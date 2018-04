Proč je vyrovnávání se se ztrátami tak moc těžké?

Odpověď PROČ se nabízí rovnou ve dvou směrech: první skutečností je doba a svět, ve kterém dnes žijeme. Jelikož dnešní doba téměř bez výhrad nepřipouští možnosti chybovat, jsme neustále vystaveni z nejrůznějších stran tlaku být vždy a v každém ohledu perfektní. Je docela logické, že každý jedinec, žijící dlouhodobě pod takovýmto tlakem potřeby být dokonalý, považuje vlastnosti jako chybovat a přijímat ztráty za něco špatného, společensky neuznávaného, a vysoce neproduktivního.

Pokud se chcete stát opravdovými, úspěšnými obchodníky, zcela na prvním místě se musíte naučit nepodléhat okolnímu tlaku potřeby být vždy perfektní. Pokud po vás váš zaměstnavatel (či profesor, jste-li student) vyžaduje vždy perfektní a bezchybné výsledky, pokud má na vás neustále vysoké nároky vaše rodina či blízcí a jenom stěží vám odpouštějí prohřešky a nedokonalosti, je to v pořádku. Pokud na vás dnes a denně útočí nejrůznější časopisy s příběhy o tom, jak jsou základem úspěchu v životě dobré vzdělání a perfektní výsledky ve všem, co děláte – je to jen na vás, zda-li něčemu takovému věříte. Co se však komoditního a akciového světa týče – zapomeňte na potřebu být neustále perfektní a bezchybní.

Pokud s tímto přístupem začnete obchodovat, velmi rychle vás potřeba být v každém obchodě perfektní a mít v každém obchodě pravdu definitivně zničí. Své přirozené ztráty začnete považovat za něco špatného a nepřípustného, budete pochybovat o tom, zda je váš obchodní systém opravu úspěšný (ano, dobře otestovaný systém je dlouhodobě úspěšný, to jen vy se nejste schopni vyrovnávat s přirozenými ztrátami), začnete se poohlížet po jiném obchodním systému – a v ten moment se dostanete do nekonečného, uzavřeného kruhu, který vás jednou pro vždy zařadí do oněch 80 % ztrácejících obchodníků.

Druhým důvodem, pro který je pro nás tak složité přijímat malé a přirozené ztráty, jsou pak přirozené vzory chování, hluboce zakořeněné v každém z nás již od útlého dětství. Určitě si každý z nás alespoň matně pamatuje, jak jsme v dětství byli neustále poučování o tom, co smíme a nesmíme. Pokud jsme pak udělali něco, co bylo z pohledu našich rodičů a společnosti nepřípustné, byli jsme za to potrestáni – ať už zákazem dívat se na Večerníčka, zákazem jít si hrát ven s kamarády apod.

Pokud jsme tedy všichni již od dětství vychováváni v tom, že pokud uděláme něco, co je považováno za „špatné“, budeme za to následně potrestáni – je zcela přirozené, že jsme si již během dětství každý vytvořili a pevně zakódovali vzor chování, který nás podvědomě nutí být vždy perfektní a nedopouštět se chyb, které jsou „špatné a nepřípustné“. Tlak na každého z nás být vždy perfektní a dělat v životě co nejméně chyb je již od útlého dětství tak silný a znatelný, že je zcela přirozené nedokázat čelit něčemu takovému, jako jsou opakované finanční ztráty v komoditním obchodování. A samozřejmě, čelit tak pevně zarytým vzorům chování, a tak silným tlaků okolí je úkol nad úkoly – proto jen tak malá hrstka obchodníků, kteří se dokázali zbavit strachu z toho „dělat chyby a ztrácet peníze“ paradoxně vydělali obrovské jmění.

Pokud tedy začnete co nejdříve pracovat na tom, abyste dokázali přijmout fakt, že v obchodování – narozdíl od reálného světa – není třeba být vždy a v každém ohledu perfektní, máte solidní šance, že se pro vás nestane obchodování noční můrou. Nejlépe to vystihuje osvědčené přísloví „velkých“ obchodníků: „Cesta k pohádkovému bohatství vede skrze nekonečné množství malých ztrát.“