím prvním je registrace. Systém si vyžádá kontaktní údaje - jméno a příjmení, adresu, telefon a e-mail. Pak musíte potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů a se seznámením s Všeobecnými obchodními podmínkami. Všechny tyto údaje jsou přístupné pouze vám a v systému zůstávají i nadále, při další návštěvě už registrovat nemusíte. Zároveň máte možnost požádat o vymazání.

Pak je potřeba zadat poptávku. Do formuláře uvedete, kolik peněz chcete uložit; zvolíte produkt, spořicí účet nebo termínovaný vklad, můžete oba; vyberete měnu, ve které chcete mít peníze uloženy (koruna, dolar, euro) a u termínovaného vkladu zvolíte dobu uložení. Tyto informace uvidí jen banky a podle nich zašlou své nabídky. Mají na to dvě pracovní hodiny (tj. ve všední dny v době od 9 do 15 hodin).

Do formuláře jsme zadali poptávku na vklad 100 tisíc korun se splatností jeden rok u termínovaného vkladu a taktéž 100 tisíc korun u spořicího účtu.

Během několika minut zaslaly všechny zúčastněné banky kromě banky J&T své nabídky. "Klient nemusí dostat nabídku od všech bank. Každá banka zaciluje poptávku podle své obchodní strategie," vysvětluje Petr Kursa ze společnosti Sardis. Žádná z bank pochopitelně nevidí nabídku jiných bank.

Zajímavé je, že se ve formuláři objevily i úrokové sazby termínovaných vkladů a spořicích účtů bank, které v současné době partnery bankbook.cz nejsou, nebo dokonce nabídku nedostaly, či o ní ani neuvažují. "Partnerem projektu nejsme a v tuto chvíli o partnerství neuvažujeme," uvádí Monika Klucová z Komerční banky. "Zatím jsme nebyli s nabídkou účasti na projektu bankbook.cz osloveni," podotýká Kristýna Dolínek Havligerová z České spořitelny.

"Cílem uvedení nabídky neparticipujících bank je nabídnout klientovi porovnání. Informace o naší činnosti byla předána rovněž České bankovní asociaci, tedy byla dostupná všem bankám sdruženým v ČBA," uvádí na vysvětlenou Kursa.

Aukce je pro nabídky bank otevřena po dvě pracovní hodiny. Poté následuje třetí krok, kdy se nabídky z bloku Aktuální aukce přesouvají do bloku Přijmout aukční nabídky. Žádná nová nabídka už nepřijde a uživatel si může vybrat a bance potvrdit pro něj nejvýhodnější nabídku. Má na to 24 hodin, po které je nabídka platná. Není však ničím vázán, je skutečně pouze na něm, jestli některou z nabídek přijme. Proces poptávky může i zopakovat.

Pokud se pro některou z nabídek rozhodnete a svůj výběr potvrdíte, banka vás zkontaktuje a vyřídí s vámi další náležitosti potřebné pro otevření zvoleného produktu.

Posledním, čtvrtým krokem je převedení peněz do zvolené banky. Celý proces od zadání poptávky do převodu peněz trvá podle organizátorů aukce přibližně jeden den, podle toho, jak rychle klient s bankou vyřídí potřebnou dokumentaci.





Nabídka je bohužel chudá

Z šesti participujících finančních společností nám nabídku poslalo pět, z toho tři byly pro termínované vklady a dvě pro spořicí účty. Jedné bance - J&T jsme za nabídku nestáli. Je to žalostně málo.

Hodnotit, která byla nejvýhodnější, je v tuto chvíli zbytečné, protože pro smysluplné a kvalitní rozhodování je potřeba, aby nabídka byla mnohem širší, jinak celá aukce ztrácí smysl a rozhodně nenaplní své poslání rozhýbat konzervativní Čechy k investování. Za současného stavu klientům stejně nezbývá než obejít další banky, či si jejich depozitní produkty vyhledat a porovnat na internetu.