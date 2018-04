Proč jsou hovory z ciziny tak drahé?

Kdo chce ušetřit, měl by raději zatelefonovat z pevné linky. Nebo ještě lépe - omezit své hovory na minimum. Tříminutový hovor z Itálie přijde zhruba na 90 až 100 korun, uživatelé předplacených sad Go, Oskarta nebo Twist zaplatí ještě více, okolo 120 až 140 korun. Toho, kdo oželí pohodlí mobilní komunikace a využije místní pevný telefon s použitím karty X či Telekonta Českého Telecomu, bude stát stejné zavolání asi sedmadvacet korun.



E semesky jsou levnější



Poslat SMS vyjde levněji než telefonát. Ale i v tomto případě cena zpravidla několikanásobně převýší tuzemský tarif. Za krátkou textovou zprávu z Evropy do České republiky se platí obvykle zhruba 4 až 12 korun podle země, používaného tarifu a operátora. Rozhodně není dobré spoléhat na to, že čím vzdálenější stát, tím dražší služby a naopak. Například z Tuniska lze poslat esemesku i za necelé čtyři koruny, ze Slovenska orientačně za devět korun. Příchozí SMS jsou v naprosté většině zemí zdarma. Pozor na posílání dat, používání služby wap a volání na různé informační linky. Odborníci na mobilní komunikaci upozorňují, že v takovém případě se může účet za telefon rozrůst velmi rychle o stovky, ale i tisíce korun.



P roč jsou hovory z ciziny tak drahé

Dřou z nás mobilní operátoři kůži? David Novák z Mobil.cz míní, že si nemůžeme v porovnání s jinými evropskými zeměmi příliš stěžovat. "Všude jsou hovory ze zahraničí ve srovnání s voláním v rámci domácí sítě dražší," říká. Cena hovoru se totiž skládá až z několika poplatků, mimo jiné z takzvaného sestavovacího, dražší je i přenos hovoru. "Uživatel mobilního telefonu se napojuje do sítě cizího operátora, s nímž má jeho tuzemský smlouvu. Oba chtějí vydělat, platí se dvěma firmám," konstatuje David Novák. Kromě ceny za minutu hovoru si účtují někteří operátoři někdy ještě jednorázový poplatek za spojení, jako například v Itálii či ve Španělsku.



P ozor na hlasovou schránku



Na rozdíl od domácích hovorů se na vyúčtování po dovolené objeví i příchozí hovory. A jejich ceny také vůbec nejsou nízké, někdy mohou převýšit i cenu odchozích. Pozor, i když žádný hovor v cizině nepřijmete, mohou vás volání z domova přijít pěkně draho. To v případě, že si nezrušíte přesměrování hovorů do hlasové schránky. Obvykle stačí mít telefon vypnutý, vzkazy do schránky nepadnou a příjemce za ně nebude platit. Pouhá nedostupnost, třeba v tunelu, však klienta před platbou neuchrání. Složitější situaci má Oskar, který má dvojí nastavení hlasové schránky. Vzkazy buď čekají na návrat klienta zpět do Česka nebo za ním putují do ciziny. Za ty druhé se pochopitelně platí. Úplně nejlepší doporučení je hlasovou schránku během dovolené zrušit. Když už se svého mobilního telefonu v cizině nechcete nebo nemůžete vzdát, je dobré zjistit před cestou informace o operátorech v zahraničí a o aktuální nabídce vašeho domácího operátora. Mohou vám zachránit hodně peněz.

