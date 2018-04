Proč bychom se nezdanili

Také Vás udivuje, kde stát bere peníze na nákup stíhaček, krytí ztrátových úvěrů komerčních bank či k vyplacení kampeličkářů? Po přečtení tohoto článku se již divit nebudete.

Drtivá většina příjmu státu pochází z různých forem daní. Státní aparát při své strnulosti v ostatních oblastech správy státu překvapuje svojí inovační aktivitou v oblasti zdanění – cílem státu je zdanit cokoliv a to nejlépe takovým způsobem, že poplatník ani neví, že platí daň. V širokém pojetí daní jsou za daň označovány veškeré srážky státu, které občan musí platí ať již chce či nechce. Za daň tak lze považovat nejen daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z nemovitosti, silniční daň a jiné, ale i zdravotní pojištění, sociální pojištění a různé místní poplatky.

Je samozřejmé, že zdanění je pro poplatníky nepříjemné, a tudíž je snahou státu co nejvíce daní konstruovat tak, že se jim poplatník nemůže vyhnout, nebo o nich vůbec neví. To je také důvod, proč se v posledních deseti letech čím dál více zvyšuje podíl tzv. nepřímých daní na úkor přímých daní. Mezi nepřímé daně patří především daň z přidané hodnoty a spotřební daň. Tyto daně mají tu vlastnost, že jsou částečně skryty zraku poplatníka, poplatník se jim jen stěží vyhne, a tudíž v konečném efektu poskytují státu velice stabilní a zaručený daňový příjem. Vsadil bych se, že většina našich spoluobčanů neví, že kolonka DPH na každé účtence znamená daň státu. U spotřební daně jsem si jist, že většina spotřebitelů neví, kolik zaplatí státu z jednoho litru benzínu, jednoho piva či jednoho litru rumu. Skutečná výše daní by je zajisté překvapila a možná by poté mnoho alkoholiku a kuřáku skoncovalo se svým návykem.

Zajímá Vás, jak a kolik státu celkem zaplatíte na daních? Vezměme si na ukázku pana Josefa Nováka, který pro nás bude představovat průměrného Čecha : Pan Novák vyživuje jedno dítě, měsíčně vydělává průměrnou mzdu ve výši 13 500 Kč, měsíčně nakoupí zboží a služby odpovídající spotřebnímu koši a měsíčně ušetří 10% svého čistého příjmu. Pan Novák vypije v průměru 2 piva denně, 10 litrů tvrdého alkoholu ročně, vykouří denně 10 cigaret a ročně ujede svým autem 10 000 km.

Pan Novák žije v iluzi, že jeho mzda je 13 500 Kč měsíčně. Ve skutečnosti je mnohem vyšší, protože zaměstnavatel pana Nováka musí měsíčně odvádět státu za pana Nováka 26% jeho hrubé mzdy na sociální a 9% na zdravotní pojištění (tj. celkem 35%). Kdyby toto pojištění nemusel odvádět, platil by panu Novákovi vyšší mzdu, přesně 18 225 Kč. Toto zdanění je panu Nováku dokonale skryto – na své výplatní pásce vidí pouze sociální a zdravotní pojištění, které odvádí státu sám. Sociální pojištění odváděné samotným panem Novákem činí 8% jeho hrubé mzdy, zdravotní pojištění pak dalších 4,5%, celkem 1688 Kč Po stržení pojištění tak panu Novákovi zůstává 11 812 Kč. Tento příjem musí ale ještě zdanit daní z příjmu, která v případě pana Nováka činí 1002 Kč měsíčně. Čistý příjem pana Nováka je tedy 10 810 Kč, které může „vesele“ utratit.

Pan Novák utratí 90% svých příjmů, tj. 9 730 Kč měsíčně. Za 2000 Kč nakoupí potraviny, za 1000 Kč nakoupí alkohol v obchodě a cigarety, 500 Kč vydá na odívání, na bydlení 2500 Kč, za dopravu vlastním automobilem 1500 Kč měsíčně, za telefon 300 Kč, za dovolenou a kulturu 1000 Kč měsíčně, za stravování a za alkohol v hospodě zbytek 930 Kč. Na dani z přidané hodnoty tak zaplatí každý měsíc státu 1122 Kč. Pan Novák má bohužel špatné návyky – kouří, pije a navíc rád řídí auto. Také za to musí zaplatit – měsíčně na spotřební dani zaplatí 953 Kč.

Své měsíční úspory ve výši 1080 Kč pan Novák ukládá na termínovaný účet v bance. Za svůj dosavadní život si pan Novák ušetřil 100 000 Kč. Při úrokové sazbě z termínovaného vkladu ve výši 3,50% ročně pan Novák zaplatí ročně na daních z úroků 525 Kč, tj, měsíčně zhruba 44 Kč.

Celkem pan Novák na daních zaplatil 9533 Kč, tj. více jak 52% jeho hypotetické mzdy 18 225 Kč, kterou by dostával od zaměstnance v případě neexistence povinného placení zdravotního a sociálního pojištění. Postup zdanění a jeho výši shrnuje následující tabulka:

Měsíční příspěvek pana Nováka státu Daň Teoretická mzda 18 225 Kč 4 725 Kč Hrubá mzda 13 500 Kč 1 688 Kč Mzda po zaplacení poj. zaměstnancem 11 812 Kč 1 002 Kč Čistá mzda 10 810 Kč z toho utraceno 9 730 Kč DPH 1 122 Kč 1122 Kč Spotřební daň 953 Kč 953 Kč z toho uspořeno 1 080 Kč Daň z úroku 44 Kč 44 Kč Zaplacená daň celkem 9 533 Kč

Na tomto místě je zapotřebí říci, že ne všechny peníze, které odvedete státu, jsou vyhozeny do vzduchu. Občané našeho státu se těší bezplatnému zdravotnímu ošetření a státem zaručeným důchodovým příjmům. Zároveň se stát za naše peníze stará o naši bezpečnost, vzdělání, stará se o kulturní památky, atd. Náš stát tak patří mezi státy se silným sociálním systémem, který se o své občany stará doslova od narození až do smrti (při narození dostanete porodné, po smrti zase pohřebné). Proti tomuto systému lze mít tři námitky:

občané nemají možnost sami si vybrat mezi samostatným životem (a neplacením daní) a životem pojištěným státní péčí (a placením daní), stát hospodaří se svěřenými prostředky obvykle méně efektivně než soukromý subjekt, kvůli postupnému nárůstu pravomocí, počtu úřadů, počtu úředníků a výdajů státu příjmy státu nestačí na pokrytí těchto výdajů.

Obzvláště poslední argument je v současné době aktuální - ačkoliv státu plynou z našich kapes značné sumy peněz, nestačí mu tyto příjmy na pokrytí všech výdajů a proto se každým rokem čím dál více zadlužuje. Ke konci loňského roku činilo celkové oficiální zadlužení vlády 290 mld. Kč, neoficiální (včetně skrytých závazků státu) však dosahuje přinejmenším dvojnásobné výše. Z tohoto důvodu stát nemůže snížit daňovou zátěž obyvatelstva, a pokud nedojde k výraznému omezení výdajů států, můžeme se naopak těšit na další zvýšení daní.

Co byste říkal platu vyššímu o 35%? Považujete míru zdanění v České republice za přiměřenou? Myslíte si, že stát hospodaří s Vašimi prostředky efektivně? Napište nám svůj názor.