Proč jsou české banky drahé

Pokud porovnáme České banky s bankami střední a západní Evropy, které jsou pro naše bankovnictví častým vzorem, nemůžeme si nepovšimnout vysokých poplatků, jež se váží na ovládání běžných účtů. Pokud byste měli účet v rakouské, německé nebo například belgické bance, nejspíše by vás ani nenapadlo počítat si, kolikrát už jste v jednom měsíci vybrali hotovost z bankomatu, zadali příkaz k úhradě nebo zda je pro vás výhodnější používat pro ovládání účtu přímého bankovnictví či přepážky banky. S poplatky za operace, které vám banka umožňuje provést, se buď nesetkáte vůbec, nebo jsou skutečně minimální.

Naproti tomu banky v České republice se ke svým klientům staví docela jinak. Nejen, že si nechají za každou službu pořádně zaplatit, ale navíc ještě doslova nutí své klienty k ovládání svých účtů takovými cestami, které jim ušetří provozní náklady. Postupnému zdražování, které sice z části kopíruje domácí ekonomickou situaci avšak také trendy na domácí bankovní scéně, se již nikdo ani nediví.

Podívejme se, jaké rozdíly mezi našimi a zahraničními bankami nalezneme z pohledu poplatků za jednotlivé operace:

Pozn.: přepočítáno kurzem ČNB ke dni 20.6.2002 (30,48 Kč/1 EUR)

*poplatek není účtován v případě použití samoobslužných zařízení KBC

**na cizí účet v Raiffeisenbank 1,45 EUR na účet v jiné Rakouské bance 4 EUR

***první poplatek je za výběr z bankomatu příslušné banky, druhý za výběr z bankomatu jiné banky

****1. až 10. poplatek je levnější, ostatní jsou dražší. Při zadání příkazu do jiné banky ještě plus další 2 koruny



Kde je chyba? Nedokáží snad tuzemské banky dostatečně zhodnotit finance, které jsme jim my klienti svěřili? Nebo jim tyto zisky prostě nestačí a banky se snaží z českých klientů vyždímat co se jen dá? V každém případě je zřejmé, že jsou ceny poplatků například oproti členským zemím Evropské unie nadhodnocené plošně. Žádná česká banka nechce být na trhu škodná a proto, jakmile cítí, že si může oproti konkurenci dovolit alespoň nepatrně zvýšit ceny, udělá to. Vzpomeňme jen na nedávné zdražování poplatků za výběr z bankomatu, ke kterému přikročilo během krátké doby hned několik významných českých bank. Reakce bank na dotaz proč ke zdražení došlo, se nesly v duchu: “zdražili jsme na podnět ostatních bank“ nebo „také zdražili jsme, protože jsme podstatně zkvalitnili služby“. Zahraniční banky poskytují svým klientům stejně kvalitní a mnohdy kvalitnější služby, ale k žádnému zdražování nedochází. Bohužel většinou nejsou schopny poskytnout údaje o výši účetních položek, které by ještě více zaostřily pohled na rozdíly mezi jejich a našimi cenami.