V Čechách jsou ženy neustále na druhém místě v platech nebo v zastávání důležitých funkcí, a to i v případě, že jejich kvalifikace či praxe je vyšší nebo srovnatelná s mužským protějškem! Rozhodli jsme se tedy posvítit si na to, jak je to v podnikatelské sféře, jaká je ochota jít do vlastního podnikání, jak vypadá podíl žen a mužů mezi podnikateli, v jakých oborech nejčastěji ženy podnikají, co je k podnikání vede, je rozdíl v přístupu k podnikání u mužů a u žen? Nebo sladění podnikání a rodičovské péče!



Ženy na trhu práce



Rozsáhlý výzkum, který proběhl v letech 1994 až 2004 na našem území, potvrzuje, že segregace žen v zaměstnání má sice sestupnou tendenci, ale klesá jen velmi mírně. Zajímavý je i fakt, že snižování segregace podle pohlaví klesá pouze u populace mladší 35 let – za deset let poklesl rozsah segregace o více než 10 %. Při srovnání platů v zaměstnání zjistíme, že průměr rozdílů v hodinových platech žen a mužů činí 11–12 %. V měsíčním ohodnocení je rozdíl mezi platem muže a platem ženy roven šesti tisícům! Není ani výjimkou, že na exkluzivní a dobře placená místa se dostávají ženy jen zřídka!

OPEN SPACE: ŠOK

z otevřeného prostoru.

Jako mravenečci? OPEN SPACE: ŠOK

Důkazem je i aktuální kauza Marie Čaušević, která žaluje společnost, protože si myslí, že lukrativní místo finančního ředitele nedostala proto, že je ženou. Důvody segregace pohlaví jsou dle sociologů tradiční stereotypy ve společnosti, tj. že žena patří do domácnosti a muž vydělává na obživu rodiny. Navíc ženy mají složitější situaci kvůli domácím a mateřským povinnostem a v České republice i kvůli sebevědomí, které jim brání vstoupit do světa mužů! Tomu odpovídá i další statistika, která uvádí, že na šest podnikajících mužů připadají pouze dvě podnikající ženy.



Proč by ženy měly podnikat?



Zvláště proto, že každé nově vytvořené pracovní místo sníží nezaměstnanost a pro samotnou ženu je to prostor pro uplatnění! Dále nová konkurence snižuje ceny a v neposlední řadě – ženy v podnikání nebo v politice vynikají uměním komunikace, empatie a pochopení, takže mohou i trochu zjemnit svět ostrých mužských loktů! Několikrát se také osvědčil ženský důvtip, praktičnost a vytrvalost, které pomohly tam, kde mnoho mužů předtím neuspělo!



Asistenční centra pomáhají začínat



Pro všechny ženy, které by chtěly podnikat, máme jednu dobrou zprávu. V lednu 2006 se na jihu Moravy, konkrétně v Brně a poté i ve Zlíně, otevřelo první asistenční centrum, které by mělo pomoci ženám začít s podnikáním. Moravská asociace podnikatelek a manažerek otevřela první takové centrum v republice, pro které získala podporu i od evropských sociálních fondů.

ŠPATNĚ VYBAVENÁ KANCELÁŘ

vás připraví o nervy ŠPATNĚ VYBAVENÁ KANCELÁŘ

Funguje to tak, že zkontaktujete centrum, domluvíte si schůzku s konzultantkou, které následně vysvětlíte svůj podnikatelský záměr. Ona s vámi probere možné varianty či rizika, pomůže vám s vypracováním business plánu a v případě nutnosti i doporučí nebo vyhledá odborníka, který vám bude moci poradit. Veškeré tyto služby jsou poskytované zdarma! Mnoho odborníků považuje vznik asistenčních center za účinnou formu boje proti nezaměstnanosti a za výrazný posun v prosperitě země! Jestli se centrum v Brně a ve Zlíně osvědčí, uvažuje se o podobných centrech také v Čechách. Na nich by se mělo podílet i ministerstvo práce a sociálních věcí.



Jak skloubit domácnost s podnikáním?



Jelikož firmy u nás nabízejí jen nepatrné množství zkrácených pracovních úvazků, nebo jsou jen velmi málo ochotny flexibilně se přizpůsobit v období mateřské dovolené a školky zavírají brzy odpoledne, je nutné spolehnout se na chůvu, nebo si vyžádat pomoc od manžela! Samozřejmě, že podnikání zabírá více času než běžný pracovní úvazek, ale na druhou stranu máte možnost určovat si pracovní dobu samy, a to je nespornou výhodou podnikajících žen od těch zaměstnaných. Můžete přizpůsobit práci chodu rodiny, rozpůlit pracovní dobu tak, abyste se mohla věnovat rodině i relaxaci!

Musíte ovšem počítat minimálně s pomocí pro domácnost a s náhradním hlídáním pro případ důležité schůzky nebo jednání! Můžete zvládnout být dobrou matkou i podnikatelkou, jen si nemůžete myslet, že vše zvládnete samy! Za výpomoci manžela, chůvy a dobré organizace je i časově náročné podnikání dobře zvladatelné. Takže, milé dámy, směle do podnikání a poslední rada na závěr: Důležité při slaďování podnikání s rodinou je nezapomenout sama na sebe a na svůj odpočinek!!!

Petra Košulanová