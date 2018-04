Proč hledat práci na internetu

Než se dostaneme k otázce proč, je dobré vědět kde. Kde získat informace o tom, že existuje nabídka pracovního místa, pro kterou já jsem vhodným uchazečem? Nabídka pracovních míst každého okresu je zveřejněna na příslušných stránkách pracovního úřadu. Nabídka však nebývá kompletní – ne každý zaměstnavatel dodržuje oznamovací povinnost a údaje jsou často neúplné.

Další možností je navštívit přímo stránky dané společnosti, která vás jako zaměstnavatel láká a podívat se, zda mají otevřené pracovní místo adekvátní vašeho zájmu, zkušenostem a dovednostem. Narážíte však na 2 rizika. Prvním je nedostatečná aktualizace z řady některých firem, druhým pak neexistence nabídky volných pracovních míst na stránkách. Nejlepší variantou nalezení kvalitní pracovní nabídky je personální server, který agreguje volná pracovní místa od široké masy zaměstnavatelů.

I nternet jako bohatý informační zdroj

Nikde jinde nelze nalézt tolik informací za tak krátkou dobu jako na internetu. Každý kdo hledá práci má možnost během několika málo minut projít 3-4 nejvýznamnější personální servery a vyhledávacím formulářem prohlédnout, která vhodná pracovní místa jsou pro něj k dispozici. Personální servery jsou dobře informačně udržované a tak 99 % zobrazovaných pracovních nabídek je aktuálních.

U vybraných pracovních nabídek máme možnost rychle pomocí webové adresy společnosti, firemního profilu nebo výpisu z obchodního rejstříku zjistit, s jakým zaměstnavatelem máme tu čest a ušetřit si čas komunikací se společnostmi z MLM (multi-level-marketing) nabízející „20 000 měsíčně za 2 hodiny vašeho času denně“ a „stejná šance pro lidi s jakýmkoliv vzděláním a zkušenostmi“. Za vším však jsou většinou prázdná slova, počáteční investice a velké zklamání za pár týdnů.

I nternet jako rychlý komunikační prostředek

Doménou internetu je bezesporu možnost rychlé odezvy. Již vytvořený životopis přiložíme do emailu během několika málo sekund a můžeme jej rozesílat zaměstnavatelům. Nesmíme však opomenout, poznamenat si, kam a kdy jsme svoji nabídku odeslali. Pokud používáme seriózní personální server, dělá tuto práci za nás. Dnes již plno firem odešle alespoň automatickou zprávu, že email byl doručen a jaký je postup ve výběrovém řízení. Někdy se toho však nedočkáme a je třeba se připomenout.

I nternet jako přehledná kniha

Další silnou stránkou poptávání práce přes internet je přehlednost. Ať už v emailu nebo na personálním serveru přesně víme, kolik poptávek jsme odeslali, jak jsme atraktivní (tedy kolik a jakých společností prohlédlo náš životopis). Přehledně také můžeme procházet obdržené nabídky společností a kdykoliv se podíváme, víme na čem jsme. Vyhledávací agenti prochází nabídky za nás a posílají pravidelné zprávy, neunikne nám ani myš. Jednoduše řečeno, pokud jsme postupovali správně a vhodně zvolili personální server a taktiku, všechny dostupné zdroje máme pevně pod kontrolou.

I nternet jako luxusní pomocník

Ty tam jsou doby, kdy musel být každý životopis napsán na psacím stroji, vložen do obálky, okolkován a odnesen do schránky či na poštu. Pohybujeme se oproti pár letům zpět v luxusní době, jen ji umět využít. Dnes je možné celý proces získání zaměstnání ovládat z jednoho místa, které nám shromažďuje a pomáhá třídit informace. Pomůže nám vytvořit životopis, nabídne pracovní příležitosti a zprostředkuje kontakt. Zkrátka pomáhá nám vykrýt neproduktivní kroky a o to víc se musíme soustředit na osobní nebo telefonický kontakt. Kde to jde nám stoj pomůže, ale na osobní pohovor počítač nepošleme, tam si už musíme pomoci sami.

Martin Kouřil (www.cvmarket.cz)