Proč investovat do podílových fondů

Stále více lidí i institucí raději nakupuje podíly fondů než aby své prostředky nechali napospas inflaci nebo nízkým úrokům na termínových vkladech. Kromě základní přednosti v podobě vyšších dlouhodobých výnosů v porovnání s bankami se fondy vyznačují řadou výhod, z nichž nejvýznamnější jsou:

1 .Přístup k trhům.

Investování prostřednictvím fondů je zejména pro drobné investory jediným způsobem, jak využít plné škály hlavních instrumentů na celém světě. Díky jim se může kdokoli stát zprostředkovaným akcionářem nejlepších světových firem, podílet na ziscích z růstu mobilní telefonie v Číně, nebo spekulovat na úspěch společností v revoluční oblasti biotechnologií aniž má k dispozici dostatečné informační a kapitálové zázemí pro přímé operace na těchto trzích.

2 .Profesionální správa.

Manažeři fondů jsou zkušení odborníci v oblasti kapitálových trhů a pro svá rozhodnutí mají k dispozici analytický potenciál vlastní společnosti a makléřů, přes které obchodují. Vzhledem k objemu spravovaných prostředků si tak mohou dovolit nést náklady zástupů odborníků stojících za jednotlivými investičními doporučeními.

3 .Likvidita.

Otevřené podílové fondy jsou povinny na požádání odkoupit a ve stanoveném

Investiční kluby - past na důvěřivé? Čtěte ZDE

termínu (dnes již většinou do několika dnů) proplatit své podílové listy. Cena přitom odpovídá aktuální hodnotě majetku fondu připadající na jeden podílový list. (Může být však snížena o odkupní srážku ). Investor se tak zbavuje rizika, že pro prodávané cenné papíry na trhu nenajde kupce.

4 .Diversifikace.

Profesionálně spravované portfolio se skládá z desítek a stovek různých, nejlépe na sobě nezávislých investičních instrumentů, čímž se rozkládají a omezují rizika spojená s investicemi do jednotlivých titulů. Ztráta na akciích nebo dluhopisech jednoho problémového podniku se rozmělní ve výnosech ostatních investic.

5 .Snížení transakčních nákladů.

Fondy díky velikosti svých příkazů k nákupu či prodeji dosahují výrazně nižších poplatků účtovaných zprostředkovateli . Zatímco individuální investor za každý obchod platí makléři a dalším institucím většinou více než jedno procento, náklady fondů se pohybují v desetinách procent.

6 .Zjednodušení správy prostředků.

Zejména podniky oceňují radikální zjednodušení administrativy spojené se správou prostředků. Nákup a prodej podílů fondu pro ně představují pouze dvě účetní

Nemovitostní fondy - investice do jistoty? Více ZDE

operace narozdíl od několikastránkových výpisů od správce portfolia.

7 .Daňové výhody.

V mnoha zemích je z daňových důvodů výhodnější investovat do některých cenných papírů prostřednictvím fondů než přímo. Investoři tak využívají např. výhod daňových rájů, absence srážkových daní , nebo pouhých rozdílů v sazbách daní z příjmů a daní z dividend.

I když mají podílové fondy spoustu zmíněných výhod, neznamená to, že jsou ideálním prostředkem pro každého investora. Někomu může vadit nemožnost kontroly, do kterých konkrétních aktiv fond investuje jeho peníze. Jiným zase mohou vadit nižší výnosy, než ty, které jsou dosažitelné na burze. Určitě není vhodné, abyste všechny svoje úspory vložili do fondů a čekali, jaký zisk vám po několika letech vynesou. I přes tyto výhrady by však každý rozumný investor v rámci diverzifikace měl uvažovat o rozšíření svého portfolia o tento investiční instrument.

Považujete investici do podílových fondů za výhodnou formu zhodnocení peněžních prostředků? Nebo raději riskujete na burze? Napište nám, budeme se těšit.