Proč je nepořádek na pracovním stole nakažlivý

Profesor Keese Kauter z nizozemské univerzity v Groningenu dělá elegantní experimenty. Jeden z jeho pokusů byl realizován na nic netušících obětech. Profesor Kauter si vybral rovinaté Nizozemsko, kde na jednom parkovišti pro kola nechal odstranit odpadkové koše a ke každému kolu přidělal "nesmyslný" letáček s přáním hezkých prázdnin. Když cyklisté odjížděli, museli se rozhodnout, co s letáčkem udělat, zda hodit na zem, nebo strčit do kapsy a odvézt jinam. Zhruba třetina cyklistů letáček pohodila na zem.

Po určitém čase výzkumníci pokus zopakovali, ale nejprve počmárali nejbližší zeď graffiti a vytvořili dojem nepořádku. Počet odhozených letáčků se razantně zvýšil. Dvě třetiny lidí začaly odhazovat papíry na zem.

Včas nechodí ani šéf

Samotný výsledek vás asi nepřekvapí, ale co je klíčové zjištění, je velikost rozdílu. Představte si takový mechanismus v práci například na poradách. Občas někdo přijde později. Někdy je to typicky jeden nebo dva "nestíhači". Ti budou mít s příchodem problém vždycky. Pokud však manažer zahajuje včas, je připraven, má podklady, většina lidí v jeho týmu bude následovat tento příklad. "Uvidí pořádek", a tak se podle toho budou chovat.

Ale pokud je manažer tím opozdilcem, který začíná nahodile probírat různá témata a neustále přesouvá a ruší termíny porady, zkrátka vytváří dojem "nepořádku", ostatní se přizpůsobí. Budou chodit pozdě a nepřipraveni. Samozřejmě se stále najdou ti, kteří navzdory chaosu budou chodit přesně včas a s podklady. Ale bude jich menšina!

Je fascinující, v kolika variantách můžeme tento fenomén "překlopení" chování u lidí vidět. Občas je to vědomý proces, řeknete si: "Je tu nepořádek, takže je jedno, jestli k němu přispěji." Mnohem častěji je to proces nevědomý. To, co podprahově vnímáte kolem sebe, berete jako normu. Je to nebezpečí i naděje zároveň. Pokud se budete pohybovat v kultivovaném hezkém prostředí, bude pro vás jednodušší se tak chovat.