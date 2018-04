Proč jste si vybral(a) strojní průmyslovku? Jak se uplatníte?

Karel Vodička, Ostrava, 30 letNa průmyslovku jsem šel, protože mi učitelé ve škole říkali, že mám technický talent. Studovat mě bavilo. Jsem ze školy už přes deset let. takže se musím spoustu věcí stále doučovat. Dnešním studentům závidím, že mají učivo daleko zajímavější a lépe se dostanou k novým poznatkům. Chyběla mi zejména počítačová grafika. Jsem zaměstnán jako technik u soukromé firmy a s platem i prací jsem spokojen. Začínal jsem na místě pomocného konstruktéra a postupem času jsem si vybudoval lepší pozici. Zaučuji absolventy, jsou náročnější na práci i mzdu.Školu mi v podstatě vybrali rodiče. Pracoval jsem jako technik v konstrukci ve Škodovce. Před rokem jsem byl propuštěn. Teď delší dobu hledám práci. Odešel jsem od soukromé zahraniční firmy, kde jsem nemohl z rodinných důvodů pracovat ve směnném provozu.Na průmyslovku jsem šla, protože mě baví konstruování a řízení výroby počítačem. Chtěla jsem jít na Strojní fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, ale zůstala jsem doma s dítětem na mateřské dovolené. Teď se budu snažit dostat na dálkové studium nebo na vyšší odbornou školu. Mám nabídku pracovat v konstrukční kanceláři v jedné velké stavební firmě. Podmínkou je právě doplnění vzdělání.Průmyslovka byla pro mě ideální, na gymnázium se mi nechtělo. Myslel jsem, že po střední škole nebudu dál pokračovat ve studiu, že mi maturita stačí. Ale firma, u které jsem byl na praxi, mi nabídne lépe placené místo, když si doplním vzdělání. Chci se přihlásit na vyšší odbornou školu. Sice se budu učit další tři roky, ale domnívám se, že do budoucna se mi to vyplatí.Na strojní průmyslovku jsem šel, protože pro mě byla nejpřijatelnější a dá se na ni snadno dostat. Studuji počítačovou grafiku ve strojírenství a nejspíše budu pokračovat na vysoké škole. Pokud se nedostanu, nejvíce by mě zajímala nějaká velká firma, třeba Škodovka nebo Siemens.Školu jsem si vybral po domluvě s rodiči a školním poradcem pro zaměstnání. Nevím, jakou práci najdu. Všude po mně chtějí praxi. Chodil jsem sice na brigády, ale to se jako praxe nepočítá. Možná budu dělat v nějaké firmě, která dodává součástky k automobilům, nebo zkusím nástavbu a dodělám si vyšší odbornou školu.Jsem v posledním ročníku a stále ještě nevím, co budu dělat po maturitě. Prohlížím inzeráty a pokusím se i o místo mimo obor. Také bych mohl pokračovat rok na jazykovce. Potom bych měl větší šanci třeba u zahraničních firem.