Proč došlo v posledních letech k propadu akciových trhů?

Stejný akciový index - S&P 500 - vzrostl od začátku roku 1995 do konce roku 1999 o 213 procent. Tato pětiletá výkonnost trhu výrazně překonala dlouhodobé statistiky průměrných výnosů akciového trhu.

Co stálo za tímto růstem?

Zejména výborná dynamika růstu zisků a tržeb společností - díky fúzím, akvizicím nadnárodních firem a vysoké spotřebitelské důvěře obyvatelstva se vytvořila pozitivní očekávání. Toto období zůstane navždy v historii zejména americké ekonomiky zapsáno zlatým písmem. Hrubý domácí produkt USA rostl 4-5% tempem, občané bohatli, a protože chtěli vydělané peníze investovat, nakupovali akcie. Tento "koloběh bohatství" se zdál nevyčerpatelný.

droNavíc v druhé polovině devadesátých let přišli američtí ekonomové s novou teorií ekonomického cyklu. V tomto ekonomickém cyklu přestaly mít několikaleté recese místo a místo toho tato teorie připouští pouze krátká období hospodářského poklesu, který opět vystřídá několik let silného ekonomického růstu. Ideologickým základem pro tyto názory je technologicko-informační boomu posledních let - v takovém prostředí přece nemůže ekonomika klesat!

Jako každý motor, který se zadře a potřebuje promazat, také ekonomika má svá slabší období. Faktorů, které mohou vést k tomuto poklesu je celá řada - od těch fundamentálních (nadvýroba a následné nízké využití kapacit) nebo politické (teroristický útok na USA, válka arabských zemí). Rovněž ekonomiku lze povzbudit - snížit úrokové sazby, podpořit firmy vládními zakázkami nebo je zachránit před krachem. Hospodářský cyklus se však obalamutit nedá, výkonnost firem se bude zlepšovat, ale chce to čas. Pravda tedy bude někde uprostřed - ekonomický cyklus s obdobími poklesů a růstů se nepodaří "odstranit", ale možná lehce upravit.

A akciové trhy? U nich je to podobné jako s ekonomikou, období poklesů střídá období růstu. V dnešních hodnotách akciových indexů jsme se vrátili někam do roku 1998. Relativně nízké ceny jsou pro mnohé lákavé, kdo nakoupí dlouhodobě, zřejmě neprohloupí. Nejlepší strategií je rozložit své investice na více stran, proto při rozhodnutí o uložení úspor drobného investora vítězí otevřené podílové fondy.

