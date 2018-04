Proč je pro vaše peníze důležitý rating?

Pan Moody měl nápad. Po burzovním krachu před dvěma roky se vrátil na finanční trhy s ideou poskytovat investorům poradenství při posuzování hodnoty cenných papírů amerických železničních společností. Pro relativní porovnání analyzovaných cenných papírů zvolil jednoduché několika-písmenné označení používající úvodní písmena ze slabikáře.

Psal se rok 1909 a byla to doba pionýrská se vším všudy, perspektivou podnikání železničních společností počínaje a novými způsoby oceňování jejich akcií a dluhopisů konče. John Moody se svým nápadem uspěl. O necelých sto roků později je společnost Moody’s jednou ze dvou nejvýznamnějších společností poskytujících hodnocení spolehlivosti jednotlivých dlužníků dostát svým závazkům – tzv. rating.

Čeština pro slovo rating jen obtížně hledá ekvivalent. Rating je nejenom hodnocení jako takové, ale především relativní zařazení, resp. srovnání se skupinou jiných hodnocených subjektů. Jaká označení používají dvě nejvýznamnější ratingové agentury k vyjádření kreditní kvality a jaká je jejich (zestručněná) interpretace?



Rating agentury Standard & Poors Rating agentury Moody’s Význam označení AAA Aaa Prvotřídní subjekt s nízkým stupněm rizika AA Aa Velmi kvalitní subjekt s mírným rizikem v delším časovém horizontu A A Nadprůměrný subjekt se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika BBB Baa Středně rizikový subjekt se stabilní současností a s možnými problémy v budoucnu BB, B Ba, B Již spekulativní subjekt s nejistou až problematickou úrovní rizika CCC/ CC/ C Caa - C Podprůměrný až vysoce rizikový subjekt s problémy při dodržování svých závazků/ s vysokou mírou nedodržování svých závazků DDD/ DD/ D Vysoce spekulativní subjekt neschopný splácet své závazky

uvedené agentury používají další zpřesňující symboly, např. Moody’s má pro úroveň Baa tři stupně, od nejlepší Baa1, přes Baa2 až po nejhorší Baa3, zatímco S&P používá rozlišující znaménka + a -, rozlišují se hodnocení pro závazky v domácích resp. cizích měnách, pro krátkodobý i dlouhodobý horizont apod.

Tím důležitým zdaleka není jen interpretace uvedených písmenných symbolů. Podstatná je pravděpodobnost krachu, která je spojena s každým z uvedených ratingových hodnocení. Následující tabulka znázorňuje pravděpodobnost situace platební neschopnosti (zjednodušeně krachu) dané instituce, která se pyšní ratingem od agentury Standard and Poors (S&P):

Pravděpodobnost krachu v závislosti na stupni ratingového hodnocení a času, který uplyne od udělení originálního ratingu (data dle S&P za 1981 – 2005) v % Rating 1 rok 5 let 10 let 15 let AAA 0 0,1 0,4 0,6 AA 0 0,3 0,8 1,3 A 0 0,6 1,8 2,9 BBB 0,3 2,8 5,8 8,3 BB 1,1 10,7 18,3 21,6 B 5,4 24,2 32,4 37,2 CCC / C 27 47,6 53,1 55,9

Uvedená tabulka potvrzuje to, co by se dalo selským rozumem očekávat, totiž že se zhoršeným ratingem roste i šance na to, že daná instituce nebude schopna dostát svým závazkům. Podobně je tomu i u vlivu času – čím delší časový horizont, tím větší šance, že se daná instituce ocitne v problémech se schopností splácet své závazky. Je pravdou, že pravděpodobnosti krachu se liší v závislosti na regionu, odvětví podnikání apod., ale to na principu mnoho nemění.

Představme si nyní, že zvažujeme uzavření životní pojistky – smlouvy na dobu 15 roků, po jejichž uplynutí přijdeme zaťukat na vrátka naší pojišťovny se žádostí o výplatu pojistného plnění. Jestliže jsme uzavřeli pojistnou smlouvu s pojišťovnou pyšnící se ratingovým hodnocením na úrovni „AAA“, máme minimální šanci, že najdeme dveře pojišťovny zavřené.

Jestliže však uzavíráme smlouvu s institucí hodnocenou na úrovni „BBB“, je taková pravděpodobnost již na úrovni 8,3 %. Pětinovou šanci na Černého Petra pak máme, pokud jsme se tenkrát nechali zlákat třeba neopakovatelnou nabídkou, či hezkým inzerátem společnosti disponující ratingem „BB“. U úrovně „B“ je to za 15 let více než třetina (Moody’s uvádí pravděpodobnosti i pro horizont 20 let, přičemž úroveň B už je půl na půl…).

Podobné uvažování by se dost možná uplatnilo i u udělování veřejných investičních pobídek. Každá taková podpora je svým způsobem investicí a to investicí do podniku s určitou schopností splácet své závazky. Samozřejmě v takovém případě nejde pouze o schopnost splácet závazky, ale i tak je s podivem, že investiční pobídky (čti peníze daňových poplatníků) jsou poskytovány firmám, které naprosto nedisponují jakýmkoliv rozumným ratingem. Ostatně ani zkrachovalý LG Philips rating od S&P ani Moody’s neměl. (Korejská automobilka Hyundai má udělen S&P rating BBB-).

Následující tabulka znázorňuje ratingové hodnocení některých českých finančních institucí spolu s ratingem jejich mateřské společnosti. Jakkoliv nebyla formulována záruka matky za závazky dcery, lze aspoň tiše předpokládat, že by matka pro dceru v nouzi i do vlastní kapsy sáhla.

Český subjekt Rating (S&P) Příslušnost k zahraniční skupině Rating Allianz pojišťovna BBB pi * Allianz AG AA- Česká pojišťovna BBB - Generali pojišťovna BBB pi * Assicurazioni Generali AA ČSOB pojišťovna BBB- KBC Insurance A+ Kooperativa pojišťovna - Wiener Städtische Versicherung A+ Uniqa pojišťovna BBB pi * Uniqa Versicherungen A- Komerční banka A Societe Generale AA- GE Money Bank AAA GE Money Aaa** Česká spořitelna A- Erste Bank A1**

Pozn.: *- index „pi“ znamená rating, který byl proveden na základě obecně známých údajů (public information) bez hloubkového prověření situace společnosti. Byl-li by rating prováděn na základě standardní objednávky např. tak, jako jej má Česká pojišťovna, mohl by být výsledek odlišný. ** - rating Moody’s



Uvedené pravděpodobnosti krachu budiž použity s tím, že před uzavřením smlouvy na dlouhou trať je lhostejno, zda jde o hypotéku (v souvislosti s úpravou českého úpadkového práva), či životní pojistku, by měla být jednou z klíčových otázek otázka stability konkrétní finanční instituce, její finanční síly a případně i ratingu.

Mimochodem rating je informace veřejná a je dostupná krom jiného na internetových stránkách ratingových agentur www.standardandpoors.com a www.moodys.com.

