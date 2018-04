Proč je krize v Americe

Lidé dluží peníze po celém světě, tak proč se hroutí právě americké banky? Právě ty totiž lehkovážně půjčovaly téměř každému, hlavně lidem s nižšími příjmy. Protože to byly převážně úvěry na bydlení, nešlo zrovna o malé peníze. "Přitom banky nastavily dlužníkům splátky tak, že v prvních letech platili méně a teprve po nějakém čase nastoupily splátky vyšší. A právě v této době dlužníci přestávali platit, protože na vyšší splátky jednoduše neměli. A banky jim domy zabavily," popisuje Miriam Hanáková.



Nemovitostí k prodeji bylo moc

Věřitelé však nechtěli domy, oni potřebovali především peníze. A tak se na americkém trhu objevila nečekaně velká nabídka nemovitostí. Když je něčeho moc, musí se s cenou dolů. To je logika trhu. Banky nedostaly za prodej domů zdaleka tolik peněz, kolik na ně původně půjčily. A spirála dluhů se roztočila. "Banky si začaly samy půjčovat, a protože jejich hospodaření dostalo těžkou ránu, svezl se problém i na jiné věřitele," vysvětluje Hanáková. "Investoři ztratili důvěru ve finanční instituce a stáhli svůj kapitál. A tím poslali do potíží instituce další," dodává analytička Markéta Šichtařová.



Banky si přestaly navzájem půjčovat

Tím, že se v posledních týdnech stále zvyšoval převis poptávky po penězích nad jejich nabídkou, úrokové sazby na mezibankovním trhu značně vzrostly, banky si přestaly ochotně půjčovat a ty, které neměly dost peněz na hotovosti, padly.



Největší pojišťovnu na světě AIG zatím zachránila Americká centrální banka (FED), půjčila jí neuvěřitelných 85 miliard dolarů výměnou za 78 procent akcií. "Pojišťovna je totiž finančně propojená téměř se všemi světovými bankami, její krach by mohl spustit dominový efekt," říká Marek Hatlapatka ze společnosti Cyrrus.



Pokles zavinily rychlé informace

Podle Miriam Hanákové mnohé strmé poklesy cen akcií společností třeba i na české burze způsobily soustředěné a rychle dostupné informace.



V době internetu se nejen nic neutají, ale některé informace jsou spíš zavádějící, nemusí s konkrétní společností souviset a způsobují spíš paniku. Pád ceny není tedy nutně podložený horším hospodařením té které firmy.