Proč jste si vybral(a) práci krupiéra?

Jaroslav Škoda, PrahaVystudoval jsem střední průmyslovou školu strojní a dlouho jsem jako absolvent bez praxe nemohl najít žádnou práci, protože jsem měl trvalé bydliště v okrese Bruntál, kde je snad jedna z největší míry nezaměstnanosti u nás. Naštěstí jsem hned v několika novinách viděl inzeráty, jimiž zaměstnavatelé sháněli zájemce o práci krupiérů. Nejdříve jsem se dlouho rozhodoval, dokonce jsem si zašel do kasina, abych viděl na vlastní oči, jaká práce by to byla. Okamžitě mě zaujala. Těžko jsem však přesvědčoval rodiče, aby mi půjčili na kurs.Zaplatil jsem si kurs, ve kterém jsem se naučil vše, co k této práci potřebuji. Majitel školy mi dokonce sehnal velmi slušné místo. Poradil mi to kamarád. Ten už pracuje jako krupiér několik let. Práce mě baví a časem se mohu dostat na lépe placené, třeba manažerské místo.Práci krupiéra jsem si vybral, protože se časem můžu dostat na finančně výhodné místo do zahraničí. A nemusím mít ani střední školu, stačí mi odborný kurs, pár let praxe a naučit se trochu lépe angličtinu. Takových profesí, pokud vím, moc není.Vystudovala jsem střední ekonomickou školu. Po maturitě se mi nechtělo do kanceláře dělat sekretářku. Náhodou jsem se z inzerátu dozvěděla o možnosti udělat si krupiérský kurs. Škola byla docela drahá, ale určitě se mi to vyplatilo. Práce je to sice dost náročná, protože pracuji v noci, mám převrácený režim a musím umět vycházet s nejrůznějšími lidmi. Ale vydělám si rozhodně víc než na jakémkoliv administrativním místě.Hledal jsem jinou práci, protože jsem učil a potřeboval jsem si vydělat více peněz. Také mě zajímalo poznávat nové prostředí a úplně odlišnou činnost. Absolvoval jsem konkurs na místo krupiéra. Po přijetí pak dvoutýdenní kurs přímo v kasinu. Jako krupiér jsem pracoval krátce, asi měsíc. Potom jsem více než dva roky dělal zástupce ředitele podniku.Chtěla jsem si vydělat o něco více peněz. Předtím jsem pracovala jako prodavačka v luxusním obchodě se sklem. Tahle práce je rozhodně zajímavější. Protože už mám docela dost zkušeností a zlepšila jsem si i znalost angličtiny, uvažuji o tom, že bych si našla práci v zahraničí.Po mateřské dovolené jsem nemohla sehnat práci. Na radu známé jsem se přihlásila ke konkursu na krupiéra. Pracuji převážně v noci, což mi trochu komplikuje rodinný život. Na druhou stranu si vydělám docela slušné peníze a mám čas i na domácnost a na děti. To je pro mne naprosto nejpodstatnější, protože nemám babičku a nemožnost hlídání dětí bylo v každé jiné práci zásadní překážkou.