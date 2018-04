Proč jsou daně nesrozumitelné?

Uzná finanční úřad ten který konkrétní náklad, nebo ho vyškrtne, a tím navýší daň? A tak dále. Odpovědi by měl dát zákon. Je ale pro mnohé tak nesrozumitelný, že se ani nesnaží v něm něco hledat. Navíc jeden paragraf odkazuje na množství dalších a také na jiné zákony...

Zmatek v hlavách podnikatelů teď působí změna v paušálech, o které si mohou snížit výdaje. Byla přijata koncem minulého roku,

ale vztahuje se zpětně k celému roku 2005. Podnikatelé tápou, protože v odborných knihách nejsou poslední úpravy zaneseny.

Tápou i poradci

Zákon o dani z příjmů prošel už tolika změnami, že se v něm ztrácejí i ti, co ho stvořili. A dokonce i lidé, kteří se jeho výkladem živí, tedy daňoví poradci. Stává se, že dva se neshodnou ve výkladu jednoho paragrafu. A podle prezidenta Svazu účetních Lubomíra Harny nastávají dokonce situace, že se daňoví poradci dohadují s finančními úřady kvůli výkladům jednotlivých ustanovení. Ty se zase často drží pokynů, respektive výkladu ministerstva financí. Rozhodnout, kdo má pravdu, pak může jen soud. Většina lidí ale nemá chuť soudit se se státní správou.

„Ať si ho otevře kdokoliv, uvidí, jaký zmetek to je. Díky této skutečnosti není normální člověk schopen si daň z příjmu spočítat, a i pro daňové poradce je tento zákon přímo noční můrou,“ uvádí na adresu zákona o dani z příjmů poslanec a stínový ministr financí za ODS Vlastimil Tlustý. Jeho strana slibuje ve volebním programu takzvanou rovnou daň, jejíž součástí by mělo být zjednodušení legislativy i tiskopisu. „Daňové přiznání by se mělo vejít na jednu stranu formátu A4,“ vzkazuje Vlastimil Tlustý.

Nejsme v tom sami

Daně jsou složité ve většině vyspělých zemí. Jenže na rozdíl od Česka jsou pravidla pro ně jasně daná a nemění se několikrát za rok. Například ve Velké Británii jsou daňové zákony stejné už několik desítek let. „Angličané připouštějí, že jsou zastaralé i složité, ale nechtějí je měnit, protože si na ně lidé již zvykli a naučili se podle nich daně počítat a odvádět,“ říká Lubomír Harna. A dodává, že například ve Spojených státech amerických má daňové přiznání asi sto stran a téměř nikdo si ho nedovolí vyplnit bez pomoci daňového poradce. V Česku je jiná potíž.

„Zdejší tiskopis daňového přiznání není složitý. Problém je v legislativě, která se neustále mění a nevyznají se v ní už ani odborníci,“ dodává Lubomír Harna. Tuzemský zákon totiž prošel od roku 1993, kdy začal platit, více než sedmdesáti novelami.

Je naděje na změnu?

Zásadní reformu chystá nyní tým ministra financí Bohuslava Sobotky. Ministr připouští, že je současné znění poměrně složité a nepřehledné. Proto se rozhodl zřídit expertní skupinu, která má do konce letošního července předložit návrh nového daňového systému. Mluvčí ministerstva Petra Krainová však doplňuje, že jednoduchost a průhlednost zákona je odvislá od nastavení kritérií zdanění.

„Každá následující výjimka z nastavených kritérií nebo zavedení specifického systému zdanění, byť ve prospěch poplatníků, je pak samozřejmě cestou, kterou zákon o daních z příjmů absolvoval za svých třináct let existence,“ říká.