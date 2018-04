Proč domluva v práci vázne

S kolegy se nemůžete shodnout. Úkoly se nedaří tak, jak by měly. Šéf reaguje podrážděně.

Důvodem je špatná komunikace. Přitom nejjednodušší recept pro dobré vztahy na pracovišti je domlouvat se; stále, s ochotou a zájmem.

Schopnost manažerů a zaměstnanců spolu navzájem otevřeně mluvit je často zásadní překážkou úspěchu firmy. Mnozí manažeři si dosud neosvojili nové formy komunikace a setrvávají ve starých kolejích. „Udělej! Okamžitě zajisti! Proveď!“ slýcháme dosud od mnoha ředitelských židlí. S podobným direktivním způsobem jednání se přitom nesetkáváme jen u starší generace vedoucích pracovníků, pro něž je často již automatický, ale i od mnoha mladých manažerů, kteří se tímto způsobem snaží získat autoritu.

Někteří lidé netuší, že například ironizováním, narážkami či zjednodušováním problémů vzájemnou domluvu znesnadňují.

S kolegy jednejte přímo a otevřeně

Rychlá, přímá, otevřená a přesvědčivá komunikace se zaměstnanci je jedním z nejdůležitějších předpokladů správného chodu firmy. Přesto mnozí zaměstnanci dávají přednost postrannímu jednání a nepřímým výtkám před konkrétním pojmenováním problému a jeho přímému řešení. Ve firmě, kde se nikdo nestará o vzájemnou domluvu a všem je v podstatě jedno, co si kdo říká, se časem spolupráce zadrhne. „Pracovala jsem jako skladová evidentka v zásobovací firmě. Na nic jsem nedostala pořádnou odpověď. Vedoucí nebyl nikdy k zastižení, a když se něco stalo, jenom vám vynadali,“ svěřuje své zkušenosti z prvního zaměstnání Andrea Králová.

Nezájem vedení zaměstnance odradí

Nedostanou-li zaměstnanci na žádný návrh či podnět odpověď, přestanou časem o práci přemýšlet a ztratí o ni zájem. „Ve svém prvním místě jsem chtěl stále něco vylepšovat, ale můj nadřízený vždy odpověděl, že se na to podívá, pak už se nic nedělo,“ říká Libor Jonáš, který pracuje v oboru výpočetní techniky. „Nevydržel jsem to a po půl roce odešel. Dnes pracuji na místě, kde si mých návrhů váží.“ Pokud ve firmě nefunguje mezi vedením a zaměstnanci obousměrná výměna informací, úkoly váznou a zaměstnanci časem buď rezignují, nebo firmu opustí.

Vyhněte se příkazům, dialog motivuje

Vposledních letech dochází ke změnám ve způsobu manažerské komunikace. Zatímco dříve převládal direktivní způsob řízení a od toho se odvíjel i způsob domluvy mezi vedením a zaměstnanci, dnes nastupuje nový trend, a to vzájemný dialog. „Pro zaměstnance je důležité, aby měli zpětnou vazbu, aby věděli, že o ně má zaměstnavatel zájem. Umět pochválit dobré výsledky je možná důležitější než vytknout nedostatky,“ říká Vladimír Starý, ředitel farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim. Dokáže-li vedoucí pracovník správně reagovat na to, co mu jeho podřízení slovy nebo chováním sdělují, je atmosféra ve firmě tvůrčí. Lidé ze sebe vydávají maximum a také se do práce těší.

Chyby šéfa

nepřístupný: lidé se bojí přijít za ním s problémy

ironický: problémy zlehčuje a zaměstnance zesměšňuje

nekompromisní: nepřipustí žádnou diskusi

neumí jasně sdělit své požadavky: chodí okolo problému jako kolem horké kaše a nedokáže vyjádřit svůj názor

Chyby podřízeného